Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Székelyhon

2026. február 27., 17:472026. február 27., 17:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kabinet közleménye szerint

  • a 100 évnél régebbi épületek esetében 25 százalékos,

  • az 50 és 100 év közötti épületeknél 15 százalékos ingatlanadó-kedvezményt vezetnek be.

Emellett

  • a súlyos fogyatékossággal élő személyek 50 százalékos,

  • a hangsúlyos fogyatékossággal élők 25 százalékos ingatlan- és gépjárműadó-kedvezményben részesülnek; ez egy-egy ingatlanra és gépjárműre (2000 köbcenti alatti) érvényes.

Az intézkedések január elsejétől hatályosak, és a jogszabály lehetővé teszi a már befizetett adók utólagos elszámolását és a kedvezmények érvényesítését – ismerteti az Agerpres.

A sürgősségi rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül az önkormányzatoknak jogukban áll módosítani az adószintet megszabó tanácsi határozataikon, és csökkenteni az idénre megszabott helyi adókat a törvényben rögzített minimum értékig.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke

„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
2026. február 27., péntek

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
2026. február 27., péntek

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika

Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
2026. február 27., péntek

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
2026. február 27., péntek

Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom

Összeomlott az 1784-ben épült, Szent György és Szent Miklós tiszteletére felszentelt ortodox fatemplom a Hargita megyei Székelyandrásfalva községhez tartozó Újlakon. Ezzel nem csupán egy épület dőlt össze, hanem egy műemlék is odaveszett.

Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom
Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom
2026. február 27., péntek

Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben

Több mint hatvan házkutatást tartottak és hat embert őrizetbe vettek egy olyan adócsalási ügyben, amely a gyanú szerint építkezési cégeket érint, és Hargita, illetve Maros megyében is vizsgálatokat folytatnak.

Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben
Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben
2026. február 27., péntek

Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben
2026. február 27., péntek

Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem

Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem
Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem
2026. február 27., péntek

Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem
2026. február 27., péntek

Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval

Tizenegy embert vettek őrizetbe és további négy gyanúsított ellen hatósági felügyeletet rendeltek el annak a fővárosi prostitúciós ügynek a fejleményeként, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a DIICOT.

Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval
Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval
2026. február 27., péntek

Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt

Nicușor Dan pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kihirdette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt, miután az alkotmánybíróság döntésének indoklása megjelent a Hivatalos Közlönyben.

Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt
Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt
2026. február 27., péntek

Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt
2026. február 27., péntek

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében

Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében
Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében
2026. február 27., péntek

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása

Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!