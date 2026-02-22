Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép

Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.

A repülőgép jelenleg a Henri Coandă Nemzetközi Repülőtér térségében köröz, hogy csökkentse leszállósúlyát, a landolás várhatóan körülbelül félórán belül megtörténik.

A fedélzeten 180 utas és 6 fős személyzet tartózkodik.

A katasztrófavédelem megelőző jelleggel több tűzoltó-, mentő- és intenzív ellátó egységet vezényelt a repülőtérre – olvasható az egészségügyi minisztérium Facebook-oldalán közzétett bejegyzsében.

A hatóságok hangsúlyozzák: az intézkedések rutin jellegűek, és az utasok, illetve a személyzet biztonságát szolgálják.

Flightradar valós idejű légiforgalmi adatokat közlő oldal szerint a repülőgép még mindig a Henri Coandă repülőtér közelében köröz cikkünk megjelenésének időpontjában.