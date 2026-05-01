Medvével is találkozhat, aki mostanság a Vargyas-szorosban kirándul

Aki a szorosban tervezi tölteni a majálist, ne lepődjön meg, ha medvével is találkozik. A fotó április 25-én készült

Május elsejével elkezdődik a turistaszezon a csodás barlangjairól és sziklafalairól híres szurdokvölgyben. A napokban többen összefutottak a medvével a Vargyas-szorosban, de a hegyimentők szerint ez nem kell elriasszon senkit a kirándulástól.

Farkas Orsolya 2026. május 01., 08:102026. május 01., 08:10

Napról napra élénkebb zöldben pompázik a természet, és egyre többen mozdulnak ki otthonról, hogy felkeressék a Vargyas-szorost. Éppen ezért a völgyben is szolgálatot teljesítő szentegyházi hegyimentők javában készülnek a főszezonra: az elmúlt napokban újrafestették a turistautak jelzéseit, összegyűjtötték a szemetet és megtisztították az ösvényeket, hogy rendezett és tiszta környezetet biztosítsanak a majálisozóknak. Hirdetés A medve is hozzátartozik a Vargyas-szoroshoz Április utolsó hétvégéjén mi is meglátogattuk a völgyet, ám a túránk a tervezettnél is izgalmasabbra sikerült:

nagyjából félúton felfedeztünk egy legelésző medvét és egy bocsot a közelben, éppen az előttünk álló híd közelében.

Az állatok nem zavartatták magukat, nem is közelítettek, ezért néhány perc gondolkodás után úgy döntöttünk, folytatjuk az utat. Átkeltünk a hídon, és csendben elhaladtunk mellettük, de később olyan turistákkal is találkoztunk, akik nem akartak kockáztatni, így visszafordultak.

Nem kell lemondani a túráról a medvével való esetleges találkozás miatt Fotó: Tuchiluș Alex

Szőcs Tibor, a szentegyházi hegyimentőcsapat vezetője úgy véli, a medvétől való félelem nem szabad visszatartson a túrától, viszont

minden természetjárónak azt ajánlja, hogy készüljön fel az ilyen helyzetekre, közlekedjen elővigyázatosan az erdőben.

Megtörténhet, hogy egyetlen túra alatt többször is találkozunk medvével, de az is lehet, hogy egész szezon alatt egyetlen nagyvadat sem látunk a szorosban. Ez szerencse kérdése. Április utolsó hétvégéje ilyen szempontból mozgalmas volt, több riasztás is érkezett, emiatt a csendőrök is kivonultak a szoroshoz.

A hegyimentő tanácsa: viselkedjünk higgadtan és tartsuk a távolságot az állatoktól Fotó: Tuchiluș Alex

Az állat elijesztésének azonban nem sok értelme lett volna – magyarázta a hegyimentő –, hiszen ez az élettere, lényegében itt „otthon van”, és egyébként is természetvédelmi területről van szó. Azonban nyugtató az, hogy

a hegyimentőknek még soha nem kellett medvetámadás miatt beavatkozniuk,

és abban bíznak, hogy a jövőben sem kell, hiszen a kirándulók többsége tiszteletben tartja a természetet. A medvék itt megszokták az emberek jelenlétét, mert naponta legkevesebb 100–200 turista járja az ösvényeket, és mindeddig jól megfértek mellettük. Ne mondjunk le a túráról, de készüljünk rá Ebben az időszakban számítani lehet rá, hogy többször kerülnek a látóterünkbe medvék. „Tavasz van, most jönnek elő a bocsok.

Még két-három hétig szem előtt lehetnek a medvék, de utána kizöldül az erdő, valószínűleg már észre sem fogjuk venni, hogy ott vannak”

– mutatott rá. Úgy véli, hogy csak azért, mert láttunk a szorosban egy vadat, ami nem közelít hozzánk, és nem vagyunk közvetlen veszélyben, nem kell a 112-es segélyhívószámon keresztül riasztani a hatóságokat. Inkább tekintsünk rá élményként, tartsuk meg a tisztes távolságot, és folytassuk az utat, ha biztonságosnak ítéljük meg.

A hosszú hétvégén jó program lehet a Vargyas-szoros páratlan szépségű barlangjainak felfedezése Fotó: Tuchiluș Alex

Mint mindig, ha kirándulni megyünk, érdemes felkészülni:

menjünk társaságban, viseljünk megfelelő öltözéket, esetleg legyen nálunk síp, vagy beszélgessünk hangosan, és egy medvespray sem árt.

Ha vadállattal találkozunk, ne hergeljük, ne közelítsünk hozzá, ne dobáljuk meg – tanácsolta a hegyimentő –, egyszerűen kerüljük el, viselkedjünk higgadtan. Az utóbbi években előfordult, hogy elhagyott medvebocsokat találtak a szorosban, ilyen esetben a hegyimentőket kell értesíteni. korábban írtuk Még egy medvebocsot találtak a Vargyas-szorosban, és ezt sikerült megmenteni A nagyon legyengült állapotban lévő, majd elpusztult egyed után – mindössze egy nap elteltével – újabb magára hagyott medvebocsot jelentettek a túrázók a szentegyházi hegyimentő csapatnak. A most megmentett példány már jobb egészségi állapotnak örvendett. A Vargyas-szorosban értelemszerűen nemcsak medvék élnek: a nyári szezonban felfedezhetünk kígyókat, őzeket, szarvasokat, sőt Szőcs Tibor szerint átvonuló farkasok nyomára is bukkantak már. Itt

a sziklaomlás veszélyét sem lehet teljesen kizárni, de egyelőre nem volt ilyen gond idén.