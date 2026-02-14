Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot

Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.

A helyi közösséget először a sepsiszentkirályi kultúrotthonba invitálták meg: a Kőhíd Egyesület és az önkormányzat közös szervezésében, Sándor Csaba ceremóniamester vezetésével kellően pajzán rigmusok kíséretében összeadták a házasulandókat, megsiratták és elégették Illést.

„Ilyenkor a világ kifordul a sarkából, a menyasszony fiú, a vőlegény lány, a jókból rosszak lesznek, a rosszakból jók” – magyarázta a Kőhíd Egyesület elnöke. De a zsíroskenyér, pánkó, tea, amit a helyszínen kínáltak, az egyértelműen jó volt és jól fogyott.