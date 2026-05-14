A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Fotó: EPA/Agerpres

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

Székelyhon

2026. május 14., 09:372026. május 14., 09:37

A kínai és az amerikai elnök csütörtökön Pekingben kezdett kétnapos csúcstalálkozót, amelynek középpontjában

a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések, valamint Tajvan és Irán ügye áll.

Hszi Csin-ping a tárgyalások megnyitásakor úgy fogalmazott: Kínának és az Egyesült Államoknak több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Hozzátette:

a két ország sikeressége kölcsönös lehetőséget jelent, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös.

„Amikor együttműködünk, mindkét fél profitál belőle, amikor pedig szembekerülünk egymással, mindkét fél veszít” – idézte az állami média a kínai elnököt.

A kínai államfő Tajvan kérdését a kínai–amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy „amennyiben ezt a kérdést nem megfelelően kezelik, a két ország akár konfliktusba is kerülhet, ami nagyon veszélyes helyzetbe sodorná a kapcsolatokat” – jelentette ki az MTI szemléje szerint.

Hszi elmondta továbbá, hogy a két ország gazdasági és kereskedelmi egyeztetései szerdán Dél-Koreában „átfogóan kiegyensúlyozott és pozitív eredményt” hoztak.

A kínai elnök szerint Kínának és az Egyesült Államoknak „közösen kell választ adnia korunk meghatározó kérdéseire, és el kell kerülnie az úgynevezett »Thuküdidész-csapdát« – hangsúlyozta. Ezek a történelem, a világ és a népek számára is meghatározó kérdések” – szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások elején „nagyszerű vezetőnek” nevezte Hszit, és úgy fogalmazott:

kapcsolatuk révén a kínai–amerikai viszony „jobb lesz, mint valaha”.

Trump szerint „vannak, akik úgy vélik, hogy a mostani találkozó minden idők egyik legjelentősebb csúcstalálkozója lehet” – hangsúlyozta.

A tárgyalásokon részt vesz több amerikai vállalatvezető is, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint az Apple vezetője, Tim Cook.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint Trump és Hszi a csütörtöki hivatalos tárgyalásokat követően közösen látogatja meg az Ég templomát, este pedig állami banketten vesznek részt.

Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként. Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott egy dél-koreai regionális gazdasági fórum alkalmával. A két ország kapcsolata az elmúlt években a kereskedelmi viták, a technológiai exportkorlátozások, Tajvan kérdése és a geopolitikai versengés miatt jelentősen megromlott.

Rubio: Kína egyszerre kezelendő kihívás és fontos kapcsolat az Egyesült Államoknak

Az Egyesült Államok számára Kína egyszerre jelenti a legjelentősebb geopolitikai kihívást és a legfontosabb kezelendő kapcsolatot – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán az amerikai-kínai csúcstalálkozót megelőzően.

A külügyminiszter a Fox News hírtelevízión szerdán este sugárzott interjúban hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok érdekei és Kína érdekei között vannak konfliktusok, és ezeket kezelni kell a béke és stabilitás fenntartása, a háborúk elkerülése érdekében.

Marco Rubio rámutatott, hogy a konfliktust jelentő kérdések is napirenden lesznek az amerikai és a kínai elnök közötti tárgyaláson, ugyanakkor ugyanúgy lehet tér az együttműködésre is.

„Minden országnak a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott alakul ki együttműködés, szövetség, kapocs és barátság” – írta le a külügyminiszter az amerikai külpolitika alapelvét, hozzátéve, hogy ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott van szerepe a diplomáciának és vezetők közötti személyes kapcsolatoknak.

Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd

  • a vámok és kereskedelem kérdései,

  • a kritikus ásványkincsek ügye, az iráni konfliktus,

  • Tajvan, a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye és

  • az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopás.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kína számára az amerikai adminisztráció világossá tette, és a jelenlegi látogatáson is elhangzik majd, hogy az iráni rezsim számára nyújtott bármilyen támogatás „káros” lenne az amerikai-kínai kapcsolatokra nézve.

Külföld
2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

2026. május 07., csütörtök

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

2026. május 06., szerda

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

2026. április 24., péntek

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

2026. április 23., csütörtök

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

2026. április 22., szerda

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

