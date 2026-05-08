Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Marosvásárhelyen lassú ütemben ugyan, de fejlődik a kerékpáros infrastruktúra: egyre több szakaszon alakítanak ki a biciklisek biztonságos közlekedését lehetővé tevő kerékpárutat. A legutóbbi tanácsülésen az önkormányzati képviselők a Victor Babeș utca átalakításáról döntöttek, ahol szintén elkülönített részt kapnak a kétkeréken közlekedők.

Az elfogadott határozat értelmében a várhoz és a Vársétányhoz közeli, a megyei tanfelügyelőség és egy általános iskola épületeinek is helyet adó utcát átalakítják: