Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen

A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében jelenleg a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen.

2025 májusában hatalmas árvizek voltak Háromszéken, leginkább Nagyborosnyót és Kökösbácstelek lakosságát sújtották az áradások, amelyek közel 200 házban okoztak nagy károkat. A több romániai biztosítótársaság által létrehozott szervezet, a PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) által kibocsátott biztosítás nem választható lehetőség, hanem törvényi előírás. Hirdetés A díja elenyésző – ahogy Ráduly István, Kovászna megye prefektusa kedden fogalmazott: „napi egy kávé ára” –, cserébe viszont

három alapvető kockázat esetén nyújt anyagi védelmet: árvíz, földcsuszamlás és földrengés.

Biztosítási kategóriák és díjszabások A prefektus ismertette a részleteket is, ezek szerint A és B típusú építményekre lehet biztosítást kötni, amelyet a PAID bocsát ki. Előbbiek közé tartoznak az égetett vagy kémiai kezelésnek alávetett építőanyagból készült építmények (betonból, habtéglából, fából készült házak), utóbbiakhoz a vályogházak. Az első kategóriára évi 130 lej a biztosítási díj és legtöbb 100 ezer lej a kárpótlás,

utóbbira csak 50 lej az éves tarifa és 50 ezer lej a kárpótlás. Mindkét összeg elenyésző ahhoz képest, amilyen kárt tud okozni egy természeti katasztrófa – vélekedett a prefektus.

Ha a magánszemélyek nem biztosítják be lakásukat, az állam nem vállal felelősséget és nem fizet kártérítést

– tudtuk meg. Nem köthető biztosítás a lakáscélú építményhez szerkezetileg nem kapcsolódó melléképületre, az ingóságokra, valamint a földrengések által fokozottan veszélyeztetett épületekre.

Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megyében 96 250 lakáscélú építmény van, ezeknek azonban csak 21,39 százaléka van bebiztosítva (Hargita megyében csak 16,52 százalék, Maros megyében pedig 23,85 százalék). Amint a paidromania.ro oldalon közölt adatokból kitűnik,

a kötelezően fizetendő lakásbiztosítás bevezetése óta Kovászna megyében közel egymillió lejt fizettek ki kártérítésként.

