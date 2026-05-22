Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Fotó: Kozán István

Pontokba szedett választ küldött a Székelyhonnak a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, angol nyelven. Justin Ștefan az FK Csíkszereda elnökével készült interjúnkra reagált.

2026. május 22., 11:062026. május 22., 11:06

Komoly visszhangot kapott a román médiában a Székelyhon Szondy Zoltánnal készített csütörtöki nagyinterjúja, amelyben leginkább a Szuperligában eltöltött első esztendő tapasztalatairól kérdeztük.

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

Az interjúban a tévéközvetítésekből befolyó összegekre, illetve a zászlóperekre is rákérdeztünk. A kérdéseinkre adott válaszok kapcsán a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, Justin Ștefan fontosnak tartotta, hogy

érintettség jogán néhány pontban ő is elmondja meglátásait.

A furcsa módon nem román, hanem angol nyelven küldött levelét magyarra fordítva, változtatás nélkül közöljük.

1. A televíziós jogokra vonatkozó szerződés bármely klub számára hozzáférhető, és hamis az az állítás, miszerint azt nem lehet megtekinteni. Valójában olyan klubok, mint a Dinamo, az FCSB, a Craiova és mások a megfelelő eljárás szerint hozzáférést kértek az iratokhoz, és az LPF rendelkezésükre bocsátotta a dokumentumokat.

2. Az iratok megtekintése rögzítőeszközök használata nélkül egy teljesen szokásos titoktartási rendelkezés két magánjogi szereplő közötti szerződés esetében, és ezt a jogokat megvásárló vállalat is kérte. A jogok kedvezményezettjeit semmilyen információtól nem fosztják meg.

3. Az az állítás, miszerint a szerződéshez való hozzáférés 10 percre van korlátozva, szintén teljes mértékben hamis. Semmiféle időkorlát nem létezik.

4. Az az állítás, hogy mindössze 800 000 eurót kaptak, szintén nincs összhangban a valósággal. A klubnak kiosztott összeg 5,19 millió lej volt, az elosztási rendszer szerint. Hangsúlyozom, hogy ezt az elosztási rendszert a klubok szavazták meg, és nem a televíziós jogokra vonatkozó szerződésből fakadó kötelezettség.

5. Ami azt a vádat illeti, hogy az FC Csíkszereda „csak gúnyt, megvetést és állandó támadásokat kapott” a román környezettől, nevezetesen az LPF-től, a médiától és a szurkolóktól, akik állítólag „megpróbálták megbuktatni őket”, ezt pusztán populista kitalációnak tartom, amelyet – remélem – stratégiai kommunikációs célokra használnak saját szurkolóik szimpátiájának elnyerése érdekében.

6. Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy az LPF nem tolerálja azt, hogy a futballeseményeket politikai eszközzé alakítsák olyan etnikai jellegű nyomásgyakorlás vagy konfliktusok nyilvános napirendre emelésére, amelyek nem léteznek. Az úgynevezett Székelyföld zászlóinak lelátókon való megjelenítésének kérdését a jelenleg hatályos törvények szabályozzák, és Szondy úr azon kijelentésével ellentétben, miszerint már megnyerték a bíróságon az ilyen zászlók használatának jogát, tájékoztatni kívánom az olvasókat, hogy ez az állítás sem felel meg a valóságnak. Nincs jogerős CAS-döntés. A törvény nem a futballirányító szervek döntéshozóinak szeszélye, és nem is a klub ellen etnikai alapon irányuló összehangolt fellépés.

7. Ami a román televíziós jogrendszer „maffiaszerű” jellegűként való minősítését illeti, szeretném emlékeztetni Szondy Zoltánt arra, hogy Románia jogállam, ahol a szavak jogi felelősséggel járnak, nem csupán szimbolikus jelentéssel bírnak.

Az LPF továbbra is valamennyi Szuperliga-klub partnere marad, és hivatalosan biztosítja az összes csapat vezetőit, játékosait, adminisztratív munkatársait és szurkolóit arról, hogy továbbra is elkötelezett az iránt, hogy javítsa azt az ökoszisztémát, amelyben mindannyian működnek.

Megjegyzés: értékeljük, hogy a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, Justin Ștefan közvetlenül reagált a lapunkban megjelent cikkre, ezért tekintettünk el attól, hogy a válaszát feldolgozva közöljük. Hozzá kell tennünk azonban, hogy úgy látszik, a Szondy Zoltánnal készült interjúnk román nyelvre ültetése során

nem sikerült bizonyos részleteket úgy visszaadniuk a fordítóknak, ahogy az eredetileg a magyar cikkben szerepelt.

Például az FK Csíkszereda elnöke a nemzetközi Sportbíróságnál (CAS) folyó ügy kapcsán annak a véleményének adott hangot, hogy szerinte nyerni fognak. Nem azt mondta tehát, hogy nyertek. Ugyanakkor a 800 ezer eurós tévéközvetítési díjról nettó összegként beszélt Szondy Zoltán, ami bruttóként valóban az a szám, amit a főtitkár is említ.

2026. május 22., péntek

A nyeregbe szállítják a mozgáskorlátozott zarándokokat

Különjárattal segíti a pünkösdi búcsúra érkező mozgáskorlátozott zarándokok kijutását a nyeregbe a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete.

Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk

Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

Minden tudnivaló a csíksomlyói pünkösdi búcsúról

Útlezárások lesznek a hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, ahová több százezer zarándokot várnak. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg gyalogosan közelítsék meg a csíksomlyói nyerget. A teljes programot és egyéb tudnivalókat is megosztottak.

Különjáratok és módosított menetrend a pünkösdi búcsú idején

Különjáratok indításával és ideiglenes menetrenddel segítik a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején.

Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél.

Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

