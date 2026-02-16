Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész

Az egyebek között A Keresztapából és az Apokalipszis most című filmekből ismert Duvall halálhírét felesége, Luciana Duvall jelentette be a Facebookon.

Bob békésen, szeretettel és vigasszal körülvéve hunyt el otthonában. A világ számára ő egy Oscar-díjas színész, rendező és történetmondó volt. Nekem ő egyszerűen a mindenem volt”

Ezzel mindannyiunknak maradandó és felejthetetlen emlékeket hagyott hátra. Köszönjük, hogy évekig támogatták Bobot, és hogy megadták nekünk ezt az időt és a magánszférát, hogy megünnepeljük az általa hátrahagyott emlékeket” – fogalmazott tovább Luciana Duvall bejegyzésében.

Duvall az 1963-as klasszikus, a Ne bántsátok a feketerigót! című filmben debütált.

Több mint 70 filmben játszott, egyebek közt A félszemű seriff, a M.A.S.H., A Keresztapa I-II., a Hálózat, A hétszázalékos megoldás, A sas leszáll, a Gyónás gyilkosság után, az Őstehetség, a Baljós színek, a Mint a villám, a Rózsa és tövis, az Összeomlás, a Hemingway és én, a Geronimo és a Lapzárta címűekben.