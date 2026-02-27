Rovatok
Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom

• Fotó: Műemlékvédelmi Hivatal

Fotó: Műemlékvédelmi Hivatal

Összeomlott az 1784-ben épült, Szent György és Szent Miklós tiszteletére felszentelt ortodox fatemplom a Hargita megyei Székelyandrásfalva községhez tartozó Újlakon. Ezzel nem csupán egy épület dőlt össze, hanem egy műemlék is odaveszett.

Székelyhon

2026. február 27., 16:442026. február 27., 16:44

Az esetről a Csíkszeredában szerkesztett Informația Harghitei hírportál számolt be. Mint írják, a tizennyolcadik századi templom eredetileg a Maros megyei Bún településen (románul Boiu) állt, ahonnan 1905-ben költöztették át a Székelykeresztúrtól nem messze lévő kis falucskába, Újlakra.

Több mint két évszázadon át szolgálta a közösséget, és hivatalosan is szerepelt a műemlékek jegyzékében.

Mostanra azonban az egykori építészeti érték romhalmazzá vált. A Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság helyszíni vizsgálata szerint a faszerkezetet a könnyező házigomba pusztította el.

A pusztulás hátterében egy 15 évvel ezelőtti beavatkozás állhat: ekkor cserélték ki a padlózatot, ezt követően jelent meg az épületben a könnyező házigomba, amely a szakirodalom szerint nedves, rosszul szellőző környezetben rendkívül gyorsan terjed, és

az általa megtámadott fa kockákra repedezik, majd érintésre porrá omlik.

Nem tudni, hogy a padlóhoz felhasznált faanyag eleve fertőzött volt-e, vagy a kedvezőtlen körülmények – a nedvesség, illetve az, hogy a templomot nem használták és nem szellőztették rendszeresen – segítették elő a gomba elszaporodását.

Bakos László, a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság vezetője szerint a fertőzés másfél évtized alatt szinte teljesen felemésztette a szerkezetet. Mint fogalmazott: a helyszínen úgy tűnt, mintha a gerendák préselt fűrészporból készültek volna.

Az intézmény már 2024 júliusában értesítést kapott a templom előrehaladott állagromlásáról.

A helyszíni szemle során sürgős beavatkozást írtak elő a tartószerkezet megerősítésére és a gombafertőzés kezelésére, mivel az épület az összeomlás közvetlen veszélyébe került. A kért intézkedések azonban nem valósultak meg. 2025 nyarán az ortodox püspökség által felkért szakértő megállapította:

a faanyag mintegy 90 százaléka károsodott, így a templom már nem volt megmenthető.

A hatóságok értesítették a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalt, a kulturális minisztériumot, a rendőrséget és az Állami Építésfelügyeletet is. A következőkben a hatóságok kezdeményezik az épület műemléki védettség alóli kivonásának eljárását. A jogi folyamat lezárulta után lehetőség nyílik a romok elbontására, a további lépésekről azonban a tulajdonos, azaz a püspökség dönt.

