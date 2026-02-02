Új iskolát építenek Gyimesközéplokon

A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola mellé egy új iskolaépületet építenek európai uniós támogatással. A tanintézet bővítése feloldja a zsúfoltságot, és lehetővé teszi, hogy a távolabb fekvő iskolák diákjai is ott tanuljanak.

Régi álmunk volt egy új iskolaépület – mondta el kérdésünkre Gergely Károly gyimesközéploki polgármester, aki szerint a gyerekek veszélynek voltak kitéve a nagy forgalmú országúton, mert átjártak a fő iskolaépülethez a kápolnaszádi és az antaloki iskolától is. Előbbi épületet az egyháztól bérli az önkormányzat, utóbbi esetében pedig nem kapták meg a tűzvédelmi engedélyt sem, mert kicsi az épület, és sok a gyerek. Ezért is szükség volt egy megoldásra.

Már évekkel ezelőtt próbálták bővíteni a Majláth Gusztáv Károly iskolát, beépítették a tetőteret, de így is össze vannak zsúfolva a diákok – magyarázta a községvezető. Ezért