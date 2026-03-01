Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban

Dubajban most a fő kockázat a légi közlekedés bizonytalansága, nem az utcai fegyveres konfliktus
Fotó: Olvasói felvétel
Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.
Székelyföldi turistacsoport tartózkodik jelenleg is Dubajban (Egyesült Arab Emírségek), mint az egyik névtelenséget kérő utas beszámolt róla, legalább százan vannak a Pálma-szigettől mintegy 20 kilométerre levő Jumeirah Circle szállodában. A megszólaltatott hölgy elmondta, a környező országok légterét lezárták ugyan, de
Eltekintve attól, hogy délelőtt még hallani lehetett a légvédelem által kilőtt drónok robbanásának hangjait, jó pár órája csend van, a turisták napoznak, strandolnak, minden látványossághoz szabad az út, pánikhangulatnak, félelemnek nyoma sincs az emberek között. A következmények közül annyi érzékelhető, hogy megnőtt a szállodai szobák ára.
A hölgy azt is elmondta érdeklődésünkre, hogy a médiában terjedő képek jó része manipulált, a félelemkeltés a célja, tulajdonképpen a Burj al Arab szálloda kigyulladása is egy manipulált videó, csak egy parkolóban vagy melléképületben keletkezett kár. Közben azonban
Egy helyi utazási iroda közleménye szerint Dubajban „néhány csapás volt, de nincs totális háborús helyzet. A fő kockázat most a légi közlekedés bizonytalansága, nem az utcai fegyveres konfliktus.”
Ebben a helyzetben az ajánlott protokoll:
regisztrálni a saját ország konzuli szolgálatánál – a legfontosabb a tartózkodási hely megadása;
követni a légitársaság hivatalos értesítéseit;
nem ajánlott, sőt nyomatékosan ellenjavallt saját szervezésben szárazföldi kerülőutakon elindulni.
Reálisan 48–72 órás bizonytalanság várható a légtér és a járatok körül. Az Öböl-államok stabil országok, az infrastruktúra működik – nyugtatja ügyfeleit az utazási iroda.
A székelyföldi turisták is regisztráltak a konzuli szolgálatnál, de mostanig választ nem kaptak.
– tájékoztatott interjúalanyunk.
A Jövő múzeuma a taxiból fényképezve
Fotó: Olvasói felvétel
A helyzet ellenőrzés alatt van – közölték a hatóságok is. Az állami szervek a legmagasabb fokú készültségben vannak, minden elővigyázatossági intézkedést megtettek és biztosítják az élet normális menetét.
Mindeközben Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon azt írta, hogy
további tájékoztatás hétfőn várható, a magyar diplomáciai képviseletek addig is üzemelnek. „Az Etihad légitársaság holnap hajnal 2 órára, a Qatar Airways holnap reggel 9 órára, az Emirates légitársaság pedig holnap délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást a továbbiakról” – tudatta.
„Az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatása szerint Omán és Szaúd-Arábia felé a szárazföldi határátkelők nyitva vannak, de nagyon hosszú a várakozási idő, és a hatóságok azt tanácsolják, hogy senki ne hagyja el a tartózkodási helyét. Döntés született arról is, hogy átvállalják az országban rekedt turisták szállásköltségeit” – folytatta.
Mint hírt adtunk róla, péntek éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek. Válaszként Irán Izrael mellett több Öböl-menti országot is drónokkal támadott.
