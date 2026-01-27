Szociális munkás technikus képzés indul Csíkszeredában

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik
Szakképzést indít 2026 februárjától a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában, amely a szociális ellátórendszerben dolgozni kívánók számára kínál gyakorlatorientált felkészülést.
A Gyulafehérvári Caritas február 13-tól szociális technikus képzést indít a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A program célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik közösségekben és intézményekben, szociális munkások irányítása mellett tudnak felelősségteljes támogatást nyújtani rászoruló személyeknek és családoknak. A képzés során a résztvevők
A képzés időtartama összesen 1080 óra, amelyből 360 óra elméleti oktatás, 720 óra pedig gyakorlati képzés. Az oktatás havonta egyszer zajlik, péntek délután és szombaton egész nap.
A képzés magyar nyelvű, elvégzéséhez legalább 12 osztályos végzettség és felhasználói szintű számítógépes ismeretek szükségesek. A csoport indításához minimum 15 jelentkezőre van szükség.
A sikeresen végzettek akkreditált,
A szociális technikus középfokú szakképesítésnek számít, és lehetőséget ad arra, hogy a végzettek felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális munkás szupervíziója mellett dolgozzanak.
A jelentkezési határidő február 6., részletek a képzésről ide kattintva olvashatók.
