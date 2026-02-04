Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn

Leleplezték a hatalmas medveszobrot Tusnádfürdőn. Az alkotás négy méter magas, tavaszra egy bocs is készül mellé

A medvék által oly gyakran látogatott Tusnádfürdőn állították fel a turistalátványosságnak szánt, négy méter magas medveszobrot. Az impozáns fémalkotást szerdán avatták fel.

Barabás Hajnal 2026. február 04., 13:292026. február 04., 13:29

„Egy álom valósult meg azzal, hogy elkészült ez a hatalmas szobor, amely igazán kifejezi a barátságot, az összetartozást” – e szavakkal köszöntötte Varga Attila, a tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa az ünneplőket, akik azért gyűltek össze szerdán, hogy felavassák a panzió elé felállított hatalmas medveszobrot. A szoborállítás a fürdőváros testvértelepülése, Csepel vállalkozóinak támogatásával és Borbély Lénárd polgármester közreműködésével valósult meg. Ugyanakkor maga a szobrászművész, a budapesti Szőke Gábor Miklós is gyakori vendége Tusnádfürdőnek.

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepségen beszédet mondott Varga Ferenc, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is, aki úgy fogalmazott, hogy ez a szobor nem csupán egy műalkotás, hanem

identitást teremtő jelkép, mely Tusnádfürdő arculatát is gazdagítja.

„Az alkotás a testvértelepülési együttműködés szép példája” – fogalmazott a konzul. Hozzátette, bízik benne, hogy ez a medveszobor egyfajta találkozási ponttá, emlékhellyé, Tusnádfürdő új jelképévé válik, és hosszú évtizedeken át szolgálja majd a város közösségét és vendégeit. Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szintén arról beszélt, hogy szeretné, ha a szobor egy találkozási hellyé válna.

Fotó: Borbély Fanni

Szőke Gábor Miklós szobrászművész elmesélte, hogyan pattant ki fejéből tusnádfürdői tartozkódása alatt a szoborkészítés ötlete, amely hat hónap után meg is valósult. Megerősítette ugyanakkor, hogy az alkotás a baráti összefogás jelképe.

„A medve nem egy folklormotívum vagy egy mesefigura, hanem egy élő jelenlét és egy erő. És ezt az ősi erőt szerettem volna ebben a szoborban is megfogalmazni”

– mondta. Hozzátette, reméli beépül majd a város vérkeringésébe. „Azon kívül, hogy ez egy látványosság, ez egy totem is. Én úgy tekintek erre a medvére, mint Székelyföldnek az őserejére” – fogalmazott. A szobrászművész ugyanakkor azt is elárulta, hogy tavasszal az anyamedve szobra mellé egy medvebocsot is el fog készíteni.

Fotó: Borbély Fanni

A beszédeket követően leleplezték a négyméteres alkotást, majd egyházi áldással zárult az ünnepség. A szoborról és alkotójáról Mint korábban írtuk, az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 4 méter magas és több mint 2 méter széles. Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva. A corten acél megrozsdázása után kapta meg a medve rozsdabarna színét. Hirdetés A szobornak belső világítása is van, így éjszaka is látványos, amint a lemezek közötti réseken áttör a fény. Az alkotója budapesti szobrászművész, akinek közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók szobrai, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten található, egyik legismertebb munkája a budapesti Fradi-sas. korábban írtuk Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni