Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A Mérleg utcában befejezik a felújítást
Fotó: Borbély Fanni
A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.
Az elmúlt évhez viszonyítva 1 millió lejjel kevesebbet, 10,9 millió lejt tud fordítani idén Csíkszereda az aszfaltozott és makadámutak karbantartására, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló beavatkozásokra. Bors Béla alpolgármester szerint ez az áfaemeléssel, valamint az infláció és az emelkedő üzemanyagárak generálta árnövekedésekkel együtt azt eredményezi, hogy
Ennek ellenére a burkolatjavítások, kátyúzások mellett több olyan út- és járdaszakasz újraaszfaltozására készülnek, amelyekre nagy szükség van.
Ugyanígy nem marad el a makadámutak feljavítása több városrészben, így Szécsenyben, Csibában, Zsögödfürdőn, vagy Csobotfalván, de ott, ahol nemsokára víz- és szennyvízhálózat-építés kezdődik, nem terveztek nagyobb beavatkozást, mert elsősorban az építő feladata helyreállítani majd a felbontott útburkolatot – tudtuk meg.
Befejeződik a Mérleg utca tavaly elkezdett újraaszfaltozása, ugyanakkor aszfaltozás, parkolófelújítás és járdaszegély-csere lesz a Testvériség sugárúton a Hargita Vendégvárótól a Szentlélek utcai körforgalomig. Mivel a Fürdő utcától a Harom utcáig tervezett útfelújítás terve meghiúsult,
valamint a bal oldali járdát felújítják, és parkolóhelyeket alakítanak ki – ismertette az elöljáró.
A Decemberi forradalom utcában a 24-es számú tömbház környékén rendszeresen felgyűl az esővíz, mert beszakadt, illetve eldugult a vízelvezető rendszer, ezt szeretnék feltárni és helyreállítani. Felújítás lesz a városháza ügyfélközpontjának parkolójában, illetve az épület körüli járdaszakaszon is. Csobotfalván pedig egy útszakaszon teljes alapozásra lesz szükség, mert megsüllyedt az úttest.
Miután tavaly több száz forgalmi tábla oszlopait rozsdamentes oszlopokra cserélték, ez folytatódik, akárcsak a táblák cseréje.
A Kossuth Lajos utcai járdák felújítását továbbra is befolyásolja a kerékpárút-építési projekt helyzete: amennyiben lesz finanszírozás, annak részeként történik meg az átépítés,
– tudtuk meg.
A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás kiírásához meg kellett várni a költségvetés elfogadását, most következik ez a lépés, és a folyamat lezárása után munkához láthat a megbízást elnyerő cég.
