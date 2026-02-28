A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön

Országszerte fagyosan indult a naptári tél utolsó napja, de a legalacsonyabb értékeket – egy kivétellel – székelyföldi településeken mérték.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint szombatra virradóan a Suceava megyei Poiana Stampei településen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, mínusz 11 Celsius-fokot, a sorban azonban székelyföldi települések következnek:

Kicsivel enyhébb volt a reggel Kézdivásárhelyen (–5,2), Marosvásárhelyen (–5,1) és Székelyudvarhelyen (–4,6).

A hideg reggelt követően azonban felmelegszik az idő, az előrejelzés szerint szombaton napközben Székelyföld-szerte 9 és 12 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek, és sok napsütésre számíthatunk.