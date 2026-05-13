Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Fotó: Olti Angyalka
Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.
A lopás ügyében folytatott nyomozás során megállapították, hogy az elkövető
áprilisban személyes iratokat és 250 lejt tartalmazó pénztárcát vitt el egy marosludasi gépjárműből,
májusban egy másik kisteherautóból 9600 lejt és 12 darab 24 karátos aranyérmét lopott el.
A kárt összesen mintegy 39 ezer lejre becsülik. A rendőrök azonosították a bűncselekménnyel gyanúsított személyeket: egy 46 éves férfit, valamint egy 34 éves nőt, mindketten medgyesi lakosok. A május 13-án végrehajtott házkutatásokat követően a férfit 24 órára őrizetbe vették. A gyanúsítottak ellen lopás, illetve lopásban való bűnrészesség miatt folyik eljárás, a nyomozás a marosludasi ügyészség felügyelete alatt folytatódik – közölte a Maros megyei rendőrség.
