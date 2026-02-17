Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban

Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.

Székelyhon 2026. február 17., 11:002026. február 17., 11:00

A meteorológusok szerint csütörtök reggelig az ország egész területén különösen hideg lesz, sokfelé lehet csapadékra, ónos esőre, havazásra, szélre számítani. A csapadékmező az ország délkeleti részéről dél, kelet és a központi országrész felé mozog. Kedden Olténiában és Munténiában vegyes csapadék, Dobrudzsában eső, Erdélyben, Moldvában és a hegyekben havazás várható.

Szerdára virradóra inkább havazásra kell számítani, átlagosan 5-15 centiméter, helyenként 20-30 centiméter friss hó rakódik le.

Az előrejelzések szerint kedd reggeltől szerda délutánig Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva déli részén jelentős mennyiségű csapadékra, havazásra, időnként megerősödő szélre és hóviharokra lehet számítani. Hirdetés Nappal eső és vegyes csapadék, éjszaka havazás várható. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 25-35, helyenként a 40 litert négyzetméterenként,

átlagosan 10-30 centiméter friss hó rakódik le, és 50-70 km/órás sebességgel fújhat a szél.