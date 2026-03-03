Rovatok
Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Székelyhon

2026. március 03., 12:132026. március 03., 12:13

2026. március 03., 12:162026. március 03., 12:16

A márciusban és áprilisban zajló, A beoltott gyermek védett gyermek elnevezésű kampány célja felhívni a figyelmet a gyermekkori védőoltások fontosságára és ezek beadatására ösztönözni a szülőket – ismerteti az Agerpres.

A védőoltás a leghatékonyabb módja a gyakran súlyos szövődményekkel járó, esetenként akár halálos kimenetelű fertőző betegségek megelőzésének – hívták fel a figyelmet az INSP keddi közleményében. Hozzátették, hogy

a védőoltások beadásával csökken a betegségek terjedésének és ezáltal a fertőzési gócok kialakulásának az esélye.

Ha egy adott népességen belül elegendő számú ember szerez védettséget, kialakul a közösségi immunitás, amely közvetett módon azok számára is védelmet biztosít, akik valamilyen okból nem olthatók – hangsúlyozták.

Az oltásokkal kapcsolatos uniós információs portál adatait idézve rámutattak arra is, hogy egy kanyarós beteg átlagosan 12-18 személyt, egy mumpszos beteg 4-7 személyt, egy szamárköhögéses beteg 12-17 személyt, míg egy diftériás vagy rózsahimlős beteg 6-7 személyt fertőzhet meg a környezetében.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kanyaró ellen van egy biztonságos és költséghatékony védőoltás,

2024-ben mégis világszerte 95 000 ember halt meg kanyaróban, többségük öt év alatti gyerek.

Ugyanakkor 2000 és 2024 között közel 59 millió életet mentett meg ez a vakcina - tették hozzá.

Emlékeztettek arra is, hogy Romániában 1979 óta oltanak kanyaró ellen, a 2004-től alkalmazott háromkomponensű (ROR) oltás a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő (rubeola) ellen is védelmet nyújt. Az oltás bevezetése utáni években sikerült stabilan az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által is ajánlott 95 százalék fölött tartani az átoltottságot, 2010-től kezdődően azonban ez fokozatosan csökkenni kezdett.

  • 2024-re a védőoltás első dózisával történő átoltottság 80,8 százalékra,

  • a második dózissal történő átoltottság pedig 69,4 százalékra csökkent, miután sok szülő megtagadta a védőoltás beadatását a gyermekének.

Az INSP országos kampánya keretében többek között kerekasztal-beszélgetéseket és workshopokat szerveznek, az oltásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat osztanak ki önkéntesek segítségével, tájékoztató videókat tesznek közzé a különféle felületeken, és az iskolákban is sor kerül különféle programokra, a szülők bevonásával.

Belföld Egészségügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
