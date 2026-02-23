Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.
A tárcavezető egy szakmai eseményen kifejtette, hogy
Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyre több orvosi szempontból megalapozatlan üzenet bátorítja az oltás elutasítását – ismerteti az Agerpres. Rogobete továbbá emlékeztetett, hogy
Hozzátette, hogy bár az elmúlt időszakban több oltási program indult – például a gyógyszertári oltás, amelyet kiterjesztenének –, az átoltottsági mutatók nem javultak számottevően.
A miniszter szerint a megoldás az egészségügyi szakemberek által végzett, intenzívebb és következetesebb tájékoztató kampány lehet és az orvos-beteg kapcsolat megerősítése, ami növelheti az oltások elfogadottságát. Úgy vélekedett, hogy
Rogobete bejelentette azt is, hogy tervezik a HPV elleni védőoltás gyógyszertári beadásának kiterjesztését, az európai gyakorlat mintájára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a COVID-19 elleni oltást világosan el kell különíteni a többi védőoltástól, mert „nem ugyanarról van szó”.
A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.
Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.
A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás.
A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.
Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.
Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.
Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.
Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.
Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.
