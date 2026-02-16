Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről

Egy zágonbárkányi 16 éves fiatal kérte február 13-án a rendőrség segítségét, arra panaszkodva, hogy 23 éves bátyja megverte. A helyszínen kiderült, hogy

szeszes ital fogyasztás után az idősebb testvér összeveszett a fiatalabbal, ököllel megütötte, fojtogatta és földre teperte.

Huszonnégy órára őrizetbe vették az agresszort, távoltartási parancsot adtak ki ellene és bűnügyi eljárást indítottak.

Aznap hajnalban Szaramásra is kihívták a rendőrséget, ahol egy 19 éves fiatalembert bántalmazott és fenyegetett két nő. A 18 és 20 éves nők az áldozattal közösen fogyasztottak alkoholt. A két gyanúsítottat huszonnégy órára őrizetbe vették, de a 19 éves fiatal nem kért távoltartási rendeletet.

Hirdetés

Szombaton egy sepsiszentgyörgyi húszéves nő jelentette, hogy előző nap reggelén fizikai agresszió áldozata volt, és tettesnek a férje testvérét nevezte meg, akivel összeveszett. A 33 éves férfi ellen távoltartási rendeletet adtak ki, amely megtiltja számára, hogy száz méternél közelebb menjen az áldozathoz, és bűnügyi eljárás indítottak ellene bántalmazás vgyanúsjával.

Vasárnap hajnalban Bodzafordulóról jelentettek utcai rablást a 112-n. A riasztás szerint egy negyvenéves férfitől két fiatal elvett egy tasakot és bántalmazták is őt. A csomagban szeszes ital és két csomag cigaretta volt, illetve