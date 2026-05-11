Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

A Bolyai tér felújítása is elkezdődhet idén
Fotó: Haáz Vince
Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését. Végül késő délutánra szavazták meg a büdzsét, ami kisebb, mint tavaly.
2026. május 11., 17:462026. május 11., 17:46
2026. május 11., 17:482026. május 11., 17:48
Marosvásárhelyen utolsó napra maradt a helyi költségvetés megszavazása, hétfőn délután háromra hívták össze a rendkívüli tanácsülést, hibrid módon, vagyis aki tudott, személyesen vett részt, aki nem, online kapcsolódott be. Ám alig kezdődött meg a tanácsülés, máris egyórás szünetet tartottak, hiszen – mint kiderült – a költségvetési bizottságban nem tudták átbeszélni a módosító javaslatokat. Végül délután négykor kezdődött meg a szavazás.
Marosvásárhely idei költségvetése a következőképpen áll össze:
bevételek 799 236 000 lej,
kiadások 822 236 000 lej,
ebből a városháza és a hozzá tartozó intézmények működési költségei 506 711 000 lej, amiből 52 millió lejt költenek fizetésekre, illetve ebéd- és vakációs jegyekre.
Első körben 23 173 000 lejt kap az állatkert, 19 139 000 lejt a városi sportklub, szinte ugyanennyit a helyi rendőrség, valamint 3 273 000 lejt kap a Víkendtelepet, a városi uszodát és várat magában foglaló igazgatóság.
Az idei költségvetésben másfél millió lej van jóváhagyva a Sütő András és a Constantin Romanu Vivu szobrok elkészítésére, 14 millió lej a Bolyai tér átalakítására, illetve jut pénz a George Coșbuc és a Tudor Vladimirescu általános iskolák hőszigetelésére, valamint a színház téri szökőkút teljes felújítására is.
A város tavalyi költségvetése 854 millió lej volt.
A szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosa, Dan Mașca arról beszélt, hogy meglátása szerint
ezért ők ketten nem szavazzák meg a büdzsét. A POL évek óta azt kéri, hogy az önkormányzat ne költsön a városi sportklubra.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) két tanácsosa is tartózkodott, arra hivatkozva, hogy
Végül az RMDSZ, a szociáldemokrata párt és a liberálisok igennel voksoltak, míg a POL és az AUR tartózkodott.
Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, a városi RMDSZ elnöke a szavazás után úgy összegzett, hogy a költségvetésnek az emberek valós gondjaira kell megoldást nyújtania. Összeállításakor
De húszmillió lejjel egészítették ki az oktatási intézményekre szánt eredeti összeget, megtartották a civil szervezeteknek, egyesületeknek és egyházaknak tavaly nyújtott pénzösszeg mértékét, és kiemelt figyelmet fordítottak a játszóterek rendbetételéhez szükséges összegek biztosítására.
Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.
Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.
A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel.
Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.
A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.
Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.
Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.
Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.
Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.
Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.
szóljon hozzá!