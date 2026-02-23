Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.

Székelyhon

2026. február 23., 17:242026. február 23., 17:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető egy szakmai eseményen kifejtette, hogy

a gyenge átoltottság nem csupán adminisztratív kérdés, hanem nagyrészt a közösségi médiában terjedő félretájékoztatás következménye.

Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyre több orvosi szempontból megalapozatlan üzenet bátorítja az oltás elutasítását – ismerteti az Agerpres. Rogobete továbbá emlékeztetett, hogy

Románia Európában az első helyen áll a kanyaró okozta gyermekhalálozás tekintetében.

Hozzátette, hogy bár az elmúlt időszakban több oltási program indult – például a gyógyszertári oltás, amelyet kiterjesztenének –, az átoltottsági mutatók nem javultak számottevően.

Hirdetés

A miniszter szerint a megoldás az egészségügyi szakemberek által végzett, intenzívebb és következetesebb tájékoztató kampány lehet és az orvos-beteg kapcsolat megerősítése, ami növelheti az oltások elfogadottságát. Úgy vélekedett, hogy

a dezinformáció csak folyamatos és hiteles tájékoztatással ellensúlyozható.

Rogobete bejelentette azt is, hogy tervezik a HPV elleni védőoltás gyógyszertári beadásának kiterjesztését, az európai gyakorlat mintájára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a COVID-19 elleni oltást világosan el kell különíteni a többi védőoltástól, mert „nem ugyanarról van szó”.

Belföld Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 23., hétfő

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül

A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
2026. február 23., hétfő

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt

Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
2026. február 23., hétfő

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
2026. február 23., hétfő

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
2026. február 23., hétfő

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
2026. február 23., hétfő

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február

A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás.

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
2026. február 23., hétfő

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament

Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
2026. február 23., hétfő

Otthonmaradós idő a vakáció első felében

Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.

Otthonmaradós idő a vakáció első felében
Otthonmaradós idő a vakáció első felében
2026. február 23., hétfő

Otthonmaradós idő a vakáció első felében
Hirdetés
2026. február 22., vasárnap

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép

Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép
Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép
2026. február 22., vasárnap

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép
2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések

Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések
2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat

Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!