Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Jó állapotban van a sípálya, és várhatóan az idő is szép marad
Fotó: Borbély Fanni
Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.
2026. március 10., 14:242026. március 10., 14:24
Téliidény-záró hóünnepélyként szervezik meg idén is a Kerge Olimpiát a hargitafürdői Csipike pályán március 14-én, szombaton. A vidám esemény a korábbi években megszokott programok mellett újdonságokkal is kecsegtet, például idén lesz Látványkonyha Szőcs Előd szakáccsal, amelyen a séf fog előadást tartani és a főztjét is meg lehet kóstolni. Szintén
A Kerge Olimpiát a hargitafürdői közösség és a Panoráma 1756 Egyesület szervezi, Domokos Endre, Szép Zoltán és Hațegan Nicu kedden az egyesület képviseletében elmondták, ezúttal optimálisnak ígérkezik a rendezvény, várhatóan az idő is szép marad, a sípálya is jó állapotban van.
Fotó: Borbély Fanni
Eddig öt kergemobilos csapat nevezett be az olimpiára, köztük egy kilencfős magyarországi csoport is, azonban még lehet nevezni a versenyre, akár a verseny reggelén is, várnak minél több résztvevőt a szervezők.
Pénz- és egyéb nyereményekre is lehet számítani a támogatóknak köszönhetően. Idén a Rádió Gaga Duma Dubája is jelen lesz és élőben közvetítenek majd az eseményről.
Buszjárat is fog közlekedni Hargitafürdőre szombaton, a pontos menetrendről majd tájékoztatják az érdeklődőket a szervezők. Az autóval érkezőknek tudniuk kell, hogy a forgalmat a csíkszeredai helyi rendőrség, a csendőrség és önkéntesek fogják irányítani,
Érdemes időben, akár félórával előtte elindulni, mert arra kell számítani, hogy
Az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere elmondta, a város fontosnak tartja támogatni a rendezvényt, hiszen közösséget, közönséget vonz Hargitafürdőre.
Fotó: Borbély Fanni
A csicsói közbirtokosság elnöke, Kósa Imre pedig arról beszélt, a maguk részéről is támogatják az eseményt, hiszen megmozgatja a közösséget, a baráti társaságokat, és ami a legfontosabb, hogy mindennek a helyszíne Hargitafürdő.
A programról
A teljes program elérhető a Kerge Olimpia Facebook-oldalán, amely szerint szombaton 10.45-kor érkezik az olimpiai láng, 11 órától bikini- és retró sízés, valamint a gyermekek jelmezes lecsúszása zajlik, majd 12 órától indul a kergemobilok versenye, 13 órától Szőcs Előd látványkonyhája, 13.30-tól asszonycipelés, 14 órától pedig Kör-Ling a Hargitán szerepel a programban. 15 órától díjkiosztó következik, majd 22 órától after partyval zárul az esemény.
