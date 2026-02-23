Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.

Gergely Imre

2026. február 23., 16:562026. február 23., 16:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak” – ezzel a mottóval zárult le egy példaértékű kezdeményezés Gyergyószentmiklóson. Egy új,

8x8 méter alapterületű, három lakószobás ház épült a gyergyószentmiklósi Erdő utca végén.

Négy gyermek és két felnőtt költözhet be ebbe, egy széles körű és példamutató összefogásnak köszönhetően.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A felismeréstől az első kapavágásig

A család korábban egyetlen helyiségből álló építményben élt, amelyet csak nagy jóindulattal lehetett lakóháznak nevezni. A változás gondolata Magyari Vass Istvánban fogalmazódott meg, aki

a Lábbusz program önkénteseként ismerte meg a város végéről iskolába járó gyerekeket.

És miután szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt meg is látogatta őket, elmesélte a helyzetüket a Szent Miklós Plébánián hétfő reggelenként közösen imádkozó 20–30 fős férfiközösségnek. Akkor az összegyűltek azonnal jelezték: segítenének.

Kezdetben csupán bővítésben, egy fürdőszoba hozzáépítésében gondolkodtak, ám amikor szakemberek is megvizsgálták az épületet, kiderült: a régi falak nem alkalmasak toldásra, ezért új házat kell építeni.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A család is megtette a maga részét. Az édesapa – aki korábban pásztorként dolgozott – két éve állandó munkahelyet kapott. Ennek köszönhetően

hitelt tudtak felvenni, amelyből megvásárolták a szükséges telket.

Faanyagot is sikerült összegyűjteniük az építkezéshez. A közösség számára ez fontos jel volt: látták ugyanis, hogy

a család önerőből is igyekszik előrelépni.

Pénzügyi mérleg: az adományok ereje

Az imádkozó férfiak közössége, akik között számos vállalkozó is van, felvállalta az ügyet, és hamarosan széles körű összefogás bontakozott ki.

Volt, aki ajtókat ajánlott fel, más a tetőhöz szükséges anyagokat biztosította, vagy éppen munkagépeket adott kölcsön.

Akadt olyan mesterember, aki tíz napnyi munkát vállalt, ebből hármat teljesen ingyen. Valaki a téglát adományozta, más az alap elkészítését vállalta magára, megint más a csempét biztosította.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Adománygyűjtés is indult, amelynek lebonyolításába a plébániák is besegítettek, önkéntesek érkeztek, vállalkozók kapcsolódtak be a munkába. A kezdeményezés vezénylésében szerepet vállalt a Fenyő Szövetség. A média figyelme szintén sokat segített:

a Székelyhonon megjelent cikkünk nyomán például több mint 15 ezer lejes felajánlás érkezett

– mondta el Magyari Vass István.

Hirdetés

Az eredeti tervek szerint mintegy 60 ezer eurós költséggel számoltak, ám a rengeteg természetbeni adománynak és önkéntes munkának köszönhetően a ház – amelynek piaci értéke körülbelül 50 ezer euró lenne – végül jóval kevesebb készpénzráfordítással épült fel.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A költségeknek csupán mintegy 15 százalékát kellett ténylegesen kifizetniük, azokat a munkálatokat és szolgáltatásokat, amelyeket semmiképp nem lehetett adományként megoldani.

A háromszobás épületen még vannak hátralévő munkálatok, de a család már megkezdhette az átköltözést a régi lakásából az új otthonába. Magyari Vass rámutatott:

a következő nagy lépés a közművesítés lenne, jelenleg nincs bevezetve az ivóvíz és az áram az új épületbe, ideiglenes megoldásokat használnak, ahogyan korábban is.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A közművek végleges bekötése akkor történhet meg, amikor ennek feltételei adottak lesznek.

Március 27-én jótékonysági koncertre kerül sor, amelynek bevételéből a még fennmaradt számlákat szeretnék rendezni. Bár a ház már áll, a kezdeményezők továbbra is fogadják az adományokat, hogy az építkezést teljes egészében befejezhessék.

Az adományokat fogadó bankszámla adatok:
ASOCIATIA ALIANTA DE PIN - FENYŐ SZOVETSÉG EGYESÜLET
43390322
RO14 BRDE 210S V575 6875 2100
Kérik, a megjegyzés rovatba beírni: „Adomány az Erdő utcai család házára.”

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 23., hétfő

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február

A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás.

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
2026. február 23., hétfő

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament

Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
2026. február 23., hétfő

Otthonmaradós idő a vakáció első felében

Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.

Otthonmaradós idő a vakáció első felében
Otthonmaradós idő a vakáció első felében
2026. február 23., hétfő

Otthonmaradós idő a vakáció első felében
Hirdetés
2026. február 22., vasárnap

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép

Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép
Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép
2026. február 22., vasárnap

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép
2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra

Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések

Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
Hirdetés
2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat

Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt

Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól

A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!