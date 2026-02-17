Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.

Székelyhon

2026. február 17., 11:002026. február 17., 11:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A meteorológusok szerint csütörtök reggelig az ország egész területén különösen hideg lesz, sokfelé lehet csapadékra, ónos esőre, havazásra, szélre számítani. A csapadékmező az ország délkeleti részéről dél, kelet és a központi országrész felé mozog. Kedden Olténiában és Munténiában vegyes csapadék, Dobrudzsában eső, Erdélyben, Moldvában és a hegyekben havazás várható.

Szerdára virradóra inkább havazásra kell számítani, átlagosan 5-15 centiméter, helyenként 20-30 centiméter friss hó rakódik le.

Az előrejelzések szerint kedd reggeltől szerda délutánig Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva déli részén jelentős mennyiségű csapadékra, havazásra, időnként megerősödő szélre és hóviharokra lehet számítani.

Hirdetés

Nappal eső és vegyes csapadék, éjszaka havazás várható. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 25-35, helyenként a 40 litert négyzetméterenként,

átlagosan 10-30 centiméter friss hó rakódik le, és 50-70 km/órás sebességgel fújhat a szél.

Ugyanebben az időszakban a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban havazásra és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben. Az érintett térségekben átlagosan 10-20 centiméter friss hó rakódik le, és 70-90 km/órás sebességű szél várható. A hóviharok miatt helyenként 100 méter alá csökken a látótávolság.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 17., kedd

Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása

Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.

Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása
Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása
2026. február 17., kedd

Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Újra működhet a ditrói kórház

Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.

Újra működhet a ditrói kórház
Újra működhet a ditrói kórház
2026. február 17., kedd

Újra működhet a ditrói kórház
2026. február 17., kedd

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában

Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
2026. február 17., kedd

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
2026. február 17., kedd

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt

A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt
Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt
2026. február 17., kedd

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt
Hirdetés
2026. február 17., kedd

A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete

Hallgatás helyett kérdezzünk, elfordulás helyett nézzünk szembe vele – erre buzdít Toók Emese, aki úgy döntött, felveszi a harcot a rákbetegséggel szemben, tapasztalatait pedig sorstársai javára fordítja. Előbb azonban neki van szüksége segítségre.

A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete
A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete
2026. február 17., kedd

A rák nem válogat, de mi választhatunk – egy betegséggel küzdő édesanya üzenete
2026. február 17., kedd

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére

A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
2026. február 17., kedd

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
2026. február 17., kedd

Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást

Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.

Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást
Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást
2026. február 17., kedd

Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész

95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.

Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész
Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész
2026. február 16., hétfő

Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész
2026. február 16., hétfő

Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme

Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.

Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme
Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme
2026. február 16., hétfő

Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme
2026. február 16., hétfő

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére

Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére
Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére
2026. február 16., hétfő

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!