Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei

Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.

Az új lehetőségnek köszönhetően az utasok gyorsan és egyszerűen juthatnak naprakész információkhoz a menetrendről.

A kiválasztott megálló adatlapján megjelennek az ott közlekedő buszvonalak, valamint a következő járatok várható érkezési idejei is.

A fejlesztés célja, hogy még könnyebbé tegye a tájékozódást a városi tömegközlekedésben, és segítse az utasokat az utazás megtervezésében.

Az új funkció már elérhető a Csíki Trans honlapján, a Megállók menüpont alatt.