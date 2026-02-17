Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.
A meteorológusok szerint csütörtök reggelig az ország egész területén különösen hideg lesz, sokfelé lehet csapadékra, ónos esőre, havazásra, szélre számítani. A csapadékmező az ország délkeleti részéről dél, kelet és a központi országrész felé mozog. Kedden Olténiában és Munténiában vegyes csapadék, Dobrudzsában eső, Erdélyben, Moldvában és a hegyekben havazás várható.
Az előrejelzések szerint kedd reggeltől szerda délutánig Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva déli részén jelentős mennyiségű csapadékra, havazásra, időnként megerősödő szélre és hóviharokra lehet számítani.
Nappal eső és vegyes csapadék, éjszaka havazás várható. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 25-35, helyenként a 40 litert négyzetméterenként,
Ugyanebben az időszakban a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban havazásra és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben. Az érintett térségekben átlagosan 10-20 centiméter friss hó rakódik le, és 70-90 km/órás sebességű szél várható. A hóviharok miatt helyenként 100 méter alá csökken a látótávolság.
Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.
Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.
Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.
A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.
Hallgatás helyett kérdezzünk, elfordulás helyett nézzünk szembe vele – erre buzdít Toók Emese, aki úgy döntött, felveszi a harcot a rákbetegséggel szemben, tapasztalatait pedig sorstársai javára fordítja. Előbb azonban neki van szüksége segítségre.
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
