Február 22-én elindulhat az új szolgáltatás, ha a Sylevy Cleaning minden háznál kiosztja az új kukákat
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen, illetve Maros megye több településén még zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes és biokukák kiosztása. A szerződésben foglaltak szerint februárban megkezdheti munkáját a megyeközpontban az új szolgáltató, ha kiosztja az új kukákat.
Ha eddig csak a tömbházak lakóit „idegesítette” a sok kuka a szűk blokklakásokban, hamarosan egyre több régió magánház-tulajdonosa is így járhat – nekik egy szerencséjük van: az udvaron van hely tárolni a kukasorozatot.
Marosvásárhely magánházainak nagy részénél már kiosztották az új szelektív kukákat, amelyekbe az új szolgáltatási szerződés szerint külön kell majd gyűjteni a biohulladékot, azaz amely lebomlik (barna kuka), és külön a háztartási szemetet (fekete kuka).
Nem mérik le elszállításkor őket, egyelőre csak a kukák beazonosítását szolgálja a chip.
Fotó: Haáz Vince
Egyelőre azonban még nem külön szállítják a vegyes és háztartási hulladékot, mert a régi szolgáltató kukái nem kompatibilisek az újonnan kiosztott tárolókkal.
Bár néhány lakó már az új barna vagy fekete kukákat használja a szeméttárolásra, de tisztában kell lenni vele, hogy ezek az új szolgáltató rendszerére vannak szabva, amely még nem indult el a városban – emelte ki Tóth Andrea, az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.
A Székelyhonnak elmagyarázta, hogy
Miután a szolgáltató minden kért dokumentumot lead, és a szerződésben foglalt összes feltételt határidőre teljesíti, azután indulhat el az új szolgáltatás Marosvásárhelyen.
Fotó: Haáz Vince
A szerződésben február 22-ét jelölték meg az új szolgáltató indulási határidejeként Marosvásárhelyen, de
Amennyiben nem történik ez meg, marad a régi szolgáltató addig, amíg az új beindul, de akkor újra át kell nézni a régivel a szerződést. Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója bízik abban, hogy be tud indulni a szerződésben foglaltak szerint az új szolgáltatás a 2-es zónában.
A Sylevy Cleaning hulladékgazdálkodási szolgáltató közben elkezdte az új kukák kiosztását több községben is Maros megyében, például Koronkán és Mezőbándon, de folytatódik a többi településen is Maros megye 2-es zónájában – mind a 18+1 közigazgatási egységben. Házról házra haladva több mint 45 400 címet keresnek fel.
