Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat

A csíkszeredai önkormányzat is lépett: módosították a helyi adók és illetékek mértékét a törvényadta lehetőségeken belül

A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

Barabás Hajnal 2026. március 04., 12:042026. március 04., 12:04 2026. március 04., 12:162026. március 04., 12:16

Mindössze egyetlen napirendi pont szerepelt a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület szerdai rendkívüli ülésének napirendjén: a helyi adók és illetékek mértékének megállapításáról szóló határozat módosítása, amelyet tavaly év végén fogadtak el, és amely nagy elégedetlenséget váltott ki az adófizetőkből a jelentős mértékű adóemelés miatt. korábban írtuk Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után. A kormány által hozott döntést, amelyet rákényszerített az önkormányzatokra, csak a kormány tudta módosítani, ezt meg is tették a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendeletben. Innentől kezdve a csíkszeredai önkormányzat is élt az újonnan megjelent jogszabály lehetőségével, így

a régi épületek tulajdonosai, a járműtulajdonosok és a fogyatékkal élők számíthatnak arra, hogy kisebb lesz a tavaly év végén megállapított adójuk mértéke a 2026-os évre.

Mit mond az elfogadott határozat? A határozat szerint tehát a 100 évnél régebbi épületek esetében 25 százalékos,

az 50 és 100 év közötti épületeknél 15 százalékos ingatlanadó-kedvezményt vezetnek be. A súlyos fogyatékossággal élő személyek 50 százalékos, a hangsúlyos (kiemelt/közepes) fogyatékossággal élők 25 százalékos ingatlan- és gépjárműadó-kedvezményben részesülnek; ez egy-egy ingatlanra és 2000 köbcenti hengerűrtartalom alatti gépjárműre érvényes. Hirdetés Korodi Attila polgármester a témában elmondta, ugyan a sürgősségi kormányrendelet nem tette lehetővé, hogy az adókulcsokat (románul: cotă impozit) módosítsák, viszont a kiegészítő adókulcsok mértékéről (Cota adițională de impozit) engedélyezték, hogy döntsenek. Csíkszeredában csak az autókra volt érvényben 40 százalékos kiegészítő adókulcs, ezt a szerdai ülésen a testület 0-ra csökkentette, így ezzel is csökkent valamelyest a járműadó. A polgármester néhány példát is felhozott: egy 1360 köbcenti hengerűrtartalmú, Euró 3-as besorolású autóra 98 lejt kellett fizetni 2025-re, a tavaly év végi döntés szerint 189 lejt kellett fizetni, most pedig az új szabályzóval 113 lej a megállapított helyi adó 2026-ra. Tehát tavalyhoz képest 15 lejes lesz a növekedés;

egy 1000 köbcentis Euro 6-os autóra tavaly 70 lej volt adó, most az új rendelkezéssel 69 lej az év végén megállapított 115 lej helyett;

egy 3000 köbcentis Euró 6-os járműnek tavaly 4510 lej volt az adója, az eddigi rendelkezésekkel 3180 lejre, a szerdai ülés döntésével pedig 1980 lejre csökken az adója;

egy 2000 köbcentis Euró 6-os autó esetében tavaly 390 lejt, januártól 350 lejt, a mostani határozattal 210 lejt kell fizetni. „A lakóházak esetében az 50 évnél idősebb tömbházaknál lesz érezhető a januári számokhoz képest a csökkenés, ilyen tömbházak vannak például a Jégpálya negyedben. Számos tömbház azonban a 80-as években épült, ezekre sajnos az adókulcs megmarad, arra nem adtak lehetőséget módosítani.

A magánházak többsége 100 éves, esetükben viszont jelentős csökkenéssel kell számolni”

– magyarázta a polgármester. Aki már befizették a helyi adót... Mindazok, akik az első félévre befizették a helyi adót, azok a második félévre már a kompenzált összeget kell kifizessék. Akik a teljes évre kifizették, de még van más törlesztenivalójuk, esetükben az összegből levonják a pluszban befizetett adót. Ha viszont azt szeretnék, hogy visszafizessék nekik, akkor erre is van lehetőség. Akik pedig ezzel a kérdéssel nem akarnak foglalkozni, azok a jövő évi helyi adójából a többletet automatikusan a számlájukon fogják találni. Az új összegek, főleg amelyek a területekre és autókra vonatkoznak, néhány napon belül megjelennek az adófizetési rendszerben és a Ghiseul.ro portálon, így

akik március 31-ig élni szeretnének az adókedvezménnyel, megtehetik napokon belül.