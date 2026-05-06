Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Fotó: RMDSZ
Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.
A község zászlaját a hét elején tette hivatalossá a kormány.
Csíkszentgyörgy zászlaja vízszintesen kettéosztott: felső mezeje vörös, alsó fekete. A zászló közepén a település címere látható. Csíkszentgyörgy címere kék, jobb és bal felső sarkaiban a székely jelképek, egy arany Nap és ezüst Hold látható.
ezüst páncélban, arany lovon ülve, amint a sárkányt leküzdi.
„A helyi közösségek szimbólumainak, az erdélyi magyarlakta települések jelképeinek hivatalosítását továbbra is előtérbe helyezzük” – idézi Cseke Attilát az RMDSZ közleményében.
