Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.
A CMR vezetősége szombaton Facebook-bejegyzésben erősítette meg álláspontját, miszerint minden egészségügyi egységben tiszteletben kell tartani a munkaidő-beosztást, mint a szakmai felelősségvállalás és az orvosi szakma iránti közbizalom alapvető elemét – számol be az Agerpres.
„A munkaidő betartása nemcsak szerződéses kötelezettség, hanem erkölcsi kötelesség is a betegek és kollégáink felé.
– szögezte le Cătălina Poiană, a kamara elnöke. A CMR ugyanakkor kiemelte, hogy
mivel a szakma gyakorlása mindkét területen egyaránt legitim, és hozzájárul a romániai orvosi szolgáltatások sokszínűségéhez.
A páciens egészségének kell minden döntésünk középpontjában állnia. A professzionalizmus, a szakmai fegyelem és a jogszabályok betartása elengedhetetlen feltételek a helyes és átlátható orvosi tevékenységhez, valamint az orvosi szakma hírnevének védelméhez” – idézi Cătălina Poianát a CMR közleménye.
A CMR elnöke ugyanakkor azt is hangsúlyozta,
Mndezt azután közölte az orvosi kamara, hogy Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban dolgoznak.
Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.
Egy templomi sekrestyében fennmaradt, tizennégy oldalas füzetből ismerjük meg Jakab Imre zarándok-remete szinte elfeledett életútját. Egy világi hívő sorsát az udvarhelyszéki Oroszhegytől – Korondon, Csíksomlyón át – az anyaországi Gyöngyösig.
Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?
Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.
Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.
A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés.
Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.
Meghosszabbították 2026. december végéig a villanyszámla-támogatási programot – tájékoztatott pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).
Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.
Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.
Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
szóljon hozzá!