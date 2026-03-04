Rovatok
Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat

A csíkszeredai önkormányzat is lépett: módosították a helyi adók és illetékek mértékét a törvényadta lehetőségeken belül • Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai önkormányzat is lépett: módosították a helyi adók és illetékek mértékét a törvényadta lehetőségeken belül

Fotó: Borbély Fanni

A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

Barabás Hajnal

2026. március 04., 12:04

2026. március 04., 12:162026. március 04., 12:16

Mindössze egyetlen napirendi pont szerepelt a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület szerdai rendkívüli ülésének napirendjén: a helyi adók és illetékek mértékének megállapításáról szóló határozat módosítása, amelyet tavaly év végén fogadtak el, és amely nagy elégedetlenséget váltott ki az adófizetőkből a jelentős mértékű adóemelés miatt.

korábban írtuk

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen

Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.

A kormány által hozott döntést, amelyet rákényszerített az önkormányzatokra, csak a kormány tudta módosítani, ezt meg is tették a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendeletben. Innentől kezdve a csíkszeredai önkormányzat is élt az újonnan megjelent jogszabály lehetőségével, így

a régi épületek tulajdonosai, a járműtulajdonosok és a fogyatékkal élők számíthatnak arra, hogy kisebb lesz a tavaly év végén megállapított adójuk mértéke a 2026-os évre.

Mit mond az elfogadott határozat?

A határozat szerint tehát

  • a 100 évnél régebbi épületek esetében 25 százalékos,
  • az 50 és 100 év közötti épületeknél 15 százalékos ingatlanadó-kedvezményt vezetnek be.

A súlyos fogyatékossággal élő személyek 50 százalékos, a hangsúlyos (kiemelt/közepes) fogyatékossággal élők 25 százalékos ingatlan- és gépjárműadó-kedvezményben részesülnek; ez egy-egy ingatlanra és 2000 köbcenti hengerűrtartalom alatti gépjárműre érvényes.

Korodi Attila polgármester a témában elmondta, ugyan a sürgősségi kormányrendelet nem tette lehetővé, hogy az adókulcsokat (románul: cotă impozit) módosítsák, viszont a kiegészítő adókulcsok mértékéről (Cota adițională de impozit) engedélyezték, hogy döntsenek. Csíkszeredában csak az autókra volt érvényben 40 százalékos kiegészítő adókulcs, ezt a szerdai ülésen a testület 0-ra csökkentette, így ezzel is csökkent valamelyest a járműadó.

A polgármester néhány példát is felhozott:

  • egy 1360 köbcenti hengerűrtartalmú, Euró 3-as besorolású autóra 98 lejt kellett fizetni 2025-re, a tavaly év végi döntés szerint 189 lejt kellett fizetni, most pedig az új szabályzóval 113 lej a megállapított helyi adó 2026-ra. Tehát tavalyhoz képest 15 lejes lesz a növekedés;

  • egy 1000 köbcentis Euro 6-os autóra tavaly 70 lej volt adó, most az új rendelkezéssel 69 lej az év végén megállapított 115 lej helyett;

  • egy 3000 köbcentis Euró 6-os járműnek tavaly 4510 lej volt az adója, az eddigi rendelkezésekkel 3180 lejre, a szerdai ülés döntésével pedig 1980 lejre csökken az adója;

  • egy 2000 köbcentis Euró 6-os autó esetében tavaly 390 lejt, januártól 350 lejt, a mostani határozattal 210 lejt kell fizetni.

„A lakóházak esetében az 50 évnél idősebb tömbházaknál lesz érezhető a januári számokhoz képest a csökkenés, ilyen tömbházak vannak például a Jégpálya negyedben. Számos tömbház azonban a 80-as években épült, ezekre sajnos az adókulcs megmarad, arra nem adtak lehetőséget módosítani.

Idézet
A magánházak többsége 100 éves, esetükben viszont jelentős csökkenéssel kell számolni”

– magyarázta a polgármester.

Aki már befizették a helyi adót...

Mindazok, akik az első félévre befizették a helyi adót, azok a második félévre már a kompenzált összeget kell kifizessék. Akik a teljes évre kifizették, de még van más törlesztenivalójuk, esetükben az összegből levonják a pluszban befizetett adót. Ha viszont azt szeretnék, hogy visszafizessék nekik, akkor erre is van lehetőség. Akik pedig ezzel a kérdéssel nem akarnak foglalkozni, azok a jövő évi helyi adójából a többletet automatikusan a számlájukon fogják találni.

Az új összegek, főleg amelyek a területekre és autókra vonatkoznak, néhány napon belül megjelennek az adófizetési rendszerben és a Ghiseul.ro portálon, így

akik március 31-ig élni szeretnének az adókedvezménnyel, megtehetik napokon belül.

A pontos időpontról majd tájékoztatást ad a csíkszeredai városháza. Amire több napot kell várni az a fogyatékkal élők listájának frissítése, ugyanis eddig nem tartották külön nyilván a fogyatékosság súlyossága szerint a fogyatékkal élőket, de ezután megfogják tenni, mert ettől függően változik az adókedvezmény mértéke.

Csíkszék Csíkszereda
