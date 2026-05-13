Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

Székelyhon

2026. május 13., 12:192026. május 13., 12:19

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy 100 négyzetméteren terjedtek szét a lángok egy görgényüvegcsűri lakóházban kedd éjszaka. A helyszínre két bevetési járművel, egy elsősegélynyújtó egységgel valamint a helyi önkéntes tűzoltókkal vonultak ki – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Hirdetés

A tűzben a ház 60 éves tulajdonosa súlyosabb sérüléseket szenvedett,

testfelületének körülbelül felén égési sérülések keletkeztek.

A férfit kórházba szállították. Egy 87 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, ő azonban nem kérte a kórházi ellátást.

A tűz valószínű oka a fűtési rendszerből kipattanó parázs volt.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Székelyhon

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
Székelyhon

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Székely Sport

„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Krónika

Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Székely Sport

Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába
Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába
2026. május 13., szerda

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
2026. május 12., kedd

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
2026. május 12., kedd

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen
Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen
2026. május 12., kedd

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen
2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására
Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására
2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban
Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban
2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban
2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?

A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel.

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?
Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?
2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?
Hirdetés
2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván
Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván
2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván
2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök
Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök
2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!