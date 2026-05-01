Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Medvével is találkozhat, aki mostanság a Vargyas-szorosban kirándul

Aki a szorosban tervezi tölteni a majálist, ne lepődjön meg, ha medvével is találkozik. A fotó április 25-én készült

Aki a szorosban tervezi tölteni a majálist, ne lepődjön meg, ha medvével is találkozik. A fotó április 25-én készült

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Május elsejével elkezdődik a turistaszezon a csodás barlangjairól és sziklafalairól híres szurdokvölgyben. A napokban többen összefutottak a medvével a Vargyas-szorosban, de a hegyimentők szerint ez nem kell elriasszon senkit a kirándulástól.

Farkas Orsolya

2026. május 01., 08:102026. május 01., 08:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Napról napra élénkebb zöldben pompázik a természet, és egyre többen mozdulnak ki otthonról, hogy felkeressék a Vargyas-szorost. Éppen ezért a völgyben is szolgálatot teljesítő szentegyházi hegyimentők javában készülnek a főszezonra: az elmúlt napokban újrafestették a turistautak jelzéseit, összegyűjtötték a szemetet és megtisztították az ösvényeket, hogy rendezett és tiszta környezetet biztosítsanak a majálisozóknak.

A medve is hozzátartozik a Vargyas-szoroshoz

Április utolsó hétvégéjén mi is meglátogattuk a völgyet, ám a túránk a tervezettnél is izgalmasabbra sikerült:

nagyjából félúton felfedeztünk egy legelésző medvét és egy bocsot a közelben, éppen az előttünk álló híd közelében.

Az állatok nem zavartatták magukat, nem is közelítettek, ezért néhány perc gondolkodás után úgy döntöttünk, folytatjuk az utat. Átkeltünk a hídon, és csendben elhaladtunk mellettük, de később olyan turistákkal is találkoztunk, akik nem akartak kockáztatni, így visszafordultak.

Nem kell lemondani a túráról a medvével való esetleges találkozás miatt

Nem kell lemondani a túráról a medvével való esetleges találkozás miatt

Fotó: Tuchiluș Alex

Szőcs Tibor, a szentegyházi hegyimentőcsapat vezetője úgy véli, a medvétől való félelem nem szabad visszatartson a túrától, viszont

minden természetjárónak azt ajánlja, hogy készüljön fel az ilyen helyzetekre, közlekedjen elővigyázatosan az erdőben.

Megtörténhet, hogy egyetlen túra alatt többször is találkozunk medvével, de az is lehet, hogy egész szezon alatt egyetlen nagyvadat sem látunk a szorosban. Ez szerencse kérdése. Április utolsó hétvégéje ilyen szempontból mozgalmas volt, több riasztás is érkezett, emiatt a csendőrök is kivonultak a szoroshoz.

A hegyimentő tanácsa: viselkedjünk higgadtan és tartsuk a távolságot az állatoktól

A hegyimentő tanácsa: viselkedjünk higgadtan és tartsuk a távolságot az állatoktól

Fotó: Tuchiluș Alex

Az állat elijesztésének azonban nem sok értelme lett volna – magyarázta a hegyimentő –, hiszen ez az élettere, lényegében itt „otthon van”, és egyébként is természetvédelmi területről van szó. Azonban nyugtató az, hogy

a hegyimentőknek még soha nem kellett medvetámadás miatt beavatkozniuk,

és abban bíznak, hogy a jövőben sem kell, hiszen a kirándulók többsége tiszteletben tartja a természetet. A medvék itt megszokták az emberek jelenlétét, mert naponta legkevesebb 100–200 turista járja az ösvényeket, és mindeddig jól megfértek mellettük.

Ne mondjunk le a túráról, de készüljünk rá

Ebben az időszakban számítani lehet rá, hogy többször kerülnek a látóterünkbe medvék. „Tavasz van, most jönnek elő a bocsok.

Idézet
Még két-három hétig szem előtt lehetnek a medvék, de utána kizöldül az erdő, valószínűleg már észre sem fogjuk venni, hogy ott vannak”

– mutatott rá. Úgy véli, hogy csak azért, mert láttunk a szorosban egy vadat, ami nem közelít hozzánk, és nem vagyunk közvetlen veszélyben, nem kell a 112-es segélyhívószámon keresztül riasztani a hatóságokat. Inkább tekintsünk rá élményként, tartsuk meg a tisztes távolságot, és folytassuk az utat, ha biztonságosnak ítéljük meg.

A hosszú hétvégén jó program lehet a Vargyas-szoros páratlan szépségű barlangjainak felfedezése

A hosszú hétvégén jó program lehet a Vargyas-szoros páratlan szépségű barlangjainak felfedezése

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint mindig, ha kirándulni megyünk, érdemes felkészülni:

menjünk társaságban, viseljünk megfelelő öltözéket, esetleg legyen nálunk síp, vagy beszélgessünk hangosan, és egy medvespray sem árt.

Ha vadállattal találkozunk, ne hergeljük, ne közelítsünk hozzá, ne dobáljuk meg – tanácsolta a hegyimentő –, egyszerűen kerüljük el, viselkedjünk higgadtan. Az utóbbi években előfordult, hogy elhagyott medvebocsokat találtak a szorosban, ilyen esetben a hegyimentőket kell értesíteni.

korábban írtuk

Még egy medvebocsot találtak a Vargyas-szorosban, és ezt sikerült megmenteni
Még egy medvebocsot találtak a Vargyas-szorosban, és ezt sikerült megmenteni

A nagyon legyengült állapotban lévő, majd elpusztult egyed után – mindössze egy nap elteltével – újabb magára hagyott medvebocsot jelentettek a túrázók a szentegyházi hegyimentő csapatnak. A most megmentett példány már jobb egészségi állapotnak örvendett.

