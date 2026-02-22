Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép

Képünk illusztráció
Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.
A repülőgép jelenleg a Henri Coandă Nemzetközi Repülőtér térségében köröz, hogy csökkentse leszállósúlyát, a landolás várhatóan körülbelül félórán belül megtörténik.
A katasztrófavédelem megelőző jelleggel több tűzoltó-, mentő- és intenzív ellátó egységet vezényelt a repülőtérre – olvasható az egészségügyi minisztérium Facebook-oldalán közzétett bejegyzsében.
A hatóságok hangsúlyozzák: az intézkedések rutin jellegűek, és az utasok, illetve a személyzet biztonságát szolgálják.
Flightradar valós idejű légiforgalmi adatokat közlő oldal szerint a repülőgép még mindig a Henri Coandă repülőtér közelében köröz cikkünk megjelenésének időpontjában.
Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter válságstábot hívott össze. A döntés célja egy esetleges kritikus helyzet megelőzése, valamint a gyors és hatékony egészségügyi koordináció biztosítása vészhelyzet esetén.
A készültségbe a katasztrófavédelem, több bukaresti sürgősségi kórház, a mentőszolgálat, valamint a SMURD egységei is bekapcsolódtak. A hatóságok a repülőgép biztonságos leszállásáig fokozott készenlétben maradnak.
A Flightradar adatai szerint a repülőgép gond nélkül landolt a Henri Coandă repülőtéren nem sokkal este 10 óra előtt.
