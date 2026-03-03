Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy

Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

A márciusban és áprilisban zajló, A beoltott gyermek védett gyermek elnevezésű kampány célja felhívni a figyelmet a gyermekkori védőoltások fontosságára és ezek beadatására ösztönözni a szülőket – ismerteti az Agerpres. A védőoltás a leghatékonyabb módja a gyakran súlyos szövődményekkel járó, esetenként akár halálos kimenetelű fertőző betegségek megelőzésének – hívták fel a figyelmet az INSP keddi közleményében. Hozzátették, hogy

a védőoltások beadásával csökken a betegségek terjedésének és ezáltal a fertőzési gócok kialakulásának az esélye.

Ha egy adott népességen belül elegendő számú ember szerez védettséget, kialakul a közösségi immunitás, amely közvetett módon azok számára is védelmet biztosít, akik valamilyen okból nem olthatók – hangsúlyozták. Hirdetés Az oltásokkal kapcsolatos uniós információs portál adatait idézve rámutattak arra is, hogy egy kanyarós beteg átlagosan 12-18 személyt, egy mumpszos beteg 4-7 személyt, egy szamárköhögéses beteg 12-17 személyt, míg egy diftériás vagy rózsahimlős beteg 6-7 személyt fertőzhet meg a környezetében. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kanyaró ellen van egy biztonságos és költséghatékony védőoltás,

2024-ben mégis világszerte 95 000 ember halt meg kanyaróban, többségük öt év alatti gyerek.