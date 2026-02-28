Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest Pr-cikk

• Fotó: eMAG

Fotó: eMAG

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A márciuskák értékesítése az eMAG-on 54%-kal nőtt 2025-höz képest. A kis ajándék-kitűzők iránti érdeklődés már januárban éledezett, de a legtöbb vásárló februárban kezdte el keresni, és kosárba tenni a „tavasz hírnökeit”.

Támogatói tartalom

2026. február 28., 10:002026. február 28., 10:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csúcsot február 24-én, öt nappal a naptári tavasz kezdete előtt érte el, amikor március hónapra több mint 15 000 csecsebecsékkel és ajándékkal kapcsolatos keresést regisztráltak az eMAG-on.

„Az a tény, hogy egyre többen választják az online vásárlást, beleértve a szimbolikus termékeket, például a márciuskákat, azt mutatja, hogy a technológia hogyan válhat a több száz éves hagyományok erősítő platformjává. A megrendelt márciuskák nagy része a helyi termelői partnerek kínálatából származik. A „Deschide România” programon keresztül aktívan támogatjuk a regionális kézműveseket és kistermelőket, hogy minél több emberhez jussanak el termékeik” – fogalmazott Răzvan Acsente, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország marketing-igazgatója.

Az eMAG-on az ügyfelek több mint 43 000 apró ajándéktárgy közül választhatnak az eMAG kínálatában, és több mint 450 aktív eladó közül a Piactéren (Marketplace).

A csecsebecsék mellett egyéb ajándékokat is kerestek a vásárlók tavasz elejére és nőnapra. Női táskák, ajándékcsomagok és kosarak, virágdíszek és személyre szabott ajándékok, nagy érdeklődést váltottak ki. Az eMAG-on több mint 70 000 ajánlat érhető el ezekben a kategóriákban.

Az eMAG -ról:
A 2001-ben alapított eMAG az online kereskedelmi szektor úttörője, amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában fejlődött ki azzal a céllal, hogy a régió ügyfeleinek időt és pénzt takarítson meg. Az eMAG folyamatosan bővülő termékkínálatával, amelyet a Marketplace partnereivel közösen tesz elérhetővé az ügyfelek számára, az a hely, ahol bárki, bármikor, bárhol kereshet és rendelhet bármit. A platform romániai ügyfelei olyan hozzáadott értékű szolgáltatásokban részesülnek, mint a mobilalkalmazás, a gyors kiszállítás easybox hálózathoz, a 30 napos visszaküldési időszak, a gyors pénzvisszatérítés az Instant Money Back, azonnali pénzvisszafizetés szolgáltatáson keresztül, a rugalmas fizetési szolgáltatások az eMAG/MyWallet fiókból, valamint a Genius ingyenes kiszállítási előfizetéses szolgáltatás egy bizonyos küszöbérték felett öt e-kereskedelmi alkalmazásban (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a platformon értékesítő román vállalkozók számára számos program és eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek nekik vállalkozásuk kiterjesztésében Közép- és Kelet-Európában, ezek közül megemlíthetjük a következőket: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy más olyan kampány, ami a platformon történik.
Az eMAG-ról több információ található az alábbi linken: about.emag.ro

(X – fizetett hirdetés)

Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 28., szombat

„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig

Gyimesben született, ma már Brassóban épít karriert a 25 éves Bârsan Claudia. Román anyanyelvű, de kiválóan beszél magyarul és angolul is. Meggyőződése, hogy a fejlődés kulcsa a bátorság, a félelem pedig inkább iránytű, mint akadály.

„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig
„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig
2026. február 28., szombat

„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése

Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése
Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése
2026. február 27., péntek

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése
2026. február 27., péntek

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén

A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
2026. február 27., péntek

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
2026. február 27., péntek

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván

Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván
Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván
2026. február 27., péntek

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel

Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
2026. február 27., péntek

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
2026. február 27., péntek

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
2026. február 27., péntek

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke

„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
2026. február 27., péntek

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
2026. február 27., péntek

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai

A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
2026. február 27., péntek

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
2026. február 27., péntek

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika

Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
2026. február 27., péntek

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!