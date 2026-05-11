Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését. Végül késő délutánra szavazták meg a büdzsét, ami kisebb, mint tavaly.

Marosvásárhelyen utolsó napra maradt a helyi költségvetés megszavazása, hétfőn délután háromra hívták össze a rendkívüli tanácsülést, hibrid módon, vagyis aki tudott, személyesen vett részt, aki nem, online kapcsolódott be. Ám alig kezdődött meg a tanácsülés, máris egyórás szünetet tartottak, hiszen – mint kiderült – a költségvetési bizottságban nem tudták átbeszélni a módosító javaslatokat. Végül délután négykor kezdődött meg a szavazás.

A számadatokról

Marosvásárhely idei költségvetése a következőképpen áll össze:

bevételek 799 236 000 lej,

kiadások 822 236 000 lej,

ebből a városháza és a hozzá tartozó intézmények működési költségei 506 711 000 lej, amiből 52 millió lejt költenek fizetésekre, illetve ebéd- és vakációs jegyekre.

Első körben 23 173 000 lejt kap az állatkert, 19 139 000 lejt a városi sportklub, szinte ugyanennyit a helyi rendőrség, valamint 3 273 000 lejt kap a Víkendtelepet, a városi uszodát és várat magában foglaló igazgatóság.

Az idei költségvetésben másfél millió lej van jóváhagyva a Sütő András és a Constantin Romanu Vivu szobrok elkészítésére, 14 millió lej a Bolyai tér átalakítására, illetve jut pénz a George Coșbuc és a Tudor Vladimirescu általános iskolák hőszigetelésére, valamint a színház téri szökőkút teljes felújítására is.

A város tavalyi költségvetése 854 millió lej volt.

Akik kifogásokat emeltek

A szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosa, Dan Mașca arról beszélt, hogy meglátása szerint