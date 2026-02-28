Rovatok
A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön

A Suceavai megyei Poiana Stampei településen volt a leghidegebb, de nem maradtak el sokkal a székelyföldi települések sem • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A Suceavai megyei Poiana Stampei településen volt a leghidegebb, de nem maradtak el sokkal a székelyföldi települések sem

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Országszerte fagyosan indult a naptári tél utolsó napja, de a legalacsonyabb értékeket – egy kivétellel – székelyföldi településeken mérték.

Székelyhon

2026. február 28., 10:442026. február 28., 10:44

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint szombatra virradóan a Suceava megyei Poiana Stampei településen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, mínusz 11 Celsius-fokot, a sorban azonban székelyföldi települések következnek:

Csíkszeredában mínusz 8,8, Bodzafordulón mínusz 8,3, Maroshévízen mínusz 8, Gyergyóalfaluban mínusz 7,4, Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,3 fokig hűlt a levegő.

Kicsivel enyhébb volt a reggel Kézdivásárhelyen (–5,2), Marosvásárhelyen (–5,1) és Székelyudvarhelyen (–4,6).

A hideg reggelt követően azonban felmelegszik az idő, az előrejelzés szerint szombaton napközben Székelyföld-szerte 9 és 12 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek, és sok napsütésre számíthatunk.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
