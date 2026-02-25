Rovatok
Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen

Árvízhelyzet 2025-ben Kökösbácsteleken. Sok volt a károsult, mégis kevesen kötnek lakásbiztosítást • Fotó: Tuchiluș Alex

Árvízhelyzet 2025-ben Kökösbácsteleken. Sok volt a károsult, mégis kevesen kötnek lakásbiztosítást

Fotó: Tuchiluș Alex

A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében jelenleg a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen.

Bodor Tünde

2026. február 25., 12:292026. február 25., 12:29

2026. február 25., 13:152026. február 25., 13:15

2025 májusában hatalmas árvizek voltak Háromszéken, leginkább Nagyborosnyót és Kökösbácstelek lakosságát sújtották az áradások, amelyek közel 200 házban okoztak nagy károkat. A több romániai biztosítótársaság által létrehozott szervezet, a PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) által kibocsátott biztosítás nem választható lehetőség, hanem törvényi előírás.

A díja elenyésző – ahogy Ráduly István, Kovászna megye prefektusa kedden fogalmazott: „napi egy kávé ára” –, cserébe viszont

három alapvető kockázat esetén nyújt anyagi védelmet: árvíz, földcsuszamlás és földrengés.

Biztosítási kategóriák és díjszabások

A prefektus ismertette a részleteket is, ezek szerint A és B típusú építményekre lehet biztosítást kötni, amelyet a PAID bocsát ki. Előbbiek közé tartoznak az égetett vagy kémiai kezelésnek alávetett építőanyagból készült építmények (betonból, habtéglából, fából készült házak), utóbbiakhoz a vályogházak.

  • Az első kategóriára évi 130 lej a biztosítási díj és legtöbb 100 ezer lej a kárpótlás,

  • utóbbira csak 50 lej az éves tarifa és 50 ezer lej a kárpótlás.

Mindkét összeg elenyésző ahhoz képest, amilyen kárt tud okozni egy természeti katasztrófa – vélekedett a prefektus.

Ha a magánszemélyek nem biztosítják be lakásukat, az állam nem vállal felelősséget és nem fizet kártérítést

– tudtuk meg.

Nem köthető biztosítás a lakáscélú építményhez szerkezetileg nem kapcsolódó melléképületre, az ingóságokra, valamint a földrengések által fokozottan veszélyeztetett épületekre.

Ezeket a károkat kijavítani nagyságrendekkel többe kerül, mint kifizetni az évi 130 lejes kötelező biztosítási díjat • Fotó: Tuchiluș Alex

Ezeket a károkat kijavítani nagyságrendekkel többe kerül, mint kifizetni az évi 130 lejes kötelező biztosítási díjat

Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megyében 96 250 lakáscélú építmény van, ezeknek azonban csak 21,39 százaléka van bebiztosítva (Hargita megyében csak 16,52 százalék, Maros megyében pedig 23,85 százalék). Amint a paidromania.ro oldalon közölt adatokból kitűnik,

a kötelezően fizetendő lakásbiztosítás bevezetése óta Kovászna megyében közel egymillió lejt fizettek ki kártérítésként.

A sajtótájékoztató második részében Adrian Nichifor ezredes, a Kovászna megyei csendőrség vezetője ismertette az intézmény 2025-ös tevékenységi mérlegét.

Lehetőség fiatal vállalkozóknak: Start-up Nation

A sajtótájékoztatón szó esett a 18–30 év közötti korosztályt célzó Start-up Nation program második kiadásáról is. Ez egy kiváló ugródeszka lehet azoknak, akik saját üzletbe fognának.

Ráduly István felhívta a figyelmet, hogy a Gazdasági, Digitalizációs, Vállalkozásügyi és Turisztikai Minisztérium által kiírt Start-up Nation pályázat második kiadása jó lehetőségeket jelent: 10 százalékos önrésszel akár 250 ezer lejig terjedő támogatás igényelhető egy vállalkozói képzés elvégzése után. A program első körös regisztrációját követően a 18–30 éves korosztályban van még 8650 szabad hely.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
