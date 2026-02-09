Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. február 09., 18:152026. február 09., 18:15

Zabola községben próbáltak megállítani egy sofőrt szombaton a szolgálatot teljesítő rendőrök, ám az nem tett eleget a hatósági jelzéseknek és továbbhajtott az általa vezetett járművel.

Néhány kilométernyi üldözés után az elkövető megállt az autóval, majd azt hátrahagyva elmenekült,

hogy elkerülje az ellenőrzést. Másnap azonban utolérte a sorsa, hiszen a rendőrök kiderítették, hogy egy 28 éves székelytamásfalvai fiatalról van szó. Azt is megállapították, hogy

nem rendelkezik semmilyen gépjárműkategóriára érvényes jogosítvánnyal, ugyanakkor egy bejegyzetlen autót vezetett,