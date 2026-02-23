Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek

Az önkéntes tűzoltóegység közli, hogy vasárnap délután négy óra körül érkezett be a riasztás hozzájuk Alsóboldogfalváról.

A helyszínen gyors felderítést követően egy létra segítségével mentették ki a pórul járt, Villám névre hallgató pónilovat a pöcegödörből.

Az akció során sem ők, sem pedig a jószág nem sérült meg, épségben sikerült kimenteni a pöcegödörből az állatot.