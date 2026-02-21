Az új szolgáltató csak az új kukákat üríti
Fotó: Haáz Vince
Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?
A Maros megyei hulladékgazdálkodás megszervezéséért felelős Ecolect Maros Fejlesztési Társulás pénteken kiadta a tevékenység megkezdésére vonatkozó utasítást, így
Bár korábban arról írtunk, hogy ez a kezdés csak akkor történik majd meg, ha minden magánházban átvették a tárolókat, ez mégsem így történt: a marosvásárhelyi városháza pénteken késő este adott ki egy közleményt, amelyben bejelenti, hogy a megyeszékhelyen és a környező 17 településen új szolgáltató biztosítja a háztartási és szelektív hulladékok összegyűjtését és elszállítását, a Sylevy Cleaning Kft.
Marosvásárhelyen, illetve Maros megye több településén még zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes és biokukák kiosztása. A szerződésben foglaltak szerint februárban megkezdheti munkáját a megyeközpontban az új szolgáltató, ha kiosztja az új kukákat.
A bejegyzésben továbbá kiemelik, hogy Marosvásárhely önkormányzata jelezte: a kukák kiosztása nem zárult le minden háztartásban, ezért
a kezdésről szóló döntés azonban az Ecolect hatáskörébe tartozik, amely megyei szinten kezeli a szerződést. Emellett figyelmeztetik a lakosságot, hogy
Ezek lehetővé teszik az egyes háztartások által termelt hulladékmennyiség azonosítását és mérését. Azok a lakosok, akik eddig nem vették át az új kukákat, azt kockáztatják, hogy hulladékukat nem szállítják el.
Fontos tudnivaló, hogy azon családi házak tulajdonosai, akik nem kapták meg még az új kukákat, átvehetik azokat
Jedden a Hosszú utca 134. szám alatt,
illetve Marosvásárhelyen a Nyárfa utca 12. szám alatt.
A Sylevy Cleaning diszpécserszolgálata ugyanakkor elérhető a 0754 054 444-es telefonszámon. Minden magánház tulajdonosának két kukát kell átvennie: egy feketét a vegyes háztartási hulladék számára, és egy barnát, amelybe a biológiailag lebomló hulladék gyűjthető. A hulladéktípusok szerinti gyűjtési programot és a szállítási napokat a városháza honlapján is közzétették.
Esetükben a szelektív hulladék begyűjtésében lesznek változások, amikor beüzemelik az ökoszigeteket és mindenki megkapja a használatukhoz szükséges kártyákat. De minderről újabb tájékoztatást ígérnek az illetékesek.
