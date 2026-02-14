Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.

Bodor Tünde

2026. február 14., 20:102026. február 14., 20:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A helyi közösséget először a sepsiszentkirályi kultúrotthonba invitálták meg: a Kőhíd Egyesület és az önkormányzat közös szervezésében, Sándor Csaba ceremóniamester vezetésével kellően pajzán rigmusok kíséretében összeadták a házasulandókat, megsiratták és elégették Illést.

„Ilyenkor a világ kifordul a sarkából, a menyasszony fiú, a vőlegény lány, a jókból rosszak lesznek, a rosszakból jók” – magyarázta a Kőhíd Egyesület elnöke. De a zsíroskenyér, pánkó, tea, amit a helyszínen kínáltak, az egyértelműen jó volt és jól fogyott.

Hirdetés
Megsiratták a szalmából készült Illést, ettől derült a közönség • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Megsiratták a szalmából készült Illést, ettől derült a közönség

Fotó: Tuchiluș Alex

Benkő Árpád Jenő polgármester kissé csalódottan vette tudomásul, hogy

viszonylag kevesen jelentek meg a farsangtemetésen,

de örült minden jelenlévőnek, aki a közösség életében, a hagyományőrzésben aktívan részt akart venni.

Köszönetét fejezte ki Lőrinczi Dénesnek, az önkormányzat kulturális referensének és Sándor Csabának, valamint annak a közel tucatnyi önkéntesnek, akik időt, energiát nem kímélve rendszeresen részt vesznek a kulturális események szervezésében, amelyekből – örvendetes módon – már szinte minden hétre jut egy.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Sándor Csaba pedig a maga során szintén örömmel sorolta, hogy az utóbbi időben mennyi helyre eljutottak az egyesülettel: vendégeskedtek Halászteleken, a testvértelepülésen, múlt héten jelen voltak a csíkszenttamási népdaltalálkozón, de voltak Csíkszentkirályon, a Szent Király Szövetség által szervezett találkozón, és ezzel még korántsem fejezte be a felsorolást.

A szombati napot a sepsiszentkirályi kultúrotthonban megtartott gyermekfarsang zárta.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Nagy vigasság közepette szomorú véget ért Illés • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Nagy vigasság közepette szomorú véget ért Illés

Fotó: Tuchiluș Alex

Minden állattartó marhagazda, aki a ganyét a mezőre kihordta, terítse szét és szántsa bele, mert ha nem, tavasszal a levét megissza, intette a gazdákat Sándor Csaba, a Kőhíd Egyesület elnöke • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Minden állattartó marhagazda, aki a ganyét a mezőre kihordta, terítse szét és szántsa bele, mert ha nem, tavasszal a levét megissza, intette a gazdákat Sándor Csaba, a Kőhíd Egyesület elnöke

Fotó: Tuchiluș Alex

A község iskolásai és tanárai aktívan részt vettek az eseményekben • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A község iskolásai és tanárai aktívan részt vettek az eseményekben

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Magazin
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Székelyhon

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Székelyhon

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Krónika

Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Székely Sport

Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 14., szombat

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek

Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
2026. február 14., szombat

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak

Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
2026. február 14., szombat

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!