Ötvenöt éve épült Csíkszereda és a térség egyik emblematikus létesítménye, a Fenyő szálloda. A város turisztikai arculatát is meghatározó hotelt a jelenlegi tulajdonos 25 éve működteti, a Hotel Fenyő Conference & Spa pedig nemrég elnyerte a négycsillagos minősítést.

A Fenyő Szállodát 1971-ben építették, az ünnepélyes megnyitója 1972. február 15-én volt, a – ma a Vákár Lajos nevét viselő – csíkszeredai műjégpálya első nagy világversenye, a március 3. és 9. között zajló C csoportos jégkorong-világbajnokság előtt. „Azért is igyekeztek befejezni a szálloda építését, hogy a vendégek, a külföldi csapatok itt szálljanak meg. Az eredeti tervekben szerepelt az, hogy a szállodát és a jégpályát összekötik egy folyósóval, végül ez nem valósult meg, de a két épület jószomszédi viszonya a mai napig meghatározó” – elevenítette fel Tódor Etelka, a Hotel Fenyő Conference & Spa ügyvezető igazgatója.

Megújulás – kívül, belül A korábban a Megyei Turisztikai Hivatalhoz (OJT) tartozó létesítményt a 2000-es évek elején a FENYŐ Kft. vásárolta meg, és az új tulajdonos a teljes körű felújítás mellett döntött, így egy teljesen megújult szállodába fogadhatták 2001 áprilisától a vendégeket.

„A felújítást követően már 2002-ben azon kezdtünk gondolkodni, hogy önmagában, mint szolgáltatás, a szállás és étkeztetés kevés. A kényelmes szobákon, a változatos gasztronómiai kínálaton és a közösségi tereken túl bővítettük a szolgáltatásainkat tornateremmel, masszázstermekkel, az akkori időkben a legmodernebbnek számító jakuzzival, hidegvizes dézsával és szaunával – tehát már akkor fontosnak tartottuk, hogy szélesítsük a szolgáltatáspalettát.

A privatizációt megelőzően főként a csíkszeredai vállalatokhoz delegációba érkező személyek és a sportolók szálltak meg nálunk,

az a fajta vendégkör, amelyik pihenni és kezelésre érkezett volna – mint Tusnádra vagy Borszékre – addig nem volt jellemző nálunk. Ezt a szállodát a sport tartotta fent” – mesélte Todor Etelka, aki korábban a Megyei Turisztikai Hivatalnál dolgozott, a Fenyő szállónak pedig 35 éve vezetője.

25 év a fejlesztés jegyében A felújított szálloda fokozatosan megerősítette a helyét a turisztikai piacon, majd egy időszakban franchise-együttműködés is segítette a szélesebb körű láthatóságot és értékesítési kapcsolódást. Ekkor kötöttek szerződést a Hunguest Hotels lánccal, ami új csatornákat nyitott a belföldi és nemzetközi körforgás felé. A cél mindig ugyanaz volt: olyan szállodát működtetni, amely egyszerre kényelmes, barátságos és hiteles – és amely miatt a vendég nemcsak egyszer jön el ide, hanem vissza is tér. „A teljes körű felújításról szóló döntést követően, a tulajdonos elfogadta, hogy az újranyitáskor megfelelő lépés lehet egy szállodalánchoz tartozni. Három szállodalánccal tárgyaltunk párhuzamosan, míg végül a magyarországi Hunguestet választottuk, mégpedig azért, mert egyrészt arra gondoltunk, hogy Nyugat felé nyitani Magyarországon keresztül vezet az út. Másrészt, például használhattuk a marketingcsatornáikat, külföldi vásárokba jártunk, benne voltunk a szállodalánc katalógusában, sok előnnyel járt. Ilyenek voltak a szakmai tréningek is, amelyeken évente több alkalommal is részt vettek a kollégák, és amelyeknek köszönhetően a szolgáltatásainkban, a kiszolgálásban minőségi ugrás volt tapasztalható – emiatt is különböztünk a piacon lévő szereplőktől. A mai napig ezek a kollégák alkotják a személyzetnek a vázát, és azt a minőséget, tudást, amit ők képviselnek, igyekszünk átadni az újonnan érkezőknek. A vendégek fogalmazták meg, hogy háromcsillagos szálloda, de a szolgáltatás az négy.” Esküvők, konferenciák, kikapcsolódás Öt évvel ezelőtt újabb nagyszabású építkezésbe kezdtek, a Hunguest Hotel Fenyő bővítéseként kétszintes létesítményt hoztak létre: a földszinten wellnessrészleget, az emeleten rendezvénytermeket alakítottak ki. Az éttermi rész, a belső berendezések, a dekoráció is teljesen megújult, felújították és bővítették a konyhát, új gépekkel, eszközökkel szerelték fel. A bővítéssel az emeleten egy olyan multifunkcionális, 200 férőhelyes konferencia- és rendezvényközpont épült, amely esküvők, rendezvények, konferenciák tökéletes helyszíne. A konferenciatér mobil- és tolófalas kialakítása többféle térfelosztást tesz lehetővé, a technikai felszereltség pedig a modern rendezvényszervezési igényekhez igazodik. A fejlesztések üzenete egyértelmű: a szálloda nem csupán szobákat kínál, hanem komplex élményt – rekreációt, közösségi teret, rendezvényhelyszínt.

