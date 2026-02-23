Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint

Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.

a gyenge átoltottság nem csupán adminisztratív kérdés, hanem nagyrészt a közösségi médiában terjedő félretájékoztatás következménye.

Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyre több orvosi szempontból megalapozatlan üzenet bátorítja az oltás elutasítását – ismerteti az Agerpres . Rogobete továbbá emlékeztetett, hogy

Hozzátette, hogy bár az elmúlt időszakban több oltási program indult – például a gyógyszertári oltás, amelyet kiterjesztenének –, az átoltottsági mutatók nem javultak számottevően.

A miniszter szerint a megoldás az egészségügyi szakemberek által végzett, intenzívebb és következetesebb tájékoztató kampány lehet és az orvos-beteg kapcsolat megerősítése, ami növelheti az oltások elfogadottságát. Úgy vélekedett, hogy