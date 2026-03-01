Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a Facebook-oldalán közölte, hogy a román hatóságok elsődleges prioritása valamennyi román állampolgár biztonsága.

Bejegyzése szerint a kormányfő folyamatos kapcsolatban áll a külügyminisztériummal, valamint a térségben működő román nagykövetségekkel és konzulátusokkal, és rendszeresen tájékoztatják a fejleményekről. Hangsúlyozta, hogy

a diplomáciai és konzuli személyzet kész segítséget nyújtani a támogatásra szoruló román állampolgároknak.