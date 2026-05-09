Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

Fotó: Bodó Előd Barna Facebook-oldala
A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.
2026. május 09., 19:02
A Karda család egyetlen pillanat alatt elveszítette mindazt, amit hosszú évek munkájával felépítettek. Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna a következőképpen fogalmaz a felhívásában.
„Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: a közösség ereje a legnehezebb pillanatokban mutatkozik meg igazán. Gyűjtést szervezünk a család támogatására, hogy segítsünk nekik az újrakezdésben, az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában. Arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a Karda családot. Minden segítség számít, legyen az kisebb vagy nagyobb összeg.”
Támogatás a következő bankszámlára utalható: Karda Edit, RO37BTRLRONCRT0081795502.
A polgármester ugyanakkor köszönetet mondott azoknak, akik a tűz oltásában és a törmelékek eltakarításában részt vettek. „Az Úr adjon kitartást, erőt nekik ebben a nehéz helyzetben! Együtt reményt adhatunk egy családnak a folytatáshoz” – olvasható a felhívásban.
