Szociális munkás technikus képzés indul Csíkszeredában

Szakképzést indít 2026 februárjától a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában, amely a szociális ellátórendszerben dolgozni kívánók számára kínál gyakorlatorientált felkészülést.

Székelyhon 2026. január 27., 09:182026. január 27., 09:18

A Gyulafehérvári Caritas február 13-tól szociális technikus képzést indít a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A program célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik közösségekben és intézményekben, szociális munkások irányítása mellett tudnak felelősségteljes támogatást nyújtani rászoruló személyeknek és családoknak. A képzés során a résztvevők

átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szociális munka területén.

A képzés időtartama összesen 1080 óra, amelyből 360 óra elméleti oktatás, 720 óra pedig gyakorlati képzés. Az oktatás havonta egyszer zajlik, péntek délután és szombaton egész nap. Hirdetés A képzés magyar nyelvű, elvégzéséhez legalább 12 osztályos végzettség és felhasználói szintű számítógépes ismeretek szükségesek. A csoport indításához minimum 15 jelentkezőre van szükség. A sikeresen végzettek akkreditált,

EU-szinten elismert oklevelet kapnak.