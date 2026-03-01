Rovatok
Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban

Dubajban most a fő kockázat a légi közlekedés bizonytalansága, nem az utcai fegyveres konfliktus • Fotó: Olvasói felvétel

Dubajban most a fő kockázat a légi közlekedés bizonytalansága, nem az utcai fegyveres konfliktus

Fotó: Olvasói felvétel

Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.

Bodor Tünde

2026. március 01., 14:152026. március 01., 14:15

Székelyföldi turistacsoport tartózkodik jelenleg is Dubajban (Egyesült Arab Emírségek), mint az egyik névtelenséget kérő utas beszámolt róla, legalább százan vannak a Pálma-szigettől mintegy 20 kilométerre levő Jumeirah Circle szállodában. A megszólaltatott hölgy elmondta, a környező országok légterét lezárták ugyan, de

a szállodában és a városban az élet a normális mederben folyik.

Eltekintve attól, hogy délelőtt még hallani lehetett a légvédelem által kilőtt drónok robbanásának hangjait, jó pár órája csend van, a turisták napoznak, strandolnak, minden látványossághoz szabad az út, pánikhangulatnak, félelemnek nyoma sincs az emberek között. A következmények közül annyi érzékelhető, hogy megnőtt a szállodai szobák ára.

A hölgy azt is elmondta érdeklődésünkre, hogy a médiában terjedő képek jó része manipulált, a félelemkeltés a célja, tulajdonképpen a Burj al Arab szálloda kigyulladása is egy manipulált videó, csak egy parkolóban vagy melléképületben keletkezett kár. Közben azonban

olyan, mesterséges intelligenciával készített felvételek is terjednek a közösségi oldalakon, miszerint egész Dubaj lángokban áll.

Egy helyi utazási iroda közleménye szerint Dubajban „néhány csapás volt, de nincs totális háborús helyzet. A fő kockázat most a légi közlekedés bizonytalansága, nem az utcai fegyveres konfliktus.”

Ebben a helyzetben az ajánlott protokoll:

  • regisztrálni a saját ország konzuli szolgálatánál – a legfontosabb a tartózkodási hely megadása;

  • követni a légitársaság hivatalos értesítéseit;

  • nem ajánlott, sőt nyomatékosan ellenjavallt saját szervezésben szárazföldi kerülőutakon elindulni.

Reálisan 48–72 órás bizonytalanság várható a légtér és a járatok körül. Az Öböl-államok stabil országok, az infrastruktúra működik – nyugtatja ügyfeleit az utazási iroda.

A székelyföldi turisták is regisztráltak a konzuli szolgálatnál, de mostanig választ nem kaptak.

Idézet
A BBC híreiből tájékozódunk, beszélgetünk, tartjuk a kapcsolatot, megosztjuk az információkat és várunk”

– tájékoztatott interjúalanyunk.

A Jövő múzeuma a taxiból fényképezve • Fotó: Olvasói felvétel Galéria

A Jövő múzeuma a taxiból fényképezve

Fotó: Olvasói felvétel

A helyzet ellenőrzés alatt van – közölték a hatóságok is. Az állami szervek a legmagasabb fokú készültségben vannak, minden elővigyázatossági intézkedést megtettek és biztosítják az élet normális menetét.

Légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben

Mindeközben Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon azt írta, hogy

továbbra is fennáll a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben,

további tájékoztatás hétfőn várható, a magyar diplomáciai képviseletek addig is üzemelnek. „Az Etihad légitársaság holnap hajnal 2 órára, a Qatar Airways holnap reggel 9 órára, az Emirates légitársaság pedig holnap délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást a továbbiakról” – tudatta.

„Az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatása szerint Omán és Szaúd-Arábia felé a szárazföldi határátkelők nyitva vannak, de nagyon hosszú a várakozási idő, és a hatóságok azt tanácsolják, hogy senki ne hagyja el a tartózkodási helyét. Döntés született arról is, hogy átvállalják az országban rekedt turisták szállásköltségeit” – folytatta.

Előzmények

Mint hírt adtunk róla, péntek éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek. Válaszként Irán Izrael mellett több Öböl-menti országot is drónokkal támadott.

Külföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