A 900 négyzetméteres Spa feszített víztükrű élménymedencével, jakuzzival, finn szaunával, infraszaunával, borvizes dézsákkal, hidegvizes merülőmedencével, gőzkabinnal, gyerekmedencével és számos masszázsszolgáltatással biztosítja a pihenést, ellazulást. A cél kettős volt: egyrészt erősíteni a pihenés–feltöltődés kínálatát, másrészt olyan kapacitást teremteni, amely a térség üzleti és rendezvényturizmusában is versenyképessé teszi a helyszínt. „Júniusban lesz három éve, hogy a szállodalánccal való szerződésünket nem hosszabbítottuk meg. Ekkor döntöttem el, hogy tudatosabban kell nyitanunk a román piac felé, és olyan szolgáltatásokkal is bővülni, amelyek a Spa-piacon megállják a helyüket. Ekkor vette fel a szálloda a Hotel Fenyő Conference & Spa nevet, és ma már az elismert, nagy szállodák között is Spa szállodaként emlegetnek. A munkatársainknak képzéseket biztosítunk, és

a Spa-menünk is folyamatosan megújul – masszázsok, arckezelések, testkezelések széles körű kínálata érhető el.

A Franciaországból származó Yon-Ka termékekkel dolgozunk. Ennek a termékcsaládnak a filozófiája az aromaterápián alapszik, és öt olyan gyógynövényt használ, amelyek a mi erdeinkben is megtalálhatóak. Indonéziából érkezett balinéz terapeutáink vannak, folyamatosan továbbképzéseket biztosítunk, és igyekeztünk növelni a munkatársak számát, mert a masszázsszolgáltatás iránt olyan nagy volt a kereslet, hogy időpontot csak hosszabb előjegyzéssel tudtunk biztosítani. A tavaly itt is bővítettünk, például külön termet alakítottunk ki a pároknak, ahol igénybe vehetik a párosmasszázst – és sokan igénybe is veszik” – sorolta az igazgatónő.

A szálloda jelenleg komplex szolgáltatási portfólióval működik: 100 szállodai szoba standard és superior kategóriában, valamint apartmanok állnak az itt megszállni kívánók rendelkezésére, az éttermi infrastruktúra 300 fős nagytermet, valamint 100 fő és 24 fő befogadására alkalmas különtermeket foglal magában. És ott van még a már említett, 200 fő befogadását lehetővé tevő konferenciaközpont rugalmas térkialakítással és korszerű technikával, és a Spa-részleg a kikapcsolódásért, regenerálódásért. „Az étterem erőssége a menükínálat és a kapacitásának köszönhetően a rendezvényszervezés – esküvőkre, kortárstalálkozókra, bankettekre ideális helyszín lehet. Nagyon széles réteget szolgálunk ki: kezdve a szomszédos bölcsödével, ahová mi szállítjuk az ételt, folytatva a városban tartott sport-, kulturális és vallási rendezvények résztvevőinek, vagy egy átutazó csoportnak, a hozzánk járó városi vendégeknek a kiszolgálásával, de ha egy államelnöki, miniszteri látogatás van, akkor is igyekszünk otthont adni és olyan szintű szolgáltatásokat biztosítani, hogy az minőségében megfeleljen. És hogy legközelebb is hozzánk térjenek vissza.”

Fel, a csillagokig! Az építkezések és a felújított, modern közösségi terek kialakítása után a szálloda vezetősége lépcsőzetes felújítási programba kezdett. 2022-ben egy emelet 13 szobája újult meg teljesen: az enteriőrök új ruhát kaptak, cserélték a vízvezetékrendszert, a fürdőszobai burkolatokat és a bútorzatot is. Továbbá energetikai beruházásokat eszközöltek, klímaberendezéseket szereltek a szobákba. A fejlesztéseket 2025-ben is folytatták: decemberben fejezték be 54 szoba teljeskörű felújítását és modernizálását, amely a szálloda szolgáltatásminőségének egységesítésében jelentett nagy lépést.

