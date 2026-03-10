Rovatok
Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Jó állapotban van a sípálya, és várhatóan az idő is szép marad • Fotó: Borbély Fanni

Jó állapotban van a sípálya, és várhatóan az idő is szép marad

Fotó: Borbély Fanni

Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.

Barabás Hajnal

2026. március 10., 14:242026. március 10., 14:24

2026. március 10., 14:252026. március 10., 14:25

Téliidény-záró hóünnepélyként szervezik meg idén is a Kerge Olimpiát a hargitafürdői Csipike pályán március 14-én, szombaton. A vidám esemény a korábbi években megszokott programok mellett újdonságokkal is kecsegtet, például idén lesz Látványkonyha Szőcs Előd szakáccsal, amelyen a séf fog előadást tartani és a főztjét is meg lehet kóstolni. Szintén

újdonság lesz a curling sportágra hajazó, de egyedi szabályozású Kör-Ling a Hargitán versenyszám is.

A Kerge Olimpiát a hargitafürdői közösség és a Panoráma 1756 Egyesület szervezi, Domokos Endre, Szép Zoltán és Hațegan Nicu kedden az egyesület képviseletében elmondták, ezúttal optimálisnak ígérkezik a rendezvény, várhatóan az idő is szép marad, a sípálya is jó állapotban van.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Eddig öt kergemobilos csapat nevezett be az olimpiára, köztük egy kilencfős magyarországi csoport is, azonban még lehet nevezni a versenyre, akár a verseny reggelén is, várnak minél több résztvevőt a szervezők.

Pénz- és egyéb nyereményekre is lehet számítani a támogatóknak köszönhetően. Idén a Rádió Gaga Duma Dubája is jelen lesz és élőben közvetítenek majd az eseményről.

Buszjárat is fog közlekedni Hargitafürdőre szombaton, a pontos menetrendről majd tájékoztatják az érdeklődőket a szervezők. Az autóval érkezőknek tudniuk kell, hogy a forgalmat a csíkszeredai helyi rendőrség, a csendőrség és önkéntesek fogják irányítani,

három nagy parkolóhely lesz kialakítva a Hargitafürdőre vezető út mentén.

Érdemes időben, akár félórával előtte elindulni, mert arra kell számítani, hogy

gyalog kell felmenni az olimpia helyszínére.

Az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere elmondta, a város fontosnak tartja támogatni a rendezvényt, hiszen közösséget, közönséget vonz Hargitafürdőre.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A csicsói közbirtokosság elnöke, Kósa Imre pedig arról beszélt, a maguk részéről is támogatják az eseményt, hiszen megmozgatja a közösséget, a baráti társaságokat, és ami a legfontosabb, hogy mindennek a helyszíne Hargitafürdő.

A programról

A teljes program elérhető a Kerge Olimpia Facebook-oldalán, amely szerint szombaton 10.45-kor érkezik az olimpiai láng, 11 órától bikini- és retró sízés, valamint a gyermekek jelmezes lecsúszása zajlik, majd 12 órától indul a kergemobilok versenye, 13 órától Szőcs Előd látványkonyhája, 13.30-tól asszonycipelés, 14 órától pedig Kör-Ling a Hargitán szerepel a programban. 15 órától díjkiosztó következik, majd 22 órától after partyval zárul az esemény.

