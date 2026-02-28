Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt

Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.

Székelyhon 2026. február 28., 19:072026. február 28., 19:07

A Hargita Megyei Hegyimentő Szolgálat felmérte a helyszínt és a lehető legrövidebb időn belül megkezdi a szükséges javítási munkálatokat. Elsődleges céljuk a szerkezet helyreállítása és megerősítése, hogy a feljáró ismét biztonsággal használható legyen a látogatók számára. Addig is

kérnek minden kirándulót és túrázót, hogy a vas feljárót ne használják,

valamint a szoros teljes területén és közvetlen környezetében fokozott figyelemmel közlekedjenek, mivel további kőhullás veszélye is fennállhat. Amint a javítás befejeződik, a hegyimentők tájékoztatást adnak ki a feljáró újbóli megnyitásáról.

Fotó: Hargita Special Rescue team/Facebook