Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

Fotó: Gergely Imre
Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.
„Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak” – ezzel a mottóval zárult le egy példaértékű kezdeményezés Gyergyószentmiklóson. Egy új,
Négy gyermek és két felnőtt költözhet be ebbe, egy széles körű és példamutató összefogásnak köszönhetően.
Fotó: Gergely Imre
A család korábban egyetlen helyiségből álló építményben élt, amelyet csak nagy jóindulattal lehetett lakóháznak nevezni. A változás gondolata Magyari Vass Istvánban fogalmazódott meg, aki
És miután szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt meg is látogatta őket, elmesélte a helyzetüket a Szent Miklós Plébánián hétfő reggelenként közösen imádkozó 20–30 fős férfiközösségnek. Akkor az összegyűltek azonnal jelezték: segítenének.
Fotó: Gergely Imre
A család is megtette a maga részét. Az édesapa – aki korábban pásztorként dolgozott – két éve állandó munkahelyet kapott. Ennek köszönhetően
Faanyagot is sikerült összegyűjteniük az építkezéshez. A közösség számára ez fontos jel volt: látták ugyanis, hogy
Az imádkozó férfiak közössége, akik között számos vállalkozó is van, felvállalta az ügyet, és hamarosan széles körű összefogás bontakozott ki.
Akadt olyan mesterember, aki tíz napnyi munkát vállalt, ebből hármat teljesen ingyen. Valaki a téglát adományozta, más az alap elkészítését vállalta magára, megint más a csempét biztosította.
Fotó: Gergely Imre
Adománygyűjtés is indult, amelynek lebonyolításába a plébániák is besegítettek, önkéntesek érkeztek, vállalkozók kapcsolódtak be a munkába. A kezdeményezés vezénylésében szerepet vállalt a Fenyő Szövetség. A média figyelme szintén sokat segített:
– mondta el Magyari Vass István.
Az eredeti tervek szerint mintegy 60 ezer eurós költséggel számoltak, ám a rengeteg természetbeni adománynak és önkéntes munkának köszönhetően a ház – amelynek piaci értéke körülbelül 50 ezer euró lenne – végül jóval kevesebb készpénzráfordítással épült fel.
Fotó: Gergely Imre
A háromszobás épületen még vannak hátralévő munkálatok, de a család már megkezdhette az átköltözést a régi lakásából az új otthonába. Magyari Vass rámutatott:
Fotó: Gergely Imre
A közművek végleges bekötése akkor történhet meg, amikor ennek feltételei adottak lesznek.
Március 27-én jótékonysági koncertre kerül sor, amelynek bevételéből a még fennmaradt számlákat szeretnék rendezni. Bár a ház már áll, a kezdeményezők továbbra is fogadják az adományokat, hogy az építkezést teljes egészében befejezhessék.
Az adományokat fogadó bankszámla adatok:
ASOCIATIA ALIANTA DE PIN - FENYŐ SZOVETSÉG EGYESÜLET
43390322
RO14 BRDE 210S V575 6875 2100
Kérik, a megjegyzés rovatba beírni: „Adomány az Erdő utcai család házára.”
Fotó: Gergely Imre
