Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek

Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében. Az autó egy beton áteresznek ütközött, majd kigyulladt: a két elhunyt áldozatot elszenesedve találták meg a járműben, a másik két fiatal pedig időben ki tudott mászni az autóból.

A helyszíni vizsgálatok alapján a rendőrök megállapították, hogy „egy 22 éves, focșani-i fiatalember autójával nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt Vârteșcoiu településen belül, elvesztette az uralmát a jármű felett, és egy beton áteresznek ütközött, majd az autó lángra kapott. A járműben négyen tartózkodtak: az ütközés következtében a sofőr és a jobb első ülésen utazó 20 éves, focșani-i fiatal nő életét vesztette, testüket elszenesedve találták meg a járműben” – közölte a Vrancea megyei rendőrség.

A hátsó ülésen utazó két fiatal (20 és 19 éves) noha megsérült, de ki tudott mászni az autóból, és a helyszínre érkező mentőegységek ellátták őket.

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt nyomoz.