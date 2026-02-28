Fotó: eMAG
A márciuskák értékesítése az eMAG-on 54%-kal nőtt 2025-höz képest. A kis ajándék-kitűzők iránti érdeklődés már januárban éledezett, de a legtöbb vásárló februárban kezdte el keresni, és kosárba tenni a „tavasz hírnökeit”.
A csúcsot február 24-én, öt nappal a naptári tavasz kezdete előtt érte el, amikor március hónapra több mint 15 000 csecsebecsékkel és ajándékkal kapcsolatos keresést regisztráltak az eMAG-on.
„Az a tény, hogy egyre többen választják az online vásárlást, beleértve a szimbolikus termékeket, például a márciuskákat, azt mutatja, hogy a technológia hogyan válhat a több száz éves hagyományok erősítő platformjává. A megrendelt márciuskák nagy része a helyi termelői partnerek kínálatából származik. A „Deschide România” programon keresztül aktívan támogatjuk a regionális kézműveseket és kistermelőket, hogy minél több emberhez jussanak el termékeik” – fogalmazott Răzvan Acsente, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország marketing-igazgatója.
Az eMAG-on az ügyfelek több mint 43 000 apró ajándéktárgy közül választhatnak az eMAG kínálatában, és több mint 450 aktív eladó közül a Piactéren (Marketplace).
A csecsebecsék mellett egyéb ajándékokat is kerestek a vásárlók tavasz elejére és nőnapra. Női táskák, ajándékcsomagok és kosarak, virágdíszek és személyre szabott ajándékok, nagy érdeklődést váltottak ki. Az eMAG-on több mint 70 000 ajánlat érhető el ezekben a kategóriákban.
Az eMAG -ról:
A 2001-ben alapított eMAG az online kereskedelmi szektor úttörője, amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában fejlődött ki azzal a céllal, hogy a régió ügyfeleinek időt és pénzt takarítson meg. Az eMAG folyamatosan bővülő termékkínálatával, amelyet a Marketplace partnereivel közösen tesz elérhetővé az ügyfelek számára, az a hely, ahol bárki, bármikor, bárhol kereshet és rendelhet bármit. A platform romániai ügyfelei olyan hozzáadott értékű szolgáltatásokban részesülnek, mint a mobilalkalmazás, a gyors kiszállítás easybox hálózathoz, a 30 napos visszaküldési időszak, a gyors pénzvisszatérítés az Instant Money Back, azonnali pénzvisszafizetés szolgáltatáson keresztül, a rugalmas fizetési szolgáltatások az eMAG/MyWallet fiókból, valamint a Genius ingyenes kiszállítási előfizetéses szolgáltatás egy bizonyos küszöbérték felett öt e-kereskedelmi alkalmazásban (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a platformon értékesítő román vállalkozók számára számos program és eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek nekik vállalkozásuk kiterjesztésében Közép- és Kelet-Európában, ezek közül megemlíthetjük a következőket: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy más olyan kampány, ami a platformon történik.
Az eMAG-ról több információ található az alábbi linken: about.emag.ro
(X – fizetett hirdetés)
Gyimesben született, ma már Brassóban épít karriert a 25 éves Bârsan Claudia. Román anyanyelvű, de kiválóan beszél magyarul és angolul is. Meggyőződése, hogy a fejlődés kulcsa a bátorság, a félelem pedig inkább iránytű, mint akadály.
Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.
A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.
Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.
Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.
Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.
A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.
Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.