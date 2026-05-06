Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

• Fotó: Haáz Vince

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Simon Virág

2026. május 06., 19:422026. május 06., 19:42

2026. május 06., 19:452026. május 06., 19:45

Novák Levente Maros megyei szenátor közösségi oldalán tette közzé, hogy a Romgaz szerdán bejelentette:

az Azomureș képviselőivel folytatott tárgyalásokon megállapodtak a tranzakció fő feltételeiről.

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

A közlemény értelmében üzletág-átruházás történik, ami azt jelenti, hogy

a Romgaz nem az egész vegyipari kombinátot veszi meg, hanem csak az önálló működésre képes üzemrészt.

A megszületett elvi meghatározás tartalmazza a tranzakció következő lépéseit, az árat, valamint az aláírás és a tényleges lezárás közötti időszakokat.

Ha nem is az egész üzemet, de egy részét megmentik

Ha nem is az egész üzemet, de egy részét megmentik

Fotó: Haáz Vince

A Romgaz közölte, hogy a tárgyalások folytatódnak a dokumentáció véglegesítése és a szerződés aláírása érdekében, a most elfogadott feltételek alapján. A nyilatkozatok alapján

május végéig lezárják a tárgyalásokat és a Romgaz igazgatótanácsának jóváhagyása is meglesz.

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

A bejelentés nagyon fontos a vegyipari kombinát mintegy ezer munkása számára, akik április utolsó napjaiban megkapták a felmondási értesítést, amely értelmében ha május végéig nem történik előrelépés munkahely nélkül maradnak.

Jelenleg az alkalmazottak nagy része nem is kell már bejárjon a fénykorában az egész országot műtrágyával ellátó üzembe.

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

2026. május 06., szerda

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

2026. május 06., szerda

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

2026. május 06., szerda

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

2026. május 06., szerda

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

2026. május 06., szerda

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

2026. május 06., szerda

