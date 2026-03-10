Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.

Téliidény-záró hóünnepélyként szervezik meg idén is a Kerge Olimpiát a hargitafürdői Csipike pályán március 14-én, szombaton. A vidám esemény a korábbi években megszokott programok mellett újdonságokkal is kecsegtet, például idén lesz Látványkonyha Szőcs Előd szakáccsal, amelyen a séf fog előadást tartani és a főztjét is meg lehet kóstolni. Szintén

újdonság lesz a curling sportágra hajazó, de egyedi szabályozású Kör-Ling a Hargitán versenyszám is.

A Kerge Olimpiát a hargitafürdői közösség és a Panoráma 1756 Egyesület szervezi, Domokos Endre, Szép Zoltán és Hațegan Nicu kedden az egyesület képviseletében elmondták, ezúttal optimálisnak ígérkezik a rendezvény, várhatóan az idő is szép marad, a sípálya is jó állapotban van.

Eddig öt kergemobilos csapat nevezett be az olimpiára, köztük egy kilencfős magyarországi csoport is, azonban még lehet nevezni a versenyre, akár a verseny reggelén is, várnak minél több résztvevőt a szervezők.

Pénz- és egyéb nyereményekre is lehet számítani a támogatóknak köszönhetően. Idén a Rádió Gaga Duma Dubája is jelen lesz és élőben közvetítenek majd az eseményről.

Buszjárat is fog közlekedni Hargitafürdőre szombaton, a pontos menetrendről majd tájékoztatják az érdeklődőket a szervezők. Az autóval érkezőknek tudniuk kell, hogy a forgalmat a csíkszeredai helyi rendőrség, a csendőrség és önkéntesek fogják irányítani,