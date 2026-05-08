Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Előállított termékek. Hogyan lesz ezután?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Simon Virág

2026. május 08., 07:442026. május 08., 07:44

A Romgaz – Románia legnagyobb földgáztermelője és fő beszállítója, amelynek többségi tulajdonosa a román állam – szerdán bejelentette, hogy elvi megállapodást kötött a marosvásárhelyi vegyipari kombinát vezetőségével, és ennek alapján május végéig megszületik a szerződéskötés a műtrágyagyártó üzem átvételéről. A közleményben az áll, hogy üzletág-átruházás történik, ami azt jelenti, hogy a Romgaz az önálló működésre képes üzemrészt veszi meg.

Mit gyártanak és hol?

A Székelyhon kérdésére a kombinátnál dolgozók felvázolták, hogy milyen üzemrészek vannak az ipari telephelyen. Mint megtudtuk,

több különböző rész van, ami a gyártással foglalkozik.

A földgázt felhasználó üzemben ammóniát gyártanak, külön részen állítják elő a salétromsavat, külön helyen gyártják az ammónium-nitrátot és külön helyen a karbamidot (ureát).

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Többféle végterméket állítanak elő: az ammóniából gyártanak salétromsavat, és ebből a kettőből készül az ammónium-nitrát, az NPK-műtrágya, illetve elő tudnak állítani ezekből egy nitrocalcar nevű műtrágyát is, amit CAN-műtrágyának is neveznek.

De az ammóniából gyártják karbamidot is, aminek magas a nitrogéntartalma, és szintén műtrágyaként értékesítik. A karbamidból pedig melamint tudnak előállítani, amit préselt forgácslapok (PAL-lemezek) gyártása során használnak fel.

Sőt, folyékony műtrágya is készül a karbamidból és az ammónium-nitrátból.

A gyárnak ezek a részlegei szervesen összefüggnek,

egyik nélkül nem tud működni a másik.

Illetve az lehetséges lenne, hogy előállítják az ammóniát, amit aztán eladnak más műtrágyagyártónak, de az általunk megkérdezett szakemberek szerint ez nem lenne észszerű.

Visszafogottan fogadják a jó hírt

Noha hozott kis reménysugarat a marosvásárhelyi vegyipari kombinát alkalmazottai számára a szerdai bejelentés, azért még mindig a bizonytalanság az uralkodó állapot. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha a Romgaz ajánlata az egész gyártórészre is vonatkozik, az még mindig nem jelenti a beszállítókat, könyvelőséget is. Mások már most munkahelyet keresnek, nem várják meg május 29-ét, amikor lejár a felmondási határidő és megszűnik a munkaszerződésük.

A szakszervezet vezetője, Emil Almăşan bizakodó, mint a sajtónak elmondta, reméli, hogy minden alkalmazottnak megmarad a munkahelye. Egyelőre várják a hivatalos tájékoztatást.

A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.

2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

2026. május 05., kedd

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

2026. május 05., kedd

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

