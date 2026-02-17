Február 22-én elindulhat az új szolgáltatás, ha a Sylevy Cleaning minden háznál kiosztja az új kukákat

Marosvásárhelyen, illetve Maros megye több településén még zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes és biokukák kiosztása. A szerződésben foglaltak szerint februárban megkezdheti munkáját a megyeközpontban az új szolgáltató, ha kiosztja az új kukákat.

Ha eddig csak a tömbházak lakóit „idegesítette” a sok kuka a szűk blokklakásokban, hamarosan egyre több régió magánház-tulajdonosa is így járhat – nekik egy szerencséjük van: az udvaron van hely tárolni a kukasorozatot. Marosvásárhely magánházainak nagy részénél már kiosztották az új szelektív kukákat, amelyekbe az új szolgáltatási szerződés szerint külön kell majd gyűjteni a biohulladékot, azaz amely lebomlik (barna kuka), és külön a háztartási szemetet (fekete kuka).

Mindegyik szeméttároló rádiófrekvenciás azonosítóval (RFID chippel) van ellátva, amelyet az adott címhez rendelnek GPS-rendszeren keresztül.

Nem mérik le elszállításkor őket, egyelőre csak a kukák beazonosítását szolgálja a chip.

Fotó: Haáz Vince

Egyelőre azonban még nem külön szállítják a vegyes és háztartási hulladékot, mert a régi szolgáltató kukái nem kompatibilisek az újonnan kiosztott tárolókkal.

A háztartási szeméten kívül külön kell gyűjteni a műanyag-, papír-, üveg- és fémhulladékot, amelyeket ezután is majd szelektíven szállítja el az új hulladékgazdálkodási szolgáltató.

Bár néhány lakó már az új barna vagy fekete kukákat használja a szeméttárolásra, de tisztában kell lenni vele, hogy ezek az új szolgáltató rendszerére vannak szabva, amely még nem indult el a városban – emelte ki Tóth Andrea, az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.

a Sylevy Cleaning nevű vállalkozásnak két hetente kell jelentést küldenie a társuláshoz, amelyből kiderül, hogy áll a szolgáltató az új szelektív kukák kiosztásával.

Miután a szolgáltató minden kért dokumentumot lead, és a szerződésben foglalt összes feltételt határidőre teljesíti, azután indulhat el az új szolgáltatás Marosvásárhelyen.

Fotó: Haáz Vince

A szerződésben február 22-ét jelölték meg az új szolgáltató indulási határidejeként Marosvásárhelyen, de

csak akkor kapják meg az engedélyt az indulásra, ha minden magánháznál kiosztották a kukákat a városban.