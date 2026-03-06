Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei

Fotó: Borbély Fanni
Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.
Az új lehetőségnek köszönhetően az utasok gyorsan és egyszerűen juthatnak naprakész információkhoz a menetrendről.
A fejlesztés célja, hogy még könnyebbé tegye a tájékozódást a városi tömegközlekedésben, és segítse az utasokat az utazás megtervezésében.
Az új funkció már elérhető a Csíki Trans honlapján, a Megállók menüpont alatt.
A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.
Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az intézmény.
Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.
Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.
A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.
Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.
Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.
Újabb játszótéri elemeket helyeztek ki a csíkszeredai központi parkban, az elkerített övezet azonban még építőtelep, ezért arra kérik a szülőket, hogy a munkálatok befejezéséig ne engedjék a gyerekeiket ott játszani.
Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.
Nyolc juhot és négy bárányt loptak el keddre virradóra Csíkcsicsóban, az Új negyedből, a károsultak feljelentést tettek.
