Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

A kormányfő arra a bejelentésre reagált, hogy a Romgaz megegyezett a marosvásárhelyi vállalat vezetőségével a vegyipari kombinát átvételének fő kereskedelmi feltételeiről, és a tárgyalások várhatóan a hónap végén lezárulnak.

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Bolojan emlékeztetett, hogy a Fekete-tengerből jövő évtől kitermelt földgázt hatékonyabban lehet hasznosítani a hazai iparban. Szerinte a műtrágyák belföldi gyártása

nagyobb gazdasági önállóságot, kiszámíthatóbb árakat jelent a gazdáknak,

és hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez.

Hozzátette, hogy a Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás biztosítja az egyetlen romániai műtrágyagyár további működését. A tényleges átvétel a szükséges jóváhagyások megszerzése után a következő három-négy hónapban valósulhat meg.

Bolojan köszönetet mondott a Romgaz vezetésének a tárgyalások szakszerű lebonyolításáért, megjegyezve: a két igazgató azok közé a komoly emberek közé tartozik, akiket az elmúlt tíz hónapban megismert, és ha több állami vállalat élén is ilyen vezetők állnának, jobban mennének a dolgok.