Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai

A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.

A kabinet közleménye szerint

a 100 évnél régebbi épületek esetében 25 százalékos,

az 50 és 100 év közötti épületeknél 15 százalékos ingatlanadó-kedvezményt vezetnek be.

Emellett

a súlyos fogyatékossággal élő személyek 50 százalékos,

a hangsúlyos fogyatékossággal élők 25 százalékos ingatlan- és gépjárműadó-kedvezményben részesülnek; ez egy-egy ingatlanra és gépjárműre (2000 köbcenti alatti) érvényes.

Az intézkedések január elsejétől hatályosak, és a jogszabály lehetővé teszi a már befizetett adók utólagos elszámolását és a kedvezmények érvényesítését – ismerteti az Agerpres.

A sürgősségi rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül az önkormányzatoknak jogukban áll módosítani az adószintet megszabó tanácsi határozataikon, és csökkenteni az idénre megszabott helyi adókat a törvényben rögzített minimum értékig.