Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

A Karda család egyetlen pillanat alatt elveszítette mindazt, amit hosszú évek munkájával felépítettek. Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna a következőképpen fogalmaz a felhívásában.

Hirdetés

„Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: a közösség ereje a legnehezebb pillanatokban mutatkozik meg igazán. Gyűjtést szervezünk a család támogatására, hogy segítsünk nekik az újrakezdésben, az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában. Arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a Karda családot. Minden segítség számít, legyen az kisebb vagy nagyobb összeg.”

Támogatás a következő bankszámlára utalható: Karda Edit, RO37BTRLRONCRT0081795502.