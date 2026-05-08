Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Egyirányúsítják a Victor Babeș utcát és kerékpárutat is kialakítanak
Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.
Marosvásárhelyen lassú ütemben ugyan, de fejlődik a kerékpáros infrastruktúra: egyre több szakaszon alakítanak ki a biciklisek biztonságos közlekedését lehetővé tevő kerékpárutat. A legutóbbi tanácsülésen az önkormányzati képviselők a Victor Babeș utca átalakításáról döntöttek, ahol szintén elkülönített részt kapnak a kétkeréken közlekedők.
Az elfogadott határozat értelmében a várhoz és a Vársétányhoz közeli, a megyei tanfelügyelőség és egy általános iskola épületeinek is helyet adó utcát átalakítják:
A döntés értelmében három méter széles, 516 méter hosszú kerékpárutat alakítanak ki, harminc kerékpártárolót helyeznek ki az tanintézet közelébe, valamint száz fát is ültetnek.
Ötvennel kevesebb parkolóhely marad
A határozat arra is kitér, hogy
A beruházás teljes értéke 1,64 millió lej, amit a helyi költségvetésből fedeznek.
A Victor Babeș utcában működik az Európa Általános Iskola
Mint korábban beszámoltunk róla, a Puszi&Pá zónát közvetlenül a tanintézetek közelében alakítják ki, lehetőséget teremtve a szülőknek, hogy megálljanak autóval, kitegyék gyereküket, majd továbbhajtsanak. Erre a célra 11 parkolóhelyet számolnak fel, de lehetőséget teremtenek, hogy 16 és 7 óra között ezeket továbbra is állomásozóként használják, hiszen akkor nincs tanítás.
Az oktatás elkezdésével Puszi&Pá zónák működnek az egyik marosvásárhelyi iskola mellett: a szülők kitehetik az autóból a gyereket, majd hajtanak tovább – parkolni tilos. Kísérleti jelleggel vezették be, de úgy tűnik, a szülők megértették a lényegét.
