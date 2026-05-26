Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

• Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

Székelyhon

2026. május 26., 10:512026. május 26., 10:51

Ahogy az egyik érintett közösségi oldalán fogalmazott, nem gondolták át eléggé, hogy ez a hely sokak számára szent, és utólag belátják, tiszteletlenség volt.

Hozzátette, tettüket nem rossz szándék vagy gúny vezérelte és elnézést kérnek minden zarándoktól, csíksomlyóitól és mindazoktól, akik számára ez a hely fontos.

Azzal zárja bejegyzését,

tanultak az esetből.

A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban jelent meg egy fotó vasárnap délután miszerint egy csoport egyenesen a búcsús szentmise helyszínéül szolgáló Hármashalom-oltárig ment ki autóval, ráadásul a színpadra is felhajtottak a járművekkel.

A csíkszeredai rendőrség három személyt azonosított, akik a jármű tulajdonosai és hivatalból eljárást indított az ügyben.

Eljárást indított a rendőrség a Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében
A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.

Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére
Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.

Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére
Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádban
Nem omlott össze a magyar válogatott, háromszor is betalált az amerikaiak ellen
„Belerakom a nemzeti érdekbe...” Lemondásra szólítja fel saját miniszterét az RMDSZ
Pünkösdi siker Bukarestben, bronzcsatára készülhet az FK Csíkszereda korosztályos csapata
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

2026. május 26., kedd

2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

2026. május 23., szombat

2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Pontokba szedett választ küldött a Székelyhonnak a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, angol nyelven. Justin Ștefan az FK Csíkszereda elnökével készült interjúnkra reagált.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

A nyeregbe szállítják a mozgáskorlátozott zarándokokat

Különjárattal segíti a pünkösdi búcsúra érkező mozgáskorlátozott zarándokok kijutását a nyeregbe a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete.

2026. május 22., péntek

