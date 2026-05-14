Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit

Az alapítványnál jelenleg azon vannak, hogy minél több kutyának gazdát találjanak

Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.

Farkas Orsolya

A csíkszeredai Pro Animalia januárban jelentette be, hogy ebben az évben beszünteti a tevékenységét, a taplocai bázisuk pedig megszűnik menhelyként működni. Hirdetés Több mint száz olyan védencük van, amelyeknek nem került szerető család, vagy különböző okok miatt nem voltak örökbe adhatók, és emiatt

valószínűleg egész életükben gondozásra szorulnak.

Ellátásukat ezután is egy német civilszervezet fogja segíteni, de ezentúl nem a csíkszeredai, hanem a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals állatvédő egyesülettel partnerségben. Elköltöztetik a kutyákat Csíkszeredából A németországi a Freundeskreis Bruno Pet 2007 óta segíti a csíkszeredai gazdátlanok sorsát:

az egészséges, örökbe adásra alkalmas kutyáknak családot keresett, a többi ebnek pedig támogatta a megfelelő ellátását.

Ez a szervezet finanszírozza Sepsiszentgyörgyön a kedvezményes ivartalanítási programot is.

Azokat a taplocai ebeket, amelyeket nem tudnak örökbe adni, Háromszéken veszik gondozásba Fotó: Farkas Orsolya

Igyártó Nándor, a Justice for Animals elnöke elmondta, a taplocai menhely már nem működik, a terület és rajta a kennelek megmaradtak, és ezek „öröklakóiért” – beteg, traumatizált, idős, agresszív egyedekért – ezentúl ő és az egyesülete vállal felelősséget. A német szervezet azonban úgy döntött, hogy támogatói tevékenységét többé nem kívánja Csíkszeredában folytatni, és arra kérte a háromszékieket, kerítsenek egy másik helyet, ahol a kutyákat gondozni tudják. Ezzel együtt ígéretet is tett arra, hogy

addig biztosítja a támogatást a taplocai védencek számára, ameddig szükséges.

Így történt az, hogy németországi finanszírozással az egyesület telket vásárolt az erdővidéki Bibarcfalva határában, hogy a későbbiekben méltó helyet biztosítson itt az ebeknek.

Igyártó Nándor és csapata azon dolgozik, hogy az átköltöztetett kutyáknak biztonságos környezetet biztosítson Fotó: Tuchiluș Alex

„Az a különleges helyzet állt fenn, hogy az egyesületnek hatalmas kötelezettsége, felelőssége lett, és ezzel együtt tulajdona is, viszont nagyon fontos tudni, hogy ennek sorsáról a német szervezettel egyeztetve döntünk” – húzta alá Igyártó Nándor. Ez a terület kizárólag a taplocai kutyáknak lesz fenntartva, a Justice for Animals máshonnan érkező védenceinek itt nem fognak tudni helyet biztosítani. Nem menhelyként fog működni Nem minden bibarcfalvi lakónak tetszett a gondolat, hogy a közvetlen közelükben menhely épül. Ennek kapcsán az egyesületvezető kiemelte: magánterületről van szó, amely nem menhelyként fog működni, hanem egyszerű menedék lesz, továbbá

céltudatosan választottak olyan helyet, ahol nincs szomszéd.

A legközelebbi lakott terület 400–450 méterre van a telektől, így nem fogja zavarni a falubeliek mindennapi életét sem a zaj, sem a szag.

A költözés csak később lesz, ugyanis az ebek ellátásához szükséges feltételeket meg kell teremteni. Ugyanakkor azt sajnálattal tapasztalták, hogy bár a telken még nyoma sincs kenneleknek, máris érkezett megkeresés az egyesülethez olyanoktól, akik menhelyre adták volna a kutyáikat. Igyártó Nándor emlékeztetett: az állatok elhagyása törvényellenes,

a területet pedig bekamerázták, így ha valaki abban a reményben „felejtené” a menedék közelében a megunt állatát, hogy befogadják, igazából több ezer lejes pénzbírságot kockáztat.

