Meghalt Robert Duvall Oscar-díjas amerikai színész

Robert Duvall a 2014-es A bíró című filmben
Fotó: Warner Bros
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Az egyebek között A Keresztapából és az Apokalipszis most című filmekből ismert Duvall halálhírét felesége, Luciana Duvall jelentette be a Facebookon.
„Tegnap búcsút vettünk szeretett férjemtől, kedves barátomtól és korunk egyik legnagyobb színészétől” – írta.
– tette hozzá az MTI szemléje szerint.
„Mesterségéhez fűződő szenvedélyét csak a karakterek iránti mély szeretete, egy finom étel, illetve a társaság iránti rajongása múlta felül.
Ezzel mindannyiunknak maradandó és felejthetetlen emlékeket hagyott hátra. Köszönjük, hogy évekig támogatták Bobot, és hogy megadták nekünk ezt az időt és a magánszférát, hogy megünnepeljük az általa hátrahagyott emlékeket” – fogalmazott tovább Luciana Duvall bejegyzésében.
Duvall az 1963-as klasszikus, a Ne bántsátok a feketerigót! című filmben debütált.
Több mint 70 filmben játszott, egyebek közt A félszemű seriff, a M.A.S.H., A Keresztapa I-II., a Hálózat, A hétszázalékos megoldás, A sas leszáll, a Gyónás gyilkosság után, az Őstehetség, a Baljós színek, a Mint a villám, a Rózsa és tövis, az Összeomlás, a Hemingway és én, a Geronimo és a Lapzárta címűekben.
Golden Globe-díjat kapott a Sztálin című amerikai-magyar koprodukcióban készült film címszerepéért, Obie-díjat a Pillantás a hídról főhőseként. Oscarra jelölték olyan filmekért, mint A Keresztapa, az Apokalipszis most, Az apostol (melynek írója és rendezője is volt) és a Zavaros vizeken című produkciókért.
További sikeres filmjei a Deep Impact, A csodabogár, a Pengeélen, a Démoni csapda, a Szóbeszéd, a Testvérek között, a Köszönjük, hogy rágyújtott!, Szerencse dolga. 2014-ben megkapta a legjobb férfi szereplőnek járó Hollywood Filmdíjat. Ugyanebben az évben A bíró című filmdrámában egy nyakas, kiállhatatlan, öreg bírót alakít, aki nagyon beteg, ráadásul gyilkossággal gyanúsítják. Duvallt az alakításáért Oscar- és Golden Globe-díjra is jelölték a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.
Egyik utolsó filmszerepe a 2022-ben készült Halványkék szemek című krimiben volt Scott Cooper rendezésében.
