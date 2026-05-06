Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Székelyhon

2026. május 06., 19:542026. május 06., 19:54

A kormányfő arra a bejelentésre reagált, hogy a Romgaz megegyezett a marosvásárhelyi vállalat vezetőségével a vegyipari kombinát átvételének fő kereskedelmi feltételeiről, és a tárgyalások várhatóan a hónap végén lezárulnak.

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Bolojan emlékeztetett, hogy a Fekete-tengerből jövő évtől kitermelt földgázt hatékonyabban lehet hasznosítani a hazai iparban. Szerinte a műtrágyák belföldi gyártása

  • nagyobb gazdasági önállóságot, kiszámíthatóbb árakat jelent a gazdáknak,

  • és hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez.

Hozzátette, hogy a Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás biztosítja az egyetlen romániai műtrágyagyár további működését. A tényleges átvétel a szükséges jóváhagyások megszerzése után a következő három-négy hónapban valósulhat meg.

Bolojan köszönetet mondott a Romgaz vezetésének a tárgyalások szakszerű lebonyolításáért, megjegyezve: a két igazgató azok közé a komoly emberek közé tartozik, akiket az elmúlt tíz hónapban megismert, és ha több állami vállalat élén is ilyen vezetők állnának, jobban mennének a dolgok.

Marosszék Belföld Marosvásárhely
2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

