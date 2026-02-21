Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól

A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.

Székelyhon 2026. február 21., 17:572026. február 21., 17:57

A CMR vezetősége szombaton Facebook-bejegyzésben erősítette meg álláspontját, miszerint minden egészségügyi egységben tiszteletben kell tartani a munkaidő-beosztást, mint a szakmai felelősségvállalás és az orvosi szakma iránti közbizalom alapvető elemét – számol be az Agerpres. „A munkaidő betartása nemcsak szerződéses kötelezettség, hanem erkölcsi kötelesség is a betegek és kollégáink felé.

Egy jól működő egészségügyi rendszer világos, elfogadott és egységesen alkalmazott szabályokon alapul

– szögezte le Cătălina Poiană, a kamara elnöke. A CMR ugyanakkor kiemelte, hogy

egyformán támogatja az állami és a magánszektorban dolgozó orvosokat,

mivel a szakma gyakorlása mindkét területen egyaránt legitim, és hozzájárul a romániai orvosi szolgáltatások sokszínűségéhez.

„Az egészségügyi rendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen az orvos által az állami és a magánszektorban végzett tevékenységekhez kapcsolódó idő egyértelmű és átlátható elhatárolása.

A páciens egészségének kell minden döntésünk középpontjában állnia. A professzionalizmus, a szakmai fegyelem és a jogszabályok betartása elengedhetetlen feltételek a helyes és átlátható orvosi tevékenységhez, valamint az orvosi szakma hírnevének védelméhez” – idézi Cătălina Poianát a CMR közleménye. Hirdetés A CMR elnöke ugyanakkor azt is hangsúlyozta,

ugyanilyen fontossággal bír a megfelelő munkakörülmények biztosítása az orvosok számára a munkáltató – a kórház – részéről.