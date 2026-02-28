A márciuskák értékesítése az eMAG-on 54%-kal nőtt 2025-höz képest. A kis ajándék-kitűzők iránti érdeklődés már januárban éledezett, de a legtöbb vásárló februárban kezdte el keresni, és kosárba tenni a „tavasz hírnökeit”.

A csúcsot február 24-én, öt nappal a naptári tavasz kezdete előtt érte el, amikor március hónapra több mint 15 000 csecsebecsékkel és ajándékkal kapcsolatos keresést regisztráltak az eMAG-on.

„Az a tény, hogy egyre többen választják az online vásárlást, beleértve a szimbolikus termékeket, például a márciuskákat, azt mutatja, hogy a technológia hogyan válhat a több száz éves hagyományok erősítő platformjává. A megrendelt márciuskák nagy része a helyi termelői partnerek kínálatából származik. A „Deschide România” programon keresztül aktívan támogatjuk a regionális kézműveseket és kistermelőket, hogy minél több emberhez jussanak el termékeik” – fogalmazott Răzvan Acsente, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország marketing-igazgatója.

Az eMAG-on az ügyfelek több mint 43 000 apró ajándéktárgy közül választhatnak az eMAG kínálatában, és több mint 450 aktív eladó közül a Piactéren (Marketplace).

A csecsebecsék mellett egyéb ajándékokat is kerestek a vásárlók tavasz elejére és nőnapra. Női táskák, ajándékcsomagok és kosarak, virágdíszek és személyre szabott ajándékok, nagy érdeklődést váltottak ki. Az eMAG-on több mint 70 000 ajánlat érhető el ezekben a kategóriákban.