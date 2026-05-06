Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

A közlemény értelmében üzletág-átruházás történik, ami azt jelenti, hogy

a Romgaz nem az egész vegyipari kombinátot veszi meg, hanem csak az önálló működésre képes üzemrészt.

A megszületett elvi meghatározás tartalmazza a tranzakció következő lépéseit, az árat, valamint az aláírás és a tényleges lezárás közötti időszakokat.

Ha nem is az egész üzemet, de egy részét megmentik

A Romgaz közölte, hogy a tárgyalások folytatódnak a dokumentáció véglegesítése és a szerződés aláírása érdekében, a most elfogadott feltételek alapján. A nyilatkozatok alapján

május végéig lezárják a tárgyalásokat és a Romgaz igazgatótanácsának jóváhagyása is meglesz.

A bejelentés nagyon fontos a vegyipari kombinát mintegy ezer munkása számára, akik április utolsó napjaiban megkapták a felmondási értesítést, amely értelmében ha május végéig nem történik előrelépés munkahely nélkül maradnak.

Jelenleg az alkalmazottak nagy része nem is kell már bejárjon a fénykorában az egész országot műtrágyával ellátó üzembe.

