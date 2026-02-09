Rovatok
Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. február 09., 18:152026. február 09., 18:15

Zabola községben próbáltak megállítani egy sofőrt szombaton a szolgálatot teljesítő rendőrök, ám az nem tett eleget a hatósági jelzéseknek és továbbhajtott az általa vezetett járművel.

Néhány kilométernyi üldözés után az elkövető megállt az autóval, majd azt hátrahagyva elmenekült,

hogy elkerülje az ellenőrzést. Másnap azonban utolérte a sorsa, hiszen a rendőrök kiderítették, hogy egy 28 éves székelytamásfalvai fiatalról van szó. Azt is megállapították, hogy

nem rendelkezik semmilyen gépjárműkategóriára érvényes jogosítvánnyal, ugyanakkor egy bejegyzetlen autót vezetett,

amelyre egy másik jármű ideiglenes rendszámát tette fel.

Az esetet követően őrizetbe vették a fiatalt, majd az ügyészség kérésére hatósági felügyeletet rendelt el nála a kézdivásárhelyi bíróság. A nyomozás az ügyészség koordinálásával folytatódik.

Háromszék Rendőrség