A Vargyas-szorosban értelemszerűen nemcsak medvék élnek: a nyári szezonban felfedezhetünk kígyókat, őzeket, szarvasokat, sőt Szőcs Tibor szerint átvonuló farkasok nyomára is bukkantak már. Itt

a sziklaomlás veszélyét sem lehet teljesen kizárni, de egyelőre nem volt ilyen gond idén.

„Próbáljuk a sziklák oldalát és az útvonalakat karbantartani. Ezenkívül, ha szükséges, eltávolítjuk a kidőlt fákat, a hidakon pótoljuk a hiányzó deszkákat” – magyarázta. Nemrég egy szikla kárt tett az Orbán Balázs-barlanghoz (Almási-barlanghoz) vezető lépcsőben is, de ezt is sikerült kijavítani. A hegyimentő-szolgálat munkatársai a május elsejei hosszú hétvége minden napján jelen lesznek a szorosnál, és a kirándulók rendelkezésére fognak állni.

korábban írtuk

Érdemes felfedezni Hargita megye legszebb túraútvonalait
Érdemes felfedezni Hargita megye legszebb túraútvonalait

Székelyföld egyik legnagyobb karsztvidékére, a Vargyas-szorosba látogattunk, ahol Szőcs Tiborral, a szentegyházi hegyimentők csapatvezetőjével és Simon Lászlóval, a megyei mentő szolgálat vezetőjével beszélgetünk a legszebb túraútvonalakról.

Udvarhelyszék Háromszék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg
Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
A neheze még csak ezután jön az FK Csíkszeredának
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg
Székelyhon

Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg
Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Székelyhon

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Székely Sport

Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
Krónika

Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
A neheze még csak ezután jön az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A neheze még csak ezután jön az FK Csíkszeredának
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé
Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé
2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter
A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter
2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter
2026. április 30., csütörtök

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
2026. április 30., csütörtök

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
2026. április 30., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
2026. április 30., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest

A Romániai Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének (AAFBR) elnöke, Flavius Jakubowicz szerint a lej euróval szembeni történelmi mélypontra gyengülését elsősorban a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat felerősítő belpolitikai kockázatok magyarázzák.

Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest
Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest
2026. április 30., csütörtök

Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest
2026. április 30., csütörtök

Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere

A legfelsőbb bíróság visszautalta a főügyészséghez az 1990. júniusi bányászjárás ügyének vádiratát.

Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere
Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere
2026. április 30., csütörtök

Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere
2026. április 30., csütörtök

Történelmi mélypontra került a lej az euróhoz képest

Történelmi mélypontra gyengült csütörtökön a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1417 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 4,13 banis (0,8 százalékos) emelkedést jelent az előző napi 5,1004 lejhez képest.

Történelmi mélypontra került a lej az euróhoz képest
Történelmi mélypontra került a lej az euróhoz képest
2026. április 30., csütörtök

Történelmi mélypontra került a lej az euróhoz képest
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Vesztébe rohant: visszatért a Bodoki-havasokból, így végül kilőtték a jószágokat pusztító medvét

Kilőtték azt a fiatal medvét, amelyik az elmúlt hetekben többször is állatokat pusztított Eresztevényben és Maksán. A korábban elkergetett, majd a Bodoki-havasokba elszállított példány visszatért a faluba, és újabb támadása után szerdán este lőtték ki.

Vesztébe rohant: visszatért a Bodoki-havasokból, így végül kilőtték a jószágokat pusztító medvét
Vesztébe rohant: visszatért a Bodoki-havasokból, így végül kilőtték a jószágokat pusztító medvét
2026. április 30., csütörtök

Vesztébe rohant: visszatért a Bodoki-havasokból, így végül kilőtték a jószágokat pusztító medvét
2026. április 30., csütörtök

Nem tartja elképzelhetetlennek Bolojan, hogy az államfőt is felfüggesztik

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön azt nyilatkozta, hogy az elmúlt évek történései alapján és a szociáldemokraták jelenlegi vezetését ismerve nem tartja kizártnak, hogy az államfő tisztségből való felfüggesztése is megtörténjen.

Nem tartja elképzelhetetlennek Bolojan, hogy az államfőt is felfüggesztik
Nem tartja elképzelhetetlennek Bolojan, hogy az államfőt is felfüggesztik
2026. április 30., csütörtök

Nem tartja elképzelhetetlennek Bolojan, hogy az államfőt is felfüggesztik
2026. április 30., csütörtök

Felelős majálisozásra kérnek mindenkit a hegyimentők

A Salvamont szerint országszerte mintegy 600 hegyimentő áll készenlétben a május 1-jei hosszú hétvégén, amikor megnövekedett turistaforgalomra számítanak a hatóságok.

Felelős majálisozásra kérnek mindenkit a hegyimentők
Felelős majálisozásra kérnek mindenkit a hegyimentők
2026. április 30., csütörtök

Felelős majálisozásra kérnek mindenkit a hegyimentők
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!