Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt

Fotó: László Ildikó
A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) január 6-i adatait alapul véve GDP-arányosan az államadósság az októberi 60 százalékról 60,2 százalékra nőtt novemberben. A közép- és hosszú távú államadósság az októberi 1053 milliárd lejről 1043 milliárd lejre csökkent, a rövid lejáratú pedig 62,783 milliárd lejről 77,788 milliárd lejre nőtt.
Az euróban denominált adósság 490,4 milliárd lejnek, a dollárban denominált 112,77 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 516,36 milliárdot kell törlesztenie az államnak.
A kormányzati szektor adóssága az október végi 1091 milliárd lejről 1097 milliárd lejre nőtt november végére, ebből 1019 milliárd lej közép- és hosszú távú tartozás volt. Az önkormányzatok adóssága 24,660 milliárd lejről 24,293 milliárd lejre csökkent, amiből 24,255 milliárd lejt közép- és hosszú távon kell törleszteni.
Ebből 564,91 milliárd lej a kormányzati szektor, 4,92 milliárd lej az önkormányzatok tartozása volt.
Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.
Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.
Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.
Hallgatás helyett kérdezzünk, elfordulás helyett nézzünk szembe vele – erre buzdít Toók Emese, aki úgy döntött, felveszi a harcot a rákbetegséggel szemben, tapasztalatait pedig sorstársai javára fordítja. Előbb azonban neki van szüksége segítségre.
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.
