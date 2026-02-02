Új iskolát építenek Gyimesközéplokon

Az új iskola látványterve
Fotó: Központi Régió
A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola mellé egy új iskolaépületet építenek európai uniós támogatással. A tanintézet bővítése feloldja a zsúfoltságot, és lehetővé teszi, hogy a távolabb fekvő iskolák diákjai is ott tanuljanak.
Korszerű, az nZEB (nearly Zero-Energy Building – majdnem nulla energiaigényű épület) szabványoknak megfelelő iskolát építenek a gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola mellé, jelentősen kibővítve az oktatási lehetőségeket.
A Központi Régió Program biztosította európai uniós támogatás finanszírozási szerződését múlt héten írták alá, a projekt teljes értéke 27 millió lej,
Régi álmunk volt egy új iskolaépület – mondta el kérdésünkre Gergely Károly gyimesközéploki polgármester, aki szerint a gyerekek veszélynek voltak kitéve a nagy forgalmú országúton, mert átjártak a fő iskolaépülethez a kápolnaszádi és az antaloki iskolától is. Előbbi épületet az egyháztól bérli az önkormányzat, utóbbi esetében pedig nem kapták meg a tűzvédelmi engedélyt sem, mert kicsi az épület, és sok a gyerek. Ezért is szükség volt egy megoldásra.
Már évekkel ezelőtt próbálták bővíteni a Majláth Gusztáv Károly iskolát, beépítették a tetőteret, de így is össze vannak zsúfolva a diákok – magyarázta a községvezető. Ezért
Az összesen 2 155 négyzetméteres felületű ingatlan alagsorát, földszintjét és tetőterét lehet kialakítani oktatási célra, ezt korszerű felszereltséggel látják el, készül egy étkeztetésre szánt helyiség is, valamint egy sportpálya.
Az elkövetkező időszakban a közbeszerzési eljárás kiírását kell előkészíteni, a polgármester szerint a tervezésre és kivitelezésre egyszerre hirdetnének licitet, hogy a folyamat gyorsabb legyen. Idén szeretnének eljutni addig, hogy aláírt szerződésük legyen a kivitelezővel, és jövőben tudják elkezdeni az építkezést – tudtuk meg.
