Kezdenek látszani az új bölcsőde kontúrjai a sepsiszentgyörgyi Olt-negyedben

Új bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön. Hetven férőhelyesre tervezik • Fotó: Tuchiluș Alex

Új bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön. Hetven férőhelyesre tervezik

Fotó: Tuchiluș Alex

Az Országos Befektetési Társaság finanszírozásával új, közepes méretű bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön a Penny áruház mögötti területen. A beruházás nemcsak a férőhelyek számát növeli, hanem stratégiai pontot is jelent a városi bölcsődehálózat teljes lefedettségében.

Bodor Tünde

2026. február 23., 18:522026. február 23., 18:52

Az új bölcsőde a finanszírozó által választható típusterv alapján készül, közepes méretű intézmény, vagyis hét csoport – hetven gyermek – befogadására lesz alkalmas. Az eddigiek során megtörtént a régi betonplacc eltávolítása és a terepszint megemelése, illetve feltöltése, jelenleg az alapárkok betonozása zajlik, illetve további alapozási munkálatokat végeznek.

Miért van szükség az újabb csoportokra?

Albert Andrea, a Sepsi Bölcsi igazgatója érdeklődésünkre úgy értékelte, hogy az új épülettel az egész város területe le lesz fedve: mindenkinek a közelében lesz egy-egy bölcsőde.

„Figyeljük a statisztikákat, és számításba véve, hogy a bölcsődés korúak hozzávetőlegesen 70 százaléka kerül az intézményünk valamelyik egységébe, úgy gondoljuk, hogy igen, szükség van és igény van erre a bölcsődére.

Idézet
Egyre több az olyan szülő, aki korán visszamegy dolgozni, most mindenki foggal-körömmel ragaszkodik a munkahelyéhez”

– húzta alá az igazgatónő. Ebben a tanévben 381 gyermeknek van hely a bölcsődei hálózatban, alig 20 szabad hely van – tudtuk meg.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Komplex városfejlesztés az Olt-negyedben

Az Országos Befektetési Társaság (CNI) által finanszírozott bölcsődén kívül nemrég létesült egy új csoport a Borvíz utcai új óvodában, illetve nemsokára – talán még ebben a tanévben – átveszi az önkormányzat az unitárius egyház által építtetett, George Enescu utcai új bölcsődét, ahol két csoportnak lesz hely.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A bölcsődeépítés nem egy elszigetelt beruházás. A csendőrlaktanya melletti területen egy teljesen új lakó- és szabadidős központ van kialakulóban, amely elsősorban a fiatal családokat célozza meg.

Fotó: Sepsiszentggyörgyi önkormányzat/facebook

Fotó: Sepsiszentggyörgyi önkormányzat/facebook

Háromszék Sepsiszentgyörgy
