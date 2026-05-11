Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

A Bolyai tér felújítása is elkezdődhet idén

A Bolyai tér felújítása is elkezdődhet idén

Fotó: Haáz Vince

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését. Végül késő délutánra szavazták meg a büdzsét, ami kisebb, mint tavaly.

Simon Virág

2026. május 11., 17:462026. május 11., 17:46

2026. május 11., 17:482026. május 11., 17:48

Marosvásárhelyen utolsó napra maradt a helyi költségvetés megszavazása, hétfőn délután háromra hívták össze a rendkívüli tanácsülést, hibrid módon, vagyis aki tudott, személyesen vett részt, aki nem, online kapcsolódott be. Ám alig kezdődött meg a tanácsülés, máris egyórás szünetet tartottak, hiszen – mint kiderült – a költségvetési bizottságban nem tudták átbeszélni a módosító javaslatokat. Végül délután négykor kezdődött meg a szavazás.

A számadatokról

Marosvásárhely idei költségvetése a következőképpen áll össze:

  • bevételek 799 236 000 lej,

  • kiadások 822 236 000 lej,

ebből a városháza és a hozzá tartozó intézmények működési költségei 506 711 000 lej, amiből 52 millió lejt költenek fizetésekre, illetve ebéd- és vakációs jegyekre.

Első körben 23 173 000 lejt kap az állatkert, 19 139 000 lejt a városi sportklub, szinte ugyanennyit a helyi rendőrség, valamint 3 273 000 lejt kap a Víkendtelepet, a városi uszodát és várat magában foglaló igazgatóság.

Az idei költségvetésben másfél millió lej van jóváhagyva a Sütő András és a Constantin Romanu Vivu szobrok elkészítésére, 14 millió lej a Bolyai tér átalakítására, illetve jut pénz a George Coșbuc és a Tudor Vladimirescu általános iskolák hőszigetelésére, valamint a színház téri szökőkút teljes felújítására is.

A város tavalyi költségvetése 854 millió lej volt.

Akik kifogásokat emeltek

A szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosa, Dan Mașca arról beszélt, hogy meglátása szerint

nem átlátható a teljes költségvetés, különösen a preferenciálisan elkülönített pénzek,

ezért ők ketten nem szavazzák meg a büdzsét. A POL évek óta azt kéri, hogy az önkormányzat ne költsön a városi sportklubra.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) két tanácsosa is tartózkodott, arra hivatkozva, hogy

nem volt rendes közvita és nem lehetett érdemben hozzászólni a költségvetéshez.

Végül az RMDSZ, a szociáldemokrata párt és a liberálisok igennel voksoltak, míg a POL és az AUR tartózkodott.

Odafigyelnek a fejlesztésekre és a családokra

Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, a városi RMDSZ elnöke a szavazás után úgy összegzett, hogy a költségvetésnek az emberek valós gondjaira kell megoldást nyújtania. Összeállításakor

pénzt szántak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására is.

De húszmillió lejjel egészítették ki az oktatási intézményekre szánt eredeti összeget, megtartották a civil szervezeteknek, egyesületeknek és egyházaknak tavaly nyújtott pénzösszeg mértékét, és kiemelt figyelmet fordítottak a játszóterek rendbetételéhez szükséges összegek biztosítására.

Marosszék Marosvásárhely Társadalom Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?

A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

2026. május 09., szombat

2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

2026. május 08., péntek

