Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn

Leleplezték a hatalmas medveszobrot Tusnádfürdőn. Az alkotás négy méter magas, tavaszra egy bocs is készül mellé • Fotó: Borbély Fanni

Leleplezték a hatalmas medveszobrot Tusnádfürdőn. Az alkotás négy méter magas, tavaszra egy bocs is készül mellé

Fotó: Borbély Fanni

A medvék által oly gyakran látogatott Tusnádfürdőn állították fel a turistalátványosságnak szánt, négy méter magas medveszobrot. Az impozáns fémalkotást szerdán avatták fel.

Barabás Hajnal

2026. február 04., 13:292026. február 04., 13:29

„Egy álom valósult meg azzal, hogy elkészült ez a hatalmas szobor, amely igazán kifejezi a barátságot, az összetartozást” – e szavakkal köszöntötte Varga Attila, a tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa az ünneplőket, akik azért gyűltek össze szerdán, hogy felavassák a panzió elé felállított hatalmas medveszobrot.

A szoborállítás a fürdőváros testvértelepülése, Csepel vállalkozóinak támogatásával és Borbély Lénárd polgármester közreműködésével valósult meg. Ugyanakkor maga a szobrászművész, a budapesti Szőke Gábor Miklós is gyakori vendége Tusnádfürdőnek.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepségen beszédet mondott Varga Ferenc, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is, aki úgy fogalmazott, hogy ez a szobor nem csupán egy műalkotás, hanem

identitást teremtő jelkép, mely Tusnádfürdő arculatát is gazdagítja.

„Az alkotás a testvértelepülési együttműködés szép példája” – fogalmazott a konzul. Hozzátette, bízik benne, hogy ez a medveszobor egyfajta találkozási ponttá, emlékhellyé, Tusnádfürdő új jelképévé válik, és hosszú évtizedeken át szolgálja majd a város közösségét és vendégeit.

Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szintén arról beszélt, hogy szeretné, ha a szobor egy találkozási hellyé válna.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Szőke Gábor Miklós szobrászművész elmesélte, hogyan pattant ki fejéből tusnádfürdői tartozkódása alatt a szoborkészítés ötlete, amely hat hónap után meg is valósult. Megerősítette ugyanakkor, hogy az alkotás a baráti összefogás jelképe.

Idézet
„A medve nem egy folklormotívum vagy egy mesefigura, hanem egy élő jelenlét és egy erő. És ezt az ősi erőt szerettem volna ebben a szoborban is megfogalmazni”

– mondta. Hozzátette, reméli beépül majd a város vérkeringésébe. „Azon kívül, hogy ez egy látványosság, ez egy totem is. Én úgy tekintek erre a medvére, mint Székelyföldnek az őserejére” – fogalmazott. A szobrászművész ugyanakkor azt is elárulta, hogy tavasszal az anyamedve szobra mellé egy medvebocsot is el fog készíteni.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A beszédeket követően leleplezték a négyméteres alkotást, majd egyházi áldással zárult az ünnepség.

A szoborról és alkotójáról

Mint korábban írtuk, az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 4 méter magas és több mint 2 méter széles. Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva. A corten acél megrozsdázása után kapta meg a medve rozsdabarna színét.

A szobornak belső világítása is van, így éjszaka is látványos, amint a lemezek közötti réseken áttör a fény. Az alkotója budapesti szobrászművész, akinek közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók szobrai, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten található, egyik legismertebb munkája a budapesti Fradi-sas.

korábban írtuk

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn

Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Tusnádfürdő
1 hozzászólás Hozzászólások
