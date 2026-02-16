Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről

Képünk illusztráció
Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.
Egy zágonbárkányi 16 éves fiatal kérte február 13-án a rendőrség segítségét, arra panaszkodva, hogy 23 éves bátyja megverte. A helyszínen kiderült, hogy
Huszonnégy órára őrizetbe vették az agresszort, távoltartási parancsot adtak ki ellene és bűnügyi eljárást indítottak.
Aznap hajnalban Szaramásra is kihívták a rendőrséget, ahol egy 19 éves fiatalembert bántalmazott és fenyegetett két nő. A 18 és 20 éves nők az áldozattal közösen fogyasztottak alkoholt. A két gyanúsítottat huszonnégy órára őrizetbe vették, de a 19 éves fiatal nem kért távoltartási rendeletet.
Szombaton egy sepsiszentgyörgyi húszéves nő jelentette, hogy előző nap reggelén fizikai agresszió áldozata volt, és tettesnek a férje testvérét nevezte meg, akivel összeveszett. A 33 éves férfi ellen távoltartási rendeletet adtak ki, amely megtiltja számára, hogy száz méternél közelebb menjen az áldozathoz, és bűnügyi eljárás indítottak ellene bántalmazás vgyanúsjával.
Vasárnap hajnalban Bodzafordulóról jelentettek utcai rablást a 112-n. A riasztás szerint egy negyvenéves férfitől két fiatal elvett egy tasakot és bántalmazták is őt. A csomagban szeszes ital és két csomag cigaretta volt, illetve
Az áldozatot kórházba vitték orvosi ellátásra. A támadással és rablással a rendőrök két (24 és 29 éves) fiatalt gyanúsítanak, akiket huszonnégy órára őrizetbe vettek, illetve egyikük nevére kiadtak egy harmincnapos előzetes letartoztatási parancsot is.
Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.
Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.
Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.
Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.
Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.
Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.
Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.
Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.
Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.
Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.
