Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.

Székelyhon

2026. február 17., 11:412026. február 17., 11:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) január 6-i adatait alapul véve GDP-arányosan az államadósság az októberi 60 százalékról 60,2 százalékra nőtt novemberben. A közép- és hosszú távú államadósság az októberi 1053 milliárd lejről 1043 milliárd lejre csökkent, a rövid lejáratú pedig 62,783 milliárd lejről 77,788 milliárd lejre nőtt.

Az adósság nagy részét – 905,094 milliárd lejt – államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 192,601 milliárd lej volt.

Az euróban denominált adósság 490,4 milliárd lejnek, a dollárban denominált 112,77 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 516,36 milliárdot kell törlesztenie az államnak.

Hirdetés

A kormányzati szektor adóssága az október végi 1091 milliárd lejről 1097 milliárd lejre nőtt november végére, ebből 1019 milliárd lej közép- és hosszú távú tartozás volt. Az önkormányzatok adóssága 24,660 milliárd lejről 24,293 milliárd lejre csökkent, amiből 24,255 milliárd lejt közép- és hosszú távon kell törleszteni.

A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi államadósság a GDP 30,6 százalékának megfelelő 569,84 milliárd lej volt 2025 novemberében.

Ebből 564,91 milliárd lej a kormányzati szektor, 4,92 milliárd lej az önkormányzatok tartozása volt.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 17., kedd

Újra működhet a ditrói kórház

Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.

Újra működhet a ditrói kórház
Újra működhet a ditrói kórház
2026. február 17., kedd

Újra működhet a ditrói kórház
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában

Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
2026. február 17., kedd

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
2026. február 17., kedd

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban

Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban
Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban
2026. február 17., kedd

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban
2026. február 17., kedd

A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete

Hallgatás helyett kérdezzünk, elfordulás helyett nézzünk szembe vele – erre buzdít Toók Emese, aki úgy döntött, felveszi a harcot a rákbetegséggel szemben, tapasztalatait pedig sorstársai javára fordítja. Előbb azonban neki van szüksége segítségre.

A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete
A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete
2026. február 17., kedd

A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére

A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
2026. február 17., kedd

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
2026. február 17., kedd

Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást

Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.

Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást
Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást
2026. február 17., kedd

Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást
2026. február 16., hétfő

Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész

95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.

Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész
Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész
2026. február 16., hétfő

Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme

Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.

Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme
Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme
2026. február 16., hétfő

Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme
2026. február 16., hétfő

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére

Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére
Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére
2026. február 16., hétfő

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére
2026. február 16., hétfő

Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel

A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.

Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel
Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel
2026. február 16., hétfő

Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!