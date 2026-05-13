Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

A kárt összesen körülbelül 39 ezer lejre becsülik

A kárt összesen körülbelül 39 ezer lejre becsülik

Fotó: Olti Angyalka

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

2026. május 13., 18:012026. május 13., 18:01

A lopás ügyében folytatott nyomozás során megállapították, hogy az elkövető

  • áprilisban személyes iratokat és 250 lejt tartalmazó pénztárcát vitt el egy marosludasi gépjárműből,

  • májusban egy másik kisteherautóból 9600 lejt és 12 darab 24 karátos aranyérmét lopott el.

A kárt összesen mintegy 39 ezer lejre becsülik. A rendőrök azonosították a bűncselekménnyel gyanúsított személyeket: egy 46 éves férfit, valamint egy 34 éves nőt, mindketten medgyesi lakosok. A május 13-án végrehajtott házkutatásokat követően a férfit 24 órára őrizetbe vették. A gyanúsítottak ellen lopás, illetve lopásban való bűnrészesség miatt folyik eljárás, a nyomozás a marosludasi ügyészség felügyelete alatt folytatódik – közölte a Maros megyei rendőrség.

Marosszék Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

2026. május 13., szerda

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

2026. május 13., szerda

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

2026. május 13., szerda

2026. május 12., kedd

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.

2026. május 12., kedd

2026. május 12., kedd

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

2026. május 09., szombat

