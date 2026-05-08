Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Egyirányúsítják a Victor Babeș utcát és kerékpárutat is kialakítanak • Fotó: Haáz Vince

Egyirányúsítják a Victor Babeș utcát és kerékpárutat is kialakítanak

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Simon Virág

2026. május 08., 14:062026. május 08., 14:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen lassú ütemben ugyan, de fejlődik a kerékpáros infrastruktúra: egyre több szakaszon alakítanak ki a biciklisek biztonságos közlekedését lehetővé tevő kerékpárutat. A legutóbbi tanácsülésen az önkormányzati képviselők a Victor Babeș utca átalakításáról döntöttek, ahol szintén elkülönített részt kapnak a kétkeréken közlekedők.

Hirdetés

Az elfogadott határozat értelmében a várhoz és a Vársétányhoz közeli, a megyei tanfelügyelőség és egy általános iskola épületeinek is helyet adó utcát átalakítják:

a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki és úgynevezett Puszi&Pá zónát hozzanak létre az iskola előtt.

A döntés értelmében három méter széles, 516 méter hosszú kerékpárutat alakítanak ki, harminc kerékpártárolót helyeznek ki az tanintézet közelébe, valamint száz fát is ültetnek.

Ötvennel kevesebb parkolóhely marad • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ötvennel kevesebb parkolóhely marad

Fotó: Haáz Vince

A határozat arra is kitér, hogy

a Victor Babeș utcát egyirányúsítják, a Nicolae Grigorescu utca felől a Vársétány irányába.

A beruházás teljes értéke 1,64 millió lej, amit a helyi költségvetésből fedeznek.

A Victor Babeș utcában működik az Európa Általános Iskola • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Victor Babeș utcában működik az Európa Általános Iskola

Fotó: Haáz Vince

Mint korábban beszámoltunk róla, a Puszi&Pá zónát közvetlenül a tanintézetek közelében alakítják ki, lehetőséget teremtve a szülőknek, hogy megálljanak autóval, kitegyék gyereküket, majd továbbhajtsanak. Erre a célra 11 parkolóhelyet számolnak fel, de lehetőséget teremtenek, hogy 16 és 7 óra között ezeket továbbra is állomásozóként használják, hiszen akkor nincs tanítás.

korábban írtuk

Puszi&Pá az iskola előtt – ezt a kezdeményezést minden iskola előtt bevezethetnék
Puszi&Pá az iskola előtt – ezt a kezdeményezést minden iskola előtt bevezethetnék

Az oktatás elkezdésével Puszi&Pá zónák működnek az egyik marosvásárhelyi iskola mellett: a szülők kitehetik az autóból a gyereket, majd hajtanak tovább – parkolni tilos. Kísérleti jelleggel vezették be, de úgy tűnik, a szülők megértették a lényegét.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Székelyhon

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Székelyhon

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Székely Sport

Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Krónika

Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

Azonosították a Marosba fulladt nőt
Azonosították a Marosba fulladt nőt
2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

Motorossal ütközött egy ittas sofőr
Motorossal ütközött egy ittas sofőr
2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

A Marosba fulladt egy nő
A Marosba fulladt egy nő
2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő
2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Lakóház gyulladt ki Szovátán
Lakóház gyulladt ki Szovátán
2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán
2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze
Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze
2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!