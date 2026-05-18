Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.

Kovács Attila 2026. május 18., 15:172026. május 18., 15:17

Az elmúlt évhez viszonyítva 1 millió lejjel kevesebbet, 10,9 millió lejt tud fordítani idén Csíkszereda az aszfaltozott és makadámutak karbantartására, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló beavatkozásokra. Bors Béla alpolgármester szerint ez az áfaemeléssel, valamint az infláció és az emelkedő üzemanyagárak generálta árnövekedésekkel együtt azt eredményezi, hogy

a tavaly elvégzett munkálatok mintegy 65 százalékát tudják kivitelezni idén a városban.

Ennek ellenére a burkolatjavítások, kátyúzások mellett több olyan út- és járdaszakasz újraaszfaltozására készülnek, amelyekre nagy szükség van. Ugyanígy nem marad el a makadámutak feljavítása több városrészben, így Szécsenyben, Csibában, Zsögödfürdőn, vagy Csobotfalván, de ott, ahol nemsokára víz- és szennyvízhálózat-építés kezdődik, nem terveztek nagyobb beavatkozást, mert elsősorban az építő feladata helyreállítani majd a felbontott útburkolatot – tudtuk meg.

Íme néhány fontosabb munkálat idénre Befejeződik a Mérleg utca tavaly elkezdett újraaszfaltozása, ugyanakkor aszfaltozás, parkolófelújítás és járdaszegély-csere lesz a Testvériség sugárúton a Hargita Vendégvárótól a Szentlélek utcai körforgalomig. Mivel a Fürdő utcától a Harom utcáig tervezett útfelújítás terve meghiúsult,

a vasúti aluljárótól a Hajnal utcáig új útburkolat készül a Fürdő utcában is,

valamint a bal oldali járdát felújítják, és parkolóhelyeket alakítanak ki – ismertette az elöljáró.

A Decemberi forradalom utcában a 24-es számú tömbház környékén rendszeresen felgyűl az esővíz, mert beszakadt, illetve eldugult a vízelvezető rendszer, ezt szeretnék feltárni és helyreállítani. Felújítás lesz a városháza ügyfélközpontjának parkolójában, illetve az épület körüli járdaszakaszon is. Csobotfalván pedig egy útszakaszon teljes alapozásra lesz szükség, mert megsüllyedt az úttest.

Folytatódik idén is a aknatetők és víznyelők szintre emelése, a Brassói úton és a Temesvári sugárúton is lesz ilyen munkálat.

Miután tavaly több száz forgalmi tábla oszlopait rozsdamentes oszlopokra cserélték, ez folytatódik, akárcsak a táblák cseréje.

A Kossuth Lajos utcai járdák felújítását továbbra is befolyásolja a kerékpárút-építési projekt helyzete: amennyiben lesz finanszírozás, annak részeként történik meg az átépítés,

ha viszont nem lesz lehetőség a kerékpárutak kialakítására, akkor a járdákat újraaszfaltozzák

– tudtuk meg.

A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás kiírásához meg kellett várni a költségvetés elfogadását, most következik ez a lépés, és a folyamat lezárása után munkához láthat a megbízást elnyerő cég.