Kiderült, hogy mikor indulhat Marosvásárhelyen az új szemétszállító szolgáltatása

Február 22-én elindulhat az új szolgáltatás, ha a Sylevy Cleaning minden háznál kiosztja az új kukákat

Február 22-én elindulhat az új szolgáltatás, ha a Sylevy Cleaning minden háznál kiosztja az új kukákat

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen, illetve Maros megye több településén még zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes és biokukák kiosztása. A szerződésben foglaltak szerint februárban megkezdheti munkáját a megyeközpontban az új szolgáltató, ha kiosztja az új kukákat.

Hajnal Csilla

2026. február 17., 16:012026. február 17., 16:01

Ha eddig csak a tömbházak lakóit „idegesítette” a sok kuka a szűk blokklakásokban, hamarosan egyre több régió magánház-tulajdonosa is így járhat – nekik egy szerencséjük van: az udvaron van hely tárolni a kukasorozatot.

Marosvásárhely magánházainak nagy részénél már kiosztották az új szelektív kukákat, amelyekbe az új szolgáltatási szerződés szerint külön kell majd gyűjteni a biohulladékot, azaz amely lebomlik (barna kuka), és külön a háztartási szemetet (fekete kuka).

Mindegyik szeméttároló rádiófrekvenciás azonosítóval (RFID chippel) van ellátva, amelyet az adott címhez rendelnek GPS-rendszeren keresztül.

Nem mérik le elszállításkor őket, egyelőre csak a kukák beazonosítását szolgálja a chip.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Egyelőre azonban még nem külön szállítják a vegyes és háztartási hulladékot, mert a régi szolgáltató kukái nem kompatibilisek az újonnan kiosztott tárolókkal.

A háztartási szeméten kívül külön kell gyűjteni a műanyag-, papír-, üveg- és fémhulladékot, amelyeket ezután is majd szelektíven szállítja el az új hulladékgazdálkodási szolgáltató.

Bár néhány lakó már az új barna vagy fekete kukákat használja a szeméttárolásra, de tisztában kell lenni vele, hogy ezek az új szolgáltató rendszerére vannak szabva, amely még nem indult el a városban – emelte ki Tóth Andrea, az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.

A Székelyhonnak elmagyarázta, hogy

a Sylevy Cleaning nevű vállalkozásnak két hetente kell jelentést küldenie a társuláshoz, amelyből kiderül, hogy áll a szolgáltató az új szelektív kukák kiosztásával.

Miután a szolgáltató minden kért dokumentumot lead, és a szerződésben foglalt összes feltételt határidőre teljesíti, azután indulhat el az új szolgáltatás Marosvásárhelyen.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A szerződésben február 22-ét jelölték meg az új szolgáltató indulási határidejeként Marosvásárhelyen, de

csak akkor kapják meg az engedélyt az indulásra, ha minden magánháznál kiosztották a kukákat a városban.

Amennyiben nem történik ez meg, marad a régi szolgáltató addig, amíg az új beindul, de akkor újra át kell nézni a régivel a szerződést. Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója bízik abban, hogy be tud indulni a szerződésben foglaltak szerint az új szolgáltatás a 2-es zónában.

A Sylevy Cleaning hulladékgazdálkodási szolgáltató közben elkezdte az új kukák kiosztását több községben is Maros megyében, például Koronkán és Mezőbándon, de folytatódik a többi településen is Maros megye 2-es zónájában – mind a 18+1 közigazgatási egységben. Házról házra haladva több mint 45 400 címet keresnek fel.

Marosszék Marosvásárhely
