Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook
Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.
2026. május 26., 10:512026. május 26., 10:51
Ahogy az egyik érintett közösségi oldalán fogalmazott, nem gondolták át eléggé, hogy ez a hely sokak számára szent, és utólag belátják, tiszteletlenség volt.
Hozzátette, tettüket nem rossz szándék vagy gúny vezérelte és elnézést kérnek minden zarándoktól, csíksomlyóitól és mindazoktól, akik számára ez a hely fontos.
Azzal zárja bejegyzését,
A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban jelent meg egy fotó vasárnap délután miszerint egy csoport egyenesen a búcsús szentmise helyszínéül szolgáló Hármashalom-oltárig ment ki autóval, ráadásul a színpadra is felhajtottak a járművekkel.
A csíkszeredai rendőrség három személyt azonosított, akik a jármű tulajdonosai és hivatalból eljárást indított az ügyben.
A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.
Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.
