Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Az interjúban a tévéközvetítésekből befolyó összegekre, illetve a zászlóperekre is rákérdeztünk. A kérdéseinkre adott válaszok kapcsán a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, Justin Ștefan fontosnak tartotta, hogy

Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

Komoly visszhangot kapott a román médiában a Székelyhon Szondy Zoltánnal készített csütörtöki nagyinterjúja , amelyben leginkább a Szuperligában eltöltött első esztendő tapasztalatairól kérdeztük.

A furcsa módon nem román, hanem angol nyelven küldött levelét magyarra fordítva, változtatás nélkül közöljük.

1. A televíziós jogokra vonatkozó szerződés bármely klub számára hozzáférhető, és hamis az az állítás, miszerint azt nem lehet megtekinteni. Valójában olyan klubok, mint a Dinamo, az FCSB, a Craiova és mások a megfelelő eljárás szerint hozzáférést kértek az iratokhoz, és az LPF rendelkezésükre bocsátotta a dokumentumokat.

2. Az iratok megtekintése rögzítőeszközök használata nélkül egy teljesen szokásos titoktartási rendelkezés két magánjogi szereplő közötti szerződés esetében, és ezt a jogokat megvásárló vállalat is kérte. A jogok kedvezményezettjeit semmilyen információtól nem fosztják meg.

3. Az az állítás, miszerint a szerződéshez való hozzáférés 10 percre van korlátozva, szintén teljes mértékben hamis. Semmiféle időkorlát nem létezik.

4. Az az állítás, hogy mindössze 800 000 eurót kaptak, szintén nincs összhangban a valósággal. A klubnak kiosztott összeg 5,19 millió lej volt, az elosztási rendszer szerint. Hangsúlyozom, hogy ezt az elosztási rendszert a klubok szavazták meg, és nem a televíziós jogokra vonatkozó szerződésből fakadó kötelezettség.

5. Ami azt a vádat illeti, hogy az FC Csíkszereda „csak gúnyt, megvetést és állandó támadásokat kapott” a román környezettől, nevezetesen az LPF-től, a médiától és a szurkolóktól, akik állítólag „megpróbálták megbuktatni őket”, ezt pusztán populista kitalációnak tartom, amelyet – remélem – stratégiai kommunikációs célokra használnak saját szurkolóik szimpátiájának elnyerése érdekében.

6. Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy az LPF nem tolerálja azt, hogy a futballeseményeket politikai eszközzé alakítsák olyan etnikai jellegű nyomásgyakorlás vagy konfliktusok nyilvános napirendre emelésére, amelyek nem léteznek. Az úgynevezett Székelyföld zászlóinak lelátókon való megjelenítésének kérdését a jelenleg hatályos törvények szabályozzák, és Szondy úr azon kijelentésével ellentétben, miszerint már megnyerték a bíróságon az ilyen zászlók használatának jogát, tájékoztatni kívánom az olvasókat, hogy ez az állítás sem felel meg a valóságnak. Nincs jogerős CAS-döntés. A törvény nem a futballirányító szervek döntéshozóinak szeszélye, és nem is a klub ellen etnikai alapon irányuló összehangolt fellépés.

7. Ami a román televíziós jogrendszer „maffiaszerű” jellegűként való minősítését illeti, szeretném emlékeztetni Szondy Zoltánt arra, hogy Románia jogállam, ahol a szavak jogi felelősséggel járnak, nem csupán szimbolikus jelentéssel bírnak.

Az LPF továbbra is valamennyi Szuperliga-klub partnere marad, és hivatalosan biztosítja az összes csapat vezetőit, játékosait, adminisztratív munkatársait és szurkolóit arról, hogy továbbra is elkötelezett az iránt, hogy javítsa azt az ökoszisztémát, amelyben mindannyian működnek.

Megjegyzés: értékeljük, hogy a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, Justin Ștefan közvetlenül reagált a lapunkban megjelent cikkre, ezért tekintettünk el attól, hogy a válaszát feldolgozva közöljük. Hozzá kell tennünk azonban, hogy úgy látszik, a Szondy Zoltánnal készült interjúnk román nyelvre ültetése során