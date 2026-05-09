Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

Fotó: Bodó Előd Barna Facebook-oldala

Fotó: Bodó Előd Barna Facebook-oldala

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

Gergely Imre

2026. május 09., 19:02

2026. május 09., 19:052026. május 09., 19:05

A Karda család egyetlen pillanat alatt elveszítette mindazt, amit hosszú évek munkájával felépítettek. Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna a következőképpen fogalmaz a felhívásában.

„Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: a közösség ereje a legnehezebb pillanatokban mutatkozik meg igazán. Gyűjtést szervezünk a család támogatására, hogy segítsünk nekik az újrakezdésben, az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában. Arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a Karda családot. Minden segítség számít, legyen az kisebb vagy nagyobb összeg.”

Támogatás a következő bankszámlára utalható: Karda Edit, RO37BTRLRONCRT0081795502.

Fotó: Bodó Előd Barna Facebook-oldala

Fotó: Bodó Előd Barna Facebook-oldala

A polgármester ugyanakkor köszönetet mondott azoknak, akik a tűz oltásában és a törmelékek eltakarításában részt vettek. „Az Úr adjon kitartást, erőt nekik ebben a nehéz helyzetben! Együtt reményt adhatunk egy családnak a folytatáshoz” – olvasható a felhívásban.

Marosszék Tűzeset Jótékonyság
2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

