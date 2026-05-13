Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

A tűzben a ház 60 éves tulajdonosa súlyosabb sérüléseket szenvedett,

Mintegy 100 négyzetméteren terjedtek szét a lángok egy görgényüvegcsűri lakóházban kedd éjszaka. A helyszínre két bevetési járművel, egy elsősegélynyújtó egységgel valamint a helyi önkéntes tűzoltókkal vonultak ki – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

A férfit kórházba szállították. Egy 87 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, ő azonban nem kérte a kórházi ellátást.

A tűz valószínű oka a fűtési rendszerből kipattanó parázs volt.