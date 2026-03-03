Nyolc juhot és négy bárányt loptak el keddre virradóra Csíkcsicsóban, az Új negyedből, a károsultak feljelentést tettek.

A károsult Facebook-bejegyzése szerint az eltulajdonított állatok mindegyike hivatalos fülszámmal rendelkezik, az esetet jelentették a rendőrségen,

a fülszámokat is leadták a hatóságoknak, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A károsultak arra kérik a környékbelieket, hogy aki az éjszaka folyamán gyanús mozgást, ismeretlen autót vagy állatszállítót látott a környéken, illetve tudomása van arról, hogy valakik gyanúsan alacsony áron kínálnak bárányokat eladásra, haladéktalanul jelezze.

Hirdetés

Az ügyben a kapcsolattartó Kelemen Rezső, aki a 0758 933 419-es telefonszámon érhető el. Szükség esetén a 112-es segélyhívó szám is tárcsázható.

A bejegyzésben arra kérnek mindenkit, hogy megosztással is segítsék a keresést annak érdekében, hogy az elkövetők ne tudjanak túladni az állatokon.