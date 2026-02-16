Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete

A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.

Erdélyben csütörtökig a nappali hőmérsékleti csúcsértékek átlaga 2 és 6 Celsius-fok körül, pénteken és szombaton 2 fok körül fog alakulni. Vasárnaptól a következő hét végéig legtöbb 6 fokos maximumokra lehet számítani. Ezen a héten az éjszakák fagyosak lesznek, mínusz 10 és mínusz 2 fok közötti minimumokkal, a jövő héten azonban regionális átlagban már csak mínusz 2 fokig hűl le a levegő éjszaka. Csapadékra a két hét alatt szinte minden nap lehet számítani.

A hegyvidéken a maximumok átlaga mínusz 1 fok körül alakul végig a kéthetes időszak folyamán. A minimumok azonban az első héten mínusz 10 és mínusz 4, a második héten mínusz 8 és mínusz 6 fok között ingadoznak. Csapadékra szintén bármikor számítani lehet a két hét alatt – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.