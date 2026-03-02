Rekord a brassói repülőtéren: csaknem negyvenezer utas, három népszerű úti cél februárban

Megnyitása óta a legeredményesebb hónapot zárta a székelyföldi utasokat is kiszolgáló légikikötő. A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtéren februárban mintegy 38 ezer utast regisztráltak, a legnépszerűbb úti célok között Budapest is szerepel.

Februárban összesen 38 373 utasa volt az ország legfiatalabb repülőterének. A 2023-ban megnyitott légikikötő ezzel az eddigi legforgalmasabb hónapot zárta – közölte Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke. Ez az utasszám mintegy 140 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. A legnépszerűbb desztinációk között szerepel:

London,

Budapest,

valamint Róma.

Az év második hónapja több szempontból is mérföldkőnek számított a légikikötő számára: február 26-án landolt az első teherszállító repülőgép, a My Freighter által üzemeltetett Boeing 767-es, amely körülbelül 47 tonna rakománnyal érkezett Vidombákra.

Ugyanakkor sikerült elindítani az infrastruktúra fejlesztését célzó eddigi legnagyobb közbeszerzési eljárást: a mintegy 49 millió lejes beruházás keretében bővítik többek között a repülőtér forgalmi előterét, és egy új gurulóutat is kiépítenek.