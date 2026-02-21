Az új szolgáltató csak az új kukákat üríti

Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?

Simon Virág 2026. február 21., 11:452026. február 21., 11:45

A Maros megyei hulladékgazdálkodás megszervezéséért felelős Ecolect Maros Fejlesztési Társulás pénteken kiadta a tevékenység megkezdésére vonatkozó utasítást, így

február 22-től az új köztisztasági cég fogja összegyűjteni a háztartási és más jellegű hulladékot Marosvásárhelyen.

Hirdetés Bár korábban arról írtunk, hogy ez a kezdés csak akkor történik majd meg, ha minden magánházban átvették a tárolókat, ez mégsem így történt: a marosvásárhelyi városháza pénteken késő este adott ki egy közleményt, amelyben bejelenti, hogy a megyeszékhelyen és a környező 17 településen új szolgáltató biztosítja a háztartási és szelektív hulladékok összegyűjtését és elszállítását, a Sylevy Cleaning Kft. korábban írtuk Kiderült, hogy mikor indulhat Marosvásárhelyen az új szemétszállító szolgáltatása Marosvásárhelyen, illetve Maros megye több településén még zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes és biokukák kiosztása. A szerződésben foglaltak szerint februárban megkezdheti munkáját a megyeközpontban az új szolgáltató, ha kiosztja az új kukákat. A bejegyzésben továbbá kiemelik, hogy Marosvásárhely önkormányzata jelezte: a kukák kiosztása nem zárult le minden háztartásban, ezért

nem értett egyet a szolgáltatás ilyen feltételek melletti elindításával,

a kezdésről szóló döntés azonban az Ecolect hatáskörébe tartozik, amely megyei szinten kezeli a szerződést. Emellett figyelmeztetik a lakosságot, hogy

a szolgáltató kizárólag az új, RFID-chippel (rádiófrekvenciás azonosítóval) ellátott Sylevy-kukákat üríti.

Ezek lehetővé teszik az egyes háztartások által termelt hulladékmennyiség azonosítását és mérését. Azok a lakosok, akik eddig nem vették át az új kukákat, azt kockáztatják, hogy hulladékukat nem szállítják el. Hol lehet új kukát beszerezni? Fontos tudnivaló, hogy azon családi házak tulajdonosai, akik nem kapták meg még az új kukákat, átvehetik azokat Jedden a Hosszú utca 134. szám alatt,

illetve Marosvásárhelyen a Nyárfa utca 12. szám alatt. A Sylevy Cleaning diszpécserszolgálata ugyanakkor elérhető a 0754 054 444-es telefonszámon. Minden magánház tulajdonosának két kukát kell átvennie: egy feketét a vegyes háztartási hulladék számára, és egy barnát, amelybe a biológiailag lebomló hulladék gyűjthető. A hulladéktípusok szerinti gyűjtési programot és a szállítási napokat a városháza honlapján is közzétették.

A szolgáltatóváltás nem érinti a tömbházlakókat, ők továbbra is a megszokott helyekre vihetik a háztartási hulladékot.