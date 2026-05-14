Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit

Az alapítványnál jelenleg azon vannak, hogy minél több kutyának gazdát találjanak
Fotó: Borbély Fanni
Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.
2026. május 14., 10:002026. május 14., 10:00
A csíkszeredai Pro Animalia januárban jelentette be, hogy ebben az évben beszünteti a tevékenységét, a taplocai bázisuk pedig megszűnik menhelyként működni.
Több mint száz olyan védencük van, amelyeknek nem került szerető család, vagy különböző okok miatt nem voltak örökbe adhatók, és emiatt
Ellátásukat ezután is egy német civilszervezet fogja segíteni, de ezentúl nem a csíkszeredai, hanem a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals állatvédő egyesülettel partnerségben.
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
A németországi a Freundeskreis Bruno Pet 2007 óta segíti a csíkszeredai gazdátlanok sorsát:
Ez a szervezet finanszírozza Sepsiszentgyörgyön a kedvezményes ivartalanítási programot is.
Azokat a taplocai ebeket, amelyeket nem tudnak örökbe adni, Háromszéken veszik gondozásba
Fotó: Farkas Orsolya
Igyártó Nándor, a Justice for Animals elnöke elmondta, a taplocai menhely már nem működik, a terület és rajta a kennelek megmaradtak, és ezek „öröklakóiért” – beteg, traumatizált, idős, agresszív egyedekért – ezentúl ő és az egyesülete vállal felelősséget.
A német szervezet azonban úgy döntött, hogy támogatói tevékenységét többé nem kívánja Csíkszeredában folytatni, és arra kérte a háromszékieket, kerítsenek egy másik helyet, ahol a kutyákat gondozni tudják. Ezzel együtt ígéretet is tett arra, hogy
Így történt az, hogy németországi finanszírozással az egyesület telket vásárolt az erdővidéki Bibarcfalva határában, hogy a későbbiekben méltó helyet biztosítson itt az ebeknek.
Igyártó Nándor és csapata azon dolgozik, hogy az átköltöztetett kutyáknak biztonságos környezetet biztosítson
Fotó: Tuchiluș Alex
„Az a különleges helyzet állt fenn, hogy az egyesületnek hatalmas kötelezettsége, felelőssége lett, és ezzel együtt tulajdona is, viszont nagyon fontos tudni, hogy ennek sorsáról a német szervezettel egyeztetve döntünk” – húzta alá Igyártó Nándor. Ez a terület kizárólag a taplocai kutyáknak lesz fenntartva, a Justice for Animals máshonnan érkező védenceinek itt nem fognak tudni helyet biztosítani.
Nem minden bibarcfalvi lakónak tetszett a gondolat, hogy a közvetlen közelükben menhely épül. Ennek kapcsán az egyesületvezető kiemelte: magánterületről van szó, amely nem menhelyként fog működni, hanem egyszerű menedék lesz, továbbá
A legközelebbi lakott terület 400–450 méterre van a telektől, így nem fogja zavarni a falubeliek mindennapi életét sem a zaj, sem a szag.
Fotó: Borbély Fanni
A költözés csak később lesz, ugyanis az ebek ellátásához szükséges feltételeket meg kell teremteni. Ugyanakkor azt sajnálattal tapasztalták, hogy bár a telken még nyoma sincs kenneleknek, máris érkezett megkeresés az egyesülethez olyanoktól, akik menhelyre adták volna a kutyáikat. Igyártó Nándor emlékeztetett: az állatok elhagyása törvényellenes,
Fotó: Borbély Fanni
„Romániában nem tiltott, hogy egy magánszemély vagy jogi személy kutyákat tartson egy bizonyos magánterületen belül, viszont nem lesz körforgás, azaz nem lesz örökbeadás, mentés, befogás, hanem azok a kutyák fognak békésen itt élni, akik Csíkszeredában kaptak menedéket, de új esélyre volt szükségük” – magyarázta az egyesületvezető.
Noha jelenleg kizárólag a német szervezettel való megállapodáshoz tartják magukat, abban bíznak, hogy a telket a későbbiekben más célokra is tudják hasznosítani, többek között arra, hogy ingyenes ivartalanítást tudjanak itt végezni. Ez azonban egyelőre csak terv, a megvalósításról a későbbiekben fognak ötletelni.
