Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

A fórumon felszólalók szerint Taploca perifériára szorult, és bizonyos alapvető szolgáltatások minősége elfogadhatatlan • Fotó: Borbély Fanni

A fórumon felszólalók szerint Taploca perifériára szorult, és bizonyos alapvető szolgáltatások minősége elfogadhatatlan

Fotó: Borbély Fanni

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

Barabás Hajnal

2026. március 12., 12:062026. március 12., 12:06

A megjelentek száma azt mutatja, hogy hiába hangosak a lakók a közösségi médiában, a felajánlott lakossági fórumokon egyre kevesebben vesznek már részt – holott épp ez lenne az a klasszikus tér, ahol az érveket, a meglátásokat ütköztetni lehetne.

Amúgy nyugodt hangnemű beszélgetés zajlott szerda este a csíktaplocai kultúrotthonban, ahová a csíkszeredai városvezetés hívta a Városhoz tartozó Taploca lakóit. A lakossági fórumon Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester az adott városrészt érintő beruházásról, tervekről számolt be az alig két tucatnyi jelenlévőnek.

Mikor érkeznek a munkagépek? – A tervezett beruházások

Többek között megemlítették a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. európai uniós támogatású nagyprojektjét, amely révén a Tanorok utcában csatornarendszer épülhet ki, ennek a munkálatnak hamarosan hozzáfoghatnak. Ugyanebben az utcában ezt követően lehet szó aszfaltozásról.

Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester igyekezett megnyugtatni a kedélyeket • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester igyekezett megnyugtatni a kedélyeket

Fotó: Borbély Fanni

A Nagymező utcában nagyobbrészt befejezték a kisajátításokat az út menti járda és kerékpárút létrehozására, erre már építkezési engedélye is van az önkormányzatnak. Az a cél, hogy ezt a munkálatot az Anghel Saligny-programból valósítsák meg, hangzott el. „Továbbá

Idézet
a városban készülünk egy nagyobb járdaépítési beruházásra, ennek kiemelt része lenne a taplocai Haladás utca és a városközponti Jegenye utca környéke,

ezeken a szakaszokon ugyanis nincs járda” – mondta Korodi.

Mint megtudtuk, ez az elképzelés még kezdeti fázisban van, az urbanisztikai bizonylatokat kérték ki, ezt követően készülhet előtanulmány, tervezés, és mindezek után jöhet szóba csak a kivitelezés.

A résztvevők több olyan projektről is hallhattak, amelyek egy része már az engedélyeztetési vagy kivitelezési szakaszban van • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A résztvevők több olyan projektről is hallhattak, amelyek egy része már az engedélyeztetési vagy kivitelezési szakaszban van

Fotó: Borbély Fanni

Pozitívumként szerepelt még, hogy a városi tömegközlekedés három járata is érinti a taplocai városrészt.

A lakosság legsúlyosabb panaszai

A városvezetés rövid beszámolója után a lakók szerre osztották meg a városrészt érintő gondokat. Györgypál Csaba helyi lakos a Székelyhonnak úgy fogalmazott, nemcsak Csíkzsögöd, hanem Taploca is a város mostohagyermeke, mivel sok kis utcában nincs még aszfalt, nincs kiépítve csatornahálózat. „Ráadásul

Idézet
a Nagymező utca alsó részében a szennyvíz évente többször kiönt, ezt régóta kérjük a várostól, hogy oldják meg”

– mondott egy példát. Hozzátette, több olyan utcáról tud, ahol az esővíz nem tud elfolyni, így befolyik az udvarokba.

A lakossági fórumon nehezményezték a lakók azt is, hogy

a borvízforrás környékét és a játszóteret egyesek kutyafuttatóként használják.

A városvezetés nyitottnak mutatkozott a helyileg megoldható gondok orvoslásában, ugyanakkor elmondták azt is, hogy több kis utca, zsákutca aszfaltozását betervezték, amelyeket saját költségvetésből aszfaltozzák le – amennyiben nem találnak külső forrásokat a beruházásra.

Csíkszék Csíkszereda
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
