Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot

Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.
A helyi közösséget először a sepsiszentkirályi kultúrotthonba invitálták meg: a Kőhíd Egyesület és az önkormányzat közös szervezésében, Sándor Csaba ceremóniamester vezetésével kellően pajzán rigmusok kíséretében összeadták a házasulandókat, megsiratták és elégették Illést.
„Ilyenkor a világ kifordul a sarkából, a menyasszony fiú, a vőlegény lány, a jókból rosszak lesznek, a rosszakból jók” – magyarázta a Kőhíd Egyesület elnöke. De a zsíroskenyér, pánkó, tea, amit a helyszínen kínáltak, az egyértelműen jó volt és jól fogyott.
Megsiratták a szalmából készült Illést, ettől derült a közönség
Benkő Árpád Jenő polgármester
de örült minden jelenlévőnek, aki a közösség életében, a hagyományőrzésben aktívan részt akart venni.
Köszönetét fejezte ki Lőrinczi Dénesnek, az önkormányzat kulturális referensének és Sándor Csabának, valamint annak a közel tucatnyi önkéntesnek, akik időt, energiát nem kímélve rendszeresen részt vesznek a kulturális események szervezésében, amelyekből – örvendetes módon – már szinte minden hétre jut egy.
Sándor Csaba pedig a maga során szintén örömmel sorolta, hogy az utóbbi időben mennyi helyre eljutottak az egyesülettel: vendégeskedtek Halászteleken, a testvértelepülésen, múlt héten jelen voltak a csíkszenttamási népdaltalálkozón, de voltak Csíkszentkirályon, a Szent Király Szövetség által szervezett találkozón, és ezzel még korántsem fejezte be a felsorolást.
A szombati napot a sepsiszentkirályi kultúrotthonban megtartott gyermekfarsang zárta.
Nagy vigasság közepette szomorú véget ért Illés
Minden állattartó marhagazda, aki a ganyét a mezőre kihordta, terítse szét és szántsa bele, mert ha nem, tavasszal a levét megissza, intette a gazdákat Sándor Csaba, a Kőhíd Egyesület elnöke
A község iskolásai és tanárai aktívan részt vettek az eseményekben
