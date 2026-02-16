Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete

Fotó: Orbán Orsolya
A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.
Erdélyben csütörtökig a nappali hőmérsékleti csúcsértékek átlaga 2 és 6 Celsius-fok körül, pénteken és szombaton 2 fok körül fog alakulni. Vasárnaptól a következő hét végéig legtöbb 6 fokos maximumokra lehet számítani. Ezen a héten az éjszakák fagyosak lesznek, mínusz 10 és mínusz 2 fok közötti minimumokkal, a jövő héten azonban regionális átlagban már csak mínusz 2 fokig hűl le a levegő éjszaka. Csapadékra a két hét alatt szinte minden nap lehet számítani.
A hegyvidéken a maximumok átlaga mínusz 1 fok körül alakul végig a kéthetes időszak folyamán. A minimumok azonban az első héten mínusz 10 és mínusz 4, a második héten mínusz 8 és mínusz 6 fok között ingadoznak. Csapadékra szintén bármikor számítani lehet a két hét alatt – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.
Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.
A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
szóljon hozzá!