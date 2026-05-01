Medvével is találkozhat, aki mostanság a Vargyas-szorosban kirándul

Aki a szorosban tervezi tölteni a majálist, ne lepődjön meg, ha medvével is találkozik. A fotó április 25-én készült
Fotó: Tuchiluș Alex
Május elsejével elkezdődik a turistaszezon a csodás barlangjairól és sziklafalairól híres szurdokvölgyben. A napokban többen összefutottak a medvével a Vargyas-szorosban, de a hegyimentők szerint ez nem kell elriasszon senkit a kirándulástól.
Napról napra élénkebb zöldben pompázik a természet, és egyre többen mozdulnak ki otthonról, hogy felkeressék a Vargyas-szorost. Éppen ezért a völgyben is szolgálatot teljesítő szentegyházi hegyimentők javában készülnek a főszezonra: az elmúlt napokban újrafestették a turistautak jelzéseit, összegyűjtötték a szemetet és megtisztították az ösvényeket, hogy rendezett és tiszta környezetet biztosítsanak a majálisozóknak.
Április utolsó hétvégéjén mi is meglátogattuk a völgyet, ám a túránk a tervezettnél is izgalmasabbra sikerült:
Az állatok nem zavartatták magukat, nem is közelítettek, ezért néhány perc gondolkodás után úgy döntöttünk, folytatjuk az utat. Átkeltünk a hídon, és csendben elhaladtunk mellettük, de később olyan turistákkal is találkoztunk, akik nem akartak kockáztatni, így visszafordultak.
Nem kell lemondani a túráról a medvével való esetleges találkozás miatt
Fotó: Tuchiluș Alex
Szőcs Tibor, a szentegyházi hegyimentőcsapat vezetője úgy véli, a medvétől való félelem nem szabad visszatartson a túrától, viszont
Megtörténhet, hogy egyetlen túra alatt többször is találkozunk medvével, de az is lehet, hogy egész szezon alatt egyetlen nagyvadat sem látunk a szorosban. Ez szerencse kérdése. Április utolsó hétvégéje ilyen szempontból mozgalmas volt, több riasztás is érkezett, emiatt a csendőrök is kivonultak a szoroshoz.
A hegyimentő tanácsa: viselkedjünk higgadtan és tartsuk a távolságot az állatoktól
Fotó: Tuchiluș Alex
Az állat elijesztésének azonban nem sok értelme lett volna – magyarázta a hegyimentő –, hiszen ez az élettere, lényegében itt „otthon van”, és egyébként is természetvédelmi területről van szó. Azonban nyugtató az, hogy
és abban bíznak, hogy a jövőben sem kell, hiszen a kirándulók többsége tiszteletben tartja a természetet. A medvék itt megszokták az emberek jelenlétét, mert naponta legkevesebb 100–200 turista járja az ösvényeket, és mindeddig jól megfértek mellettük.
Ebben az időszakban számítani lehet rá, hogy többször kerülnek a látóterünkbe medvék. „Tavasz van, most jönnek elő a bocsok.
– mutatott rá. Úgy véli, hogy csak azért, mert láttunk a szorosban egy vadat, ami nem közelít hozzánk, és nem vagyunk közvetlen veszélyben, nem kell a 112-es segélyhívószámon keresztül riasztani a hatóságokat. Inkább tekintsünk rá élményként, tartsuk meg a tisztes távolságot, és folytassuk az utat, ha biztonságosnak ítéljük meg.
A hosszú hétvégén jó program lehet a Vargyas-szoros páratlan szépségű barlangjainak felfedezése
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint mindig, ha kirándulni megyünk, érdemes felkészülni:
Ha vadállattal találkozunk, ne hergeljük, ne közelítsünk hozzá, ne dobáljuk meg – tanácsolta a hegyimentő –, egyszerűen kerüljük el, viselkedjünk higgadtan. Az utóbbi években előfordult, hogy elhagyott medvebocsokat találtak a szorosban, ilyen esetben a hegyimentőket kell értesíteni.
A nagyon legyengült állapotban lévő, majd elpusztult egyed után – mindössze egy nap elteltével – újabb magára hagyott medvebocsot jelentettek a túrázók a szentegyházi hegyimentő csapatnak. A most megmentett példány már jobb egészségi állapotnak örvendett.
A Vargyas-szorosban értelemszerűen nemcsak medvék élnek: a nyári szezonban felfedezhetünk kígyókat, őzeket, szarvasokat, sőt Szőcs Tibor szerint átvonuló farkasok nyomára is bukkantak már. Itt
„Próbáljuk a sziklák oldalát és az útvonalakat karbantartani. Ezenkívül, ha szükséges, eltávolítjuk a kidőlt fákat, a hidakon pótoljuk a hiányzó deszkákat” – magyarázta. Nemrég egy szikla kárt tett az Orbán Balázs-barlanghoz (Almási-barlanghoz) vezető lépcsőben is, de ezt is sikerült kijavítani. A hegyimentő-szolgálat munkatársai a május elsejei hosszú hétvége minden napján jelen lesznek a szorosnál, és a kirándulók rendelkezésére fognak állni.
Székelyföld egyik legnagyobb karsztvidékére, a Vargyas-szorosba látogattunk, ahol Szőcs Tiborral, a szentegyházi hegyimentők csapatvezetőjével és Simon Lászlóval, a megyei mentő szolgálat vezetőjével beszélgetünk a legszebb túraútvonalakról.
