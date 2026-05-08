Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Simon Virág 2026. május 08., 07:442026. május 08., 07:44

A Romgaz – Románia legnagyobb földgáztermelője és fő beszállítója, amelynek többségi tulajdonosa a román állam – szerdán bejelentette, hogy elvi megállapodást kötött a marosvásárhelyi vegyipari kombinát vezetőségével, és ennek alapján május végéig megszületik a szerződéskötés a műtrágyagyártó üzem átvételéről. A közleményben az áll, hogy üzletág-átruházás történik, ami azt jelenti, hogy a Romgaz az önálló működésre képes üzemrészt veszi meg. Mit gyártanak és hol? A Székelyhon kérdésére a kombinátnál dolgozók felvázolták, hogy milyen üzemrészek vannak az ipari telephelyen. Mint megtudtuk,

több különböző rész van, ami a gyártással foglalkozik.

A földgázt felhasználó üzemben ammóniát gyártanak, külön részen állítják elő a salétromsavat, külön helyen gyártják az ammónium-nitrátot és külön helyen a karbamidot (ureát). Többféle végterméket állítanak elő: az ammóniából gyártanak salétromsavat, és ebből a kettőből készül az ammónium-nitrát, az NPK-műtrágya, illetve elő tudnak állítani ezekből egy nitrocalcar nevű műtrágyát is, amit CAN-műtrágyának is neveznek. De az ammóniából gyártják karbamidot is, aminek magas a nitrogéntartalma, és szintén műtrágyaként értékesítik. A karbamidból pedig melamint tudnak előállítani, amit préselt forgácslapok (PAL-lemezek) gyártása során használnak fel. Sőt, folyékony műtrágya is készül a karbamidból és az ammónium-nitrátból. A gyárnak ezek a részlegei szervesen összefüggnek,

egyik nélkül nem tud működni a másik.

Illetve az lehetséges lenne, hogy előállítják az ammóniát, amit aztán eladnak más műtrágyagyártónak, de az általunk megkérdezett szakemberek szerint ez nem lenne észszerű. Visszafogottan fogadják a jó hírt Noha hozott kis reménysugarat a marosvásárhelyi vegyipari kombinát alkalmazottai számára a szerdai bejelentés, azért még mindig a bizonytalanság az uralkodó állapot. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha a Romgaz ajánlata az egész gyártórészre is vonatkozik, az még mindig nem jelenti a beszállítókat, könyvelőséget is. Mások már most munkahelyet keresnek, nem várják meg május 29-ét, amikor lejár a felmondási határidő és megszűnik a munkaszerződésük. A szakszervezet vezetője, Emil Almăşan bizakodó, mint a sajtónak elmondta, reméli, hogy minden alkalmazottnak megmarad a munkahelye. Egyelőre várják a hivatalos tájékoztatást.