Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn

Leleplezték a hatalmas medveszobrot Tusnádfürdőn. Az alkotás négy méter magas, tavaszra egy bocs is készül mellé
Fotó: Borbély Fanni
A medvék által oly gyakran látogatott Tusnádfürdőn állították fel a turistalátványosságnak szánt, négy méter magas medveszobrot. Az impozáns fémalkotást szerdán avatták fel.
„Egy álom valósult meg azzal, hogy elkészült ez a hatalmas szobor, amely igazán kifejezi a barátságot, az összetartozást” – e szavakkal köszöntötte Varga Attila, a tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa az ünneplőket, akik azért gyűltek össze szerdán, hogy felavassák a panzió elé felállított hatalmas medveszobrot.
A szoborállítás a fürdőváros testvértelepülése, Csepel vállalkozóinak támogatásával és Borbély Lénárd polgármester közreműködésével valósult meg. Ugyanakkor maga a szobrászművész, a budapesti Szőke Gábor Miklós is gyakori vendége Tusnádfürdőnek.
Fotó: Borbély Fanni
Az ünnepségen beszédet mondott Varga Ferenc, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is, aki úgy fogalmazott, hogy ez a szobor nem csupán egy műalkotás, hanem
„Az alkotás a testvértelepülési együttműködés szép példája” – fogalmazott a konzul. Hozzátette, bízik benne, hogy ez a medveszobor egyfajta találkozási ponttá, emlékhellyé, Tusnádfürdő új jelképévé válik, és hosszú évtizedeken át szolgálja majd a város közösségét és vendégeit.
Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szintén arról beszélt, hogy szeretné, ha a szobor egy találkozási hellyé válna.
Fotó: Borbély Fanni
Szőke Gábor Miklós szobrászművész elmesélte, hogyan pattant ki fejéből tusnádfürdői tartozkódása alatt a szoborkészítés ötlete, amely hat hónap után meg is valósult. Megerősítette ugyanakkor, hogy az alkotás a baráti összefogás jelképe.
– mondta. Hozzátette, reméli beépül majd a város vérkeringésébe. „Azon kívül, hogy ez egy látványosság, ez egy totem is. Én úgy tekintek erre a medvére, mint Székelyföldnek az őserejére” – fogalmazott. A szobrászművész ugyanakkor azt is elárulta, hogy tavasszal az anyamedve szobra mellé egy medvebocsot is el fog készíteni.
Fotó: Borbély Fanni
A beszédeket követően leleplezték a négyméteres alkotást, majd egyházi áldással zárult az ünnepség.
Mint korábban írtuk, az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 4 méter magas és több mint 2 méter széles. Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva. A corten acél megrozsdázása után kapta meg a medve rozsdabarna színét.
A szobornak belső világítása is van, így éjszaka is látványos, amint a lemezek közötti réseken áttör a fény. Az alkotója budapesti szobrászművész, akinek közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók szobrai, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten található, egyik legismertebb munkája a budapesti Fradi-sas.
Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Jelenleg nem lehet módosítani az adók mértékén – tudomásul vette a csíkszeredai képviselő-testület keddi azonnali ülésén a pénzügyminisztérium hivatalos levelét.
Baleset történt Szentegyháza és Csíkszereda között kedden délelőtt, egy ember megsérült.
A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.
Begyűjtötték a lakossági észrevételeket, fel is dolgozták annak érdekében, hogy a csíkszeredai városi tömegközlekedés járműveinek végleges menetrendjét kialakítsák. Ezt várhatóan március elején vezetik be.
Noha tavaly decemberben elkészült Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkoló újabb kijárata a Decemberi forradalom utca felé, azóta is zárva van. Megnyitásával elkerülhető lesz a Stadion utcában keletkező torlódás.
Míg Csíkszereda polgármestere szerint a szombati megmozdulást az AUR párt használta ki feszültségkeltésre, a tüntetés szervezője állítja: civilként, pártpolitikai érdekektől függetlenül hívta utcára az embereket, és akár perre is kész az igazáért.
A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola mellé egy új iskolaépületet építenek európai uniós támogatással. A tanintézet bővítése feloldja a zsúfoltságot, és lehetővé teszi, hogy a távolabb fekvő iskolák diákjai is ott tanuljanak.
Elfogadhatatlan, hogy Csíkszeredában egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgatva, feszültséget szítva – jelezte rövid bejegyzésében Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, az AUR pártra utalva.
A csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükségessé vált egy újabb övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítése. A dokumentációt januári ülésén pénteken hagyta jóvá a csíkszeredai önkormányzati képviselő testület.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Vigadó épületének felújítása érdekében, amely uniós támogatással történik meg. Érdeklődők már vannak, az ajánlatok elbírálása után, ha nem lesznek óvások, májusban szerződést írhatnak alá.
1 hozzászólás