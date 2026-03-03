Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
2026. március 03., 12:132026. március 03., 12:13
2026. március 03., 12:162026. március 03., 12:16
A márciusban és áprilisban zajló, A beoltott gyermek védett gyermek elnevezésű kampány célja felhívni a figyelmet a gyermekkori védőoltások fontosságára és ezek beadatására ösztönözni a szülőket – ismerteti az Agerpres.
A védőoltás a leghatékonyabb módja a gyakran súlyos szövődményekkel járó, esetenként akár halálos kimenetelű fertőző betegségek megelőzésének – hívták fel a figyelmet az INSP keddi közleményében. Hozzátették, hogy
Ha egy adott népességen belül elegendő számú ember szerez védettséget, kialakul a közösségi immunitás, amely közvetett módon azok számára is védelmet biztosít, akik valamilyen okból nem olthatók – hangsúlyozták.
Az oltásokkal kapcsolatos uniós információs portál adatait idézve rámutattak arra is, hogy egy kanyarós beteg átlagosan 12-18 személyt, egy mumpszos beteg 4-7 személyt, egy szamárköhögéses beteg 12-17 személyt, míg egy diftériás vagy rózsahimlős beteg 6-7 személyt fertőzhet meg a környezetében.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kanyaró ellen van egy biztonságos és költséghatékony védőoltás,
Ugyanakkor 2000 és 2024 között közel 59 millió életet mentett meg ez a vakcina - tették hozzá.
Emlékeztettek arra is, hogy Romániában 1979 óta oltanak kanyaró ellen, a 2004-től alkalmazott háromkomponensű (ROR) oltás a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő (rubeola) ellen is védelmet nyújt. Az oltás bevezetése utáni években sikerült stabilan az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által is ajánlott 95 százalék fölött tartani az átoltottságot, 2010-től kezdődően azonban ez fokozatosan csökkenni kezdett.
2024-re a védőoltás első dózisával történő átoltottság 80,8 százalékra,
a második dózissal történő átoltottság pedig 69,4 százalékra csökkent, miután sok szülő megtagadta a védőoltás beadatását a gyermekének.
Az INSP országos kampánya keretében többek között kerekasztal-beszélgetéseket és workshopokat szerveznek, az oltásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat osztanak ki önkéntesek segítségével, tájékoztató videókat tesznek közzé a különféle felületeken, és az iskolákban is sor kerül különféle programokra, a szülők bevonásával.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.
A 2026-os állami költségvetés felelős és kiegyensúlyozott lesz, minden eddiginél nagyobb összeget fordítanak beruházásokra és rekordösszegű uniós forrás lehívásával számolnak - jelentette ki kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
Közlekedési baleset történt kedd reggel a 12A jelzésű országút és a 123E megyei út kereszteződésében, Csíkdelne település bejáratánál.
A közel-keleti konfliktus térségében rekedt összesen 318 román állampolgár térhetett haza Romániába azzal a két különjárattal, amelyek a keddre virradó éjszaka szálltak le az otopeni-i repülőtéren – számolt be Oana Țoiu külügyminiszter.
Kétszer annyi cég kezdte az idei évet a bezáráshoz vezető folyamat elindításával Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint tavaly januárban. Országos viszonylatban csak feleannyival nőtt a cégfeloszlatások száma, mint a három székelyföldi megyében.
Kilenc Szeben megyei tanár és tíz diák is Dubajban rekedt a közel-keleti háborús helyzet okozta légtérzár miatt – tájékoztatott hétfőn a Szeben megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője.
Az egytől ötig terjedő skálán négyes fokozatú a lavinaveszély a Déli-Kárpátokban, 1800 méter fölötti magasságban – figyelmeztettek a meteorológusok.
Elutasította hétfői ülésén a szenátus a Demeter András kulturális miniszter elleni egyszerű indítványt.
Márciusban nemcsak a tavasz érkezését várjuk, hanem szeretettel és örömmel köszöntjük a nőket, akik életet adnak, gondoskodnak és szeretnek.
Megnyitása óta a legeredményesebb hónapot zárta a székelyföldi utasokat is kiszolgáló légikikötő. A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtéren februárban mintegy 38 ezer utast regisztráltak, a legnépszerűbb úti célok között Budapest is szerepel.
