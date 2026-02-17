Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt

A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.

Székelyhon 2026. február 17., 11:412026. február 17., 11:41

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) január 6-i adatait alapul véve GDP-arányosan az államadósság az októberi 60 százalékról 60,2 százalékra nőtt novemberben. A közép- és hosszú távú államadósság az októberi 1053 milliárd lejről 1043 milliárd lejre csökkent, a rövid lejáratú pedig 62,783 milliárd lejről 77,788 milliárd lejre nőtt.

Az adósság nagy részét – 905,094 milliárd lejt – államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 192,601 milliárd lej volt.

Az euróban denominált adósság 490,4 milliárd lejnek, a dollárban denominált 112,77 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 516,36 milliárdot kell törlesztenie az államnak. Hirdetés A kormányzati szektor adóssága az október végi 1091 milliárd lejről 1097 milliárd lejre nőtt november végére, ebből 1019 milliárd lej közép- és hosszú távú tartozás volt. Az önkormányzatok adóssága 24,660 milliárd lejről 24,293 milliárd lejre csökkent, amiből 24,255 milliárd lejt közép- és hosszú távon kell törleszteni.

A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi államadósság a GDP 30,6 százalékának megfelelő 569,84 milliárd lej volt 2025 novemberében.