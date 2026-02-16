Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.

Simon Virág

2026. február 16., 17:532026. február 16., 17:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy zágonbárkányi 16 éves fiatal kérte február 13-án a rendőrség segítségét, arra panaszkodva, hogy 23 éves bátyja megverte. A helyszínen kiderült, hogy

szeszes ital fogyasztás után az idősebb testvér összeveszett a fiatalabbal, ököllel megütötte, fojtogatta és földre teperte.

Huszonnégy órára őrizetbe vették az agresszort, távoltartási parancsot adtak ki ellene és bűnügyi eljárást indítottak.

Aznap hajnalban Szaramásra is kihívták a rendőrséget, ahol egy 19 éves fiatalembert bántalmazott és fenyegetett két nő. A 18 és 20 éves nők az áldozattal közösen fogyasztottak alkoholt. A két gyanúsítottat huszonnégy órára őrizetbe vették, de a 19 éves fiatal nem kért távoltartási rendeletet.

Hirdetés

Szombaton egy sepsiszentgyörgyi húszéves nő jelentette, hogy előző nap reggelén fizikai agresszió áldozata volt, és tettesnek a férje testvérét nevezte meg, akivel összeveszett. A 33 éves férfi ellen távoltartási rendeletet adtak ki, amely megtiltja számára, hogy száz méternél közelebb menjen az áldozathoz, és bűnügyi eljárás indítottak ellene bántalmazás vgyanúsjával.

Vasárnap hajnalban Bodzafordulóról jelentettek utcai rablást a 112-n. A riasztás szerint egy negyvenéves férfitől két fiatal elvett egy tasakot és bántalmazták is őt. A csomagban szeszes ital és két csomag cigaretta volt, illetve

elvettek tőle hat lejt is.

Az áldozatot kórházba vitték orvosi ellátásra. A támadással és rablással a rendőrök két (24 és 29 éves) fiatalt gyanúsítanak, akiket huszonnégy órára őrizetbe vettek, illetve egyikük nevére kiadtak egy harmincnapos előzetes letartoztatási parancsot is.

Háromszék Bűnügy Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Székelyhon

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Székelyhon

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Székely Sport

Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Krónika

Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr

Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.

Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr
Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr
2026. február 15., vasárnap

Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot

Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot
Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot
2026. február 14., szombat

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot
2026. február 14., szombat

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek

Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
2026. február 14., szombat

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
2026. február 14., szombat

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak

Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
2026. február 14., szombat

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!