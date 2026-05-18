Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A Mérleg utcában befejezik a felújítást

A Mérleg utcában befejezik a felújítást

Fotó: Borbély Fanni

A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.

Kovács Attila

2026. május 18., 15:172026. május 18., 15:17

Az elmúlt évhez viszonyítva 1 millió lejjel kevesebbet, 10,9 millió lejt tud fordítani idén Csíkszereda az aszfaltozott és makadámutak karbantartására, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló beavatkozásokra. Bors Béla alpolgármester szerint ez az áfaemeléssel, valamint az infláció és az emelkedő üzemanyagárak generálta árnövekedésekkel együtt azt eredményezi, hogy

a tavaly elvégzett munkálatok mintegy 65 százalékát tudják kivitelezni idén a városban.

Ennek ellenére a burkolatjavítások, kátyúzások mellett több olyan út- és járdaszakasz újraaszfaltozására készülnek, amelyekre nagy szükség van.

Ugyanígy nem marad el a makadámutak feljavítása több városrészben, így Szécsenyben, Csibában, Zsögödfürdőn, vagy Csobotfalván, de ott, ahol nemsokára víz- és szennyvízhálózat-építés kezdődik, nem terveztek nagyobb beavatkozást, mert elsősorban az építő feladata helyreállítani majd a felbontott útburkolatot – tudtuk meg.

Íme néhány fontosabb munkálat idénre

Befejeződik a Mérleg utca tavaly elkezdett újraaszfaltozása, ugyanakkor aszfaltozás, parkolófelújítás és járdaszegély-csere lesz a Testvériség sugárúton a Hargita Vendégvárótól a Szentlélek utcai körforgalomig. Mivel a Fürdő utcától a Harom utcáig tervezett útfelújítás terve meghiúsult,

a vasúti aluljárótól a Hajnal utcáig új útburkolat készül a Fürdő utcában is,

valamint a bal oldali járdát felújítják, és parkolóhelyeket alakítanak ki – ismertette az elöljáró.

A Decemberi forradalom utcában a 24-es számú tömbház környékén rendszeresen felgyűl az esővíz, mert beszakadt, illetve eldugult a vízelvezető rendszer, ezt szeretnék feltárni és helyreállítani. Felújítás lesz a városháza ügyfélközpontjának parkolójában, illetve az épület körüli járdaszakaszon is. Csobotfalván pedig egy útszakaszon teljes alapozásra lesz szükség, mert megsüllyedt az úttest.

Folytatódik idén is a aknatetők és víznyelők szintre emelése, a Brassói úton és a Temesvári sugárúton is lesz ilyen munkálat.

Miután tavaly több száz forgalmi tábla oszlopait rozsdamentes oszlopokra cserélték, ez folytatódik, akárcsak a táblák cseréje.

A Kossuth Lajos utcai járdák felújítását továbbra is befolyásolja a kerékpárút-építési projekt helyzete: amennyiben lesz finanszírozás, annak részeként történik meg az átépítés,

ha viszont nem lesz lehetőség a kerékpárutak kialakítására, akkor a járdákat újraaszfaltozzák

– tudtuk meg.

A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás kiírásához meg kellett várni a költségvetés elfogadását, most következik ez a lépés, és a folyamat lezárása után munkához láthat a megbízást elnyerő cég.

Csíkszék Csíkszereda
2026. május 16., szombat

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

2026. május 16., szombat

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

