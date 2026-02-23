Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.

Gergely Imre 2026. február 23., 16:562026. február 23., 16:56

„Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak” – ezzel a mottóval zárult le egy példaértékű kezdeményezés Gyergyószentmiklóson. Egy új,

8x8 méter alapterületű, három lakószobás ház épült a gyergyószentmiklósi Erdő utca végén.

Négy gyermek és két felnőtt költözhet be ebbe, egy széles körű és példamutató összefogásnak köszönhetően.

Fotó: Gergely Imre

A felismeréstől az első kapavágásig A család korábban egyetlen helyiségből álló építményben élt, amelyet csak nagy jóindulattal lehetett lakóháznak nevezni. A változás gondolata Magyari Vass Istvánban fogalmazódott meg, aki

a Lábbusz program önkénteseként ismerte meg a város végéről iskolába járó gyerekeket.

És miután szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt meg is látogatta őket, elmesélte a helyzetüket a Szent Miklós Plébánián hétfő reggelenként közösen imádkozó 20–30 fős férfiközösségnek. Akkor az összegyűltek azonnal jelezték: segítenének.

Kezdetben csupán bővítésben, egy fürdőszoba hozzáépítésében gondolkodtak, ám amikor szakemberek is megvizsgálták az épületet, kiderült: a régi falak nem alkalmasak toldásra, ezért új házat kell építeni.

Fotó: Gergely Imre

A család is megtette a maga részét. Az édesapa – aki korábban pásztorként dolgozott – két éve állandó munkahelyet kapott. Ennek köszönhetően

hitelt tudtak felvenni, amelyből megvásárolták a szükséges telket.

Faanyagot is sikerült összegyűjteniük az építkezéshez. A közösség számára ez fontos jel volt: látták ugyanis, hogy

a család önerőből is igyekszik előrelépni.

Pénzügyi mérleg: az adományok ereje Az imádkozó férfiak közössége, akik között számos vállalkozó is van, felvállalta az ügyet, és hamarosan széles körű összefogás bontakozott ki.

Volt, aki ajtókat ajánlott fel, más a tetőhöz szükséges anyagokat biztosította, vagy éppen munkagépeket adott kölcsön.

Akadt olyan mesterember, aki tíz napnyi munkát vállalt, ebből hármat teljesen ingyen. Valaki a téglát adományozta, más az alap elkészítését vállalta magára, megint más a csempét biztosította.

Fotó: Gergely Imre

Adománygyűjtés is indult, amelynek lebonyolításába a plébániák is besegítettek, önkéntesek érkeztek, vállalkozók kapcsolódtak be a munkába. A kezdeményezés vezénylésében szerepet vállalt a Fenyő Szövetség. A média figyelme szintén sokat segített:

a Székelyhonon megjelent cikkünk nyomán például több mint 15 ezer lejes felajánlás érkezett

– mondta el Magyari Vass István. Hirdetés Az eredeti tervek szerint mintegy 60 ezer eurós költséggel számoltak, ám a rengeteg természetbeni adománynak és önkéntes munkának köszönhetően a ház – amelynek piaci értéke körülbelül 50 ezer euró lenne – végül jóval kevesebb készpénzráfordítással épült fel.

Fotó: Gergely Imre

A költségeknek csupán mintegy 15 százalékát kellett ténylegesen kifizetniük, azokat a munkálatokat és szolgáltatásokat, amelyeket semmiképp nem lehetett adományként megoldani.

A háromszobás épületen még vannak hátralévő munkálatok, de a család már megkezdhette az átköltözést a régi lakásából az új otthonába. Magyari Vass rámutatott:

a következő nagy lépés a közművesítés lenne, jelenleg nincs bevezetve az ivóvíz és az áram az új épületbe, ideiglenes megoldásokat használnak, ahogyan korábban is.

Fotó: Gergely Imre

A közművek végleges bekötése akkor történhet meg, amikor ennek feltételei adottak lesznek. Március 27-én jótékonysági koncertre kerül sor, amelynek bevételéből a még fennmaradt számlákat szeretnék rendezni. Bár a ház már áll, a kezdeményezők továbbra is fogadják az adományokat, hogy az építkezést teljes egészében befejezhessék.

Az adományokat fogadó bankszámla adatok:

ASOCIATIA ALIANTA DE PIN - FENYŐ SZOVETSÉG EGYESÜLET

43390322

RO14 BRDE 210S V575 6875 2100

Kérik, a megjegyzés rovatba beírni: „Adomány az Erdő utcai család házára.”