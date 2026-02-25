Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen

Árvízhelyzet 2025-ben Kökösbácsteleken. Sok volt a károsult, mégis kevesen kötnek lakásbiztosítást
Fotó: Tuchiluș Alex
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében jelenleg a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen.
2026. február 25., 12:292026. február 25., 12:29
2026. február 25., 13:152026. február 25., 13:15
2025 májusában hatalmas árvizek voltak Háromszéken, leginkább Nagyborosnyót és Kökösbácstelek lakosságát sújtották az áradások, amelyek közel 200 házban okoztak nagy károkat. A több romániai biztosítótársaság által létrehozott szervezet, a PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) által kibocsátott biztosítás nem választható lehetőség, hanem törvényi előírás.
A díja elenyésző – ahogy Ráduly István, Kovászna megye prefektusa kedden fogalmazott: „napi egy kávé ára” –, cserébe viszont
A prefektus ismertette a részleteket is, ezek szerint A és B típusú építményekre lehet biztosítást kötni, amelyet a PAID bocsát ki. Előbbiek közé tartoznak az égetett vagy kémiai kezelésnek alávetett építőanyagból készült építmények (betonból, habtéglából, fából készült házak), utóbbiakhoz a vályogházak.
Az első kategóriára évi 130 lej a biztosítási díj és legtöbb 100 ezer lej a kárpótlás,
utóbbira csak 50 lej az éves tarifa és 50 ezer lej a kárpótlás.
Mindkét összeg elenyésző ahhoz képest, amilyen kárt tud okozni egy természeti katasztrófa – vélekedett a prefektus.
– tudtuk meg.
Nem köthető biztosítás a lakáscélú építményhez szerkezetileg nem kapcsolódó melléképületre, az ingóságokra, valamint a földrengések által fokozottan veszélyeztetett épületekre.
Ezeket a károkat kijavítani nagyságrendekkel többe kerül, mint kifizetni az évi 130 lejes kötelező biztosítási díjat
Fotó: Tuchiluș Alex
Kovászna megyében 96 250 lakáscélú építmény van, ezeknek azonban csak 21,39 százaléka van bebiztosítva (Hargita megyében csak 16,52 százalék, Maros megyében pedig 23,85 százalék). Amint a paidromania.ro oldalon közölt adatokból kitűnik,
A sajtótájékoztató második részében Adrian Nichifor ezredes, a Kovászna megyei csendőrség vezetője ismertette az intézmény 2025-ös tevékenységi mérlegét.
Lehetőség fiatal vállalkozóknak: Start-up Nation
A sajtótájékoztatón szó esett a 18–30 év közötti korosztályt célzó Start-up Nation program második kiadásáról is. Ez egy kiváló ugródeszka lehet azoknak, akik saját üzletbe fognának.
Ráduly István felhívta a figyelmet, hogy a Gazdasági, Digitalizációs, Vállalkozásügyi és Turisztikai Minisztérium által kiírt Start-up Nation pályázat második kiadása jó lehetőségeket jelent: 10 százalékos önrésszel akár 250 ezer lejig terjedő támogatás igényelhető egy vállalkozói képzés elvégzése után. A program első körös regisztrációját követően a 18–30 éves korosztályban van még 8650 szabad hely.
Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.
Könnyebb sérüléssel megúszta egy oltszemi fiatalember azt a medvetámadást, amelyben szombaton volt része a faluhoz közeli erdőben.
Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Új, közepes méretű bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön, a Penny áruház mögötti területen. A beruházás nemcsak a férőhelyek számát növeli, hanem stratégiai pontot is jelent a városi bölcsődehálózat teljes lefedettségében.
Hat év után végre befejeződött a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarának felújítása és rendezése.
Altatóorvos hiánya miatt ideiglenesen a sepsiszentgyörgyi megyei kórházba irányították át a sürgősségi és szülészeti esetek egy részét Kézdivásárhelyről. A kórházigazgató abban bízik, hogy a következő hetekben pótolni tudják az orvoshiányt.
A szorongás mindig abból ered, hogy feltételezgetünk – általában rosszat –, ennek következtében beszűkül a gondolkodásunk – véli a pszichológus. Az iskolában sokféle módon konfliktusba kerülhet a pedagógus és a diák szükséglete.
szóljon hozzá!